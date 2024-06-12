Лучшее за неделю: кража картин, иммерсивный алкоголизм Есенина и заботливая Пачка Добра

Подборка событий про всё на свете. Лето, солнце, жара. А «Кавёр» добавит твоему лету годной дичи, ярких фестов и странных вечеринок под открытым небом.

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Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы. Представляем тематический розыгрыш, где любой пользователь «Кавра» может выиграть билетики на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.

Участие простое — будь в Санкт-Петербурге (или собирайся в гости) и оставь коммент к этой статье, но в нашем приложении:

Казань

Город красоты, контрастов и любителей космо-рейвов, сюрреализма и кринж-цирка. А еще Казань «говорит» с горожанами на экскурсии, рассказывает тайны, удивляет ассоциациями. Не город — а сказка, не афиша — а годнота!

Москва

Столица погрузилась в лето и никакие дожди с такой афишей ей не страшны. Москва медитирует на крыше под звуки экзотических инструментов, пробует себя в комедийной импровизации и погружается в летовселенную. Как это? Езжай на фест «Бессонница» и узнаешь. Заодно и поисследуешь авторскую анимацию под летними звёздами.

Не забудь про банный фестиваль с групповыми парками (ладно, парениями) на любой вкус. Слишком жарко? Не, не слышали:)

Банный фестиваль На берегу озера в 100 км от Москвы на фестивале тебя ждут 33 разных вида бань, от маленьких на пару человек до гигантской шатровой бани, где одновременно могут париться до 50 госте... до 30 июня гор. округ Кашира, деревня Завалье 2, Васильковое озеро от 2900₽

Санкт-Петербург

Что бы сказали картины, если бы умели говорить? Уж точно не — «укради меня полностью». Приходи на лекцию, чтобы узнать о громких и дерзких кражах произведений искусства и о воришках-фальсификаторах, конечно.

Если ты не определился со стилем жизни и тебе интересно всё, то план таков: забегаешь на фест ублюдской песни, воспевая отменную дичь, затем за город на осознанный ретрит, чтобы помедитировать на водичку и собственную адекватность, а финалить всё будешь НЕ печальной экскурсией по еврейскому кладбищу! Лето на 2х.

Екатеринбург

Здесь то полный чиллаут, то сплошной прыг-скок, да расстегай с примесью indie pop. Город театральный и рефлексирующий, медитирующий и глубоко дышащий. Но при этом в городе отжигают на фестах до утра и «бесшабашаться» на «подпольном» квартирнике 80-х. И это только начало лета...

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-комьюнити для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. Смотри, где они были на прошлой неделе.

В Москве

Увидели подлинники великих художников и посмотрели на работы через призму женского взгляда на экскурсии:

Событие в рамках выставки «Дали-Пикассо».

В Екатеринбурге

Расслаблялись на лекции с тяжёлой артиллерией, через дегустацию ароматов и фирменных настоек от бара НСБ.

Обо всех впечатлениях алко-парфюм-лекции редактор Арина рассказывает в статье:

Куда собираемся с комьюнити?

На этой неделе в Москве знакомимся с альтер-алко-эго Есенина:

А в Питере разбираемся в абьюзе и зелёных штанах на ироничном кабаре:

Дон Хиль Зеленые Штаны Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля под руководством главного режиссера театра придумала свою историю любви. Точнее, свои истории о совр... 10 июня Камерный театр Малыщицкого от 1200₽

Чтобы попасть в комьюнити и ходить по странным местам вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовой доступ к «Кавру» и заполни заявку на вступление. Всегда рады приятным людям в сообществе!