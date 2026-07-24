Авторская городская экскурсия. Ты узнаешь: — Про трагичные судьбы призраков, обитающих на улицах города. — Где находятся забытые и погребенные старинные кладбища и почему важно проверять историю земельного участка, на котором ты проживаешь. — Какие тайны скрывает старинная усадьба богатейшего и влиятельного купеческого рода Екатеринбурга. — Историю жизни и смерти главной башни города. — Познакомишься с мрачной и мистической стороной Екатеринбурга. Место сбора: На пересечении ул. Горького и ул. Куйбышева (у второго входа в ТЦ Nautilus, ближе к улице Горького) Экскурсия закончится: ул. Зелёная роща, 1