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  1. Екатеринбург
  2. События

Ночь мистики

На пересечении ул. Горького и ул. Куйбышева (у второго входа в ТЦ Nautilus, ближе к улице Горького)

Начало:

Завершение:

от 650₽ до 800₽
Возраст 18+
Необычное

Про событие

Авторская городская экскурсия. Ты узнаешь: — Про трагичные судьбы призраков, обитающих на улицах города. — Где находятся забытые и погребенные старинные кладбища и почему важно проверять историю земельного участка, на котором ты проживаешь. — Какие тайны скрывает старинная усадьба богатейшего и влиятельного купеческого рода Екатеринбурга. — Историю жизни и смерти главной башни города. — Познакомишься с мрачной и мистической стороной Екатеринбурга. Место сбора: На пересечении ул. Горького и ул. Куйбышева (у второго входа в ТЦ Nautilus, ближе к улице Горького) Экскурсия закончится: ул. Зелёная роща, 1

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