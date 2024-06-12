Лучшее за неделю: кража картин, иммерсивный алкоголизм Есенина и заботливая Пачка Добра

Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге
«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы. Представляем тематический розыгрыш, где любой пользователь «Кавра» может выиграть билетики на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.
Участие простое — будь в Санкт-Петербурге (или собирайся в гости) и оставь коммент к этой статье, но в нашем приложении:
Казань
Город красоты, контрастов и любителей космо-рейвов, сюрреализма и кринж-цирка. А еще Казань «говорит» с горожанами на экскурсии, рассказывает тайны, удивляет ассоциациями. Не город — а сказка, не афиша — а годнота!
Вечеринка с мыльными пузырями, клоунскими носами, фокусами с исчезновением стыда на третьей песне в караоке и сладкой ватой. В цирке выступают: гастролёр, канатоходец и жонглёр takircheg, силач ПАПА...
Твой шкаф заполнен уже ставшей ненужной одеждой? И в идеале, ты хотел/а бы её пр...
Бесплатно
Два дня и две ночи на необитаемом острове посреди одной из главных артерий страны. В первые сутки с головой окунемся в house, downtempo и psy, а вторые отдадим на растерзание breaks, techno и drum'n'b...
Трио из Пензы едут в Казань с новым материалом! КОСМОНАВТОВ НЕТ колесят в туре п...
от 1500₽
Спектакль-путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае №5а. Молодой мотоциклист Александр Белов волей судьбы оказывается заточен в трамвай и пытается из него выбраться. Он вспоминает свою ж...
Новая мультимедийная выставка посвященная художнику, чьей основной задачей было ...
от 500₽
Всё, что будет происходить на экскурсии-променаде, всё, что услышат и увидят зрители, и даже маршрут прогулки зависит от воли случая, возникающих ассоциаций и полёта фантазии. Роль «живых» декораций и...
Хетаг Хугаев — талантливый и яркий стендап-комик, его сольный концерт «Плохая идея» собрал более 2 миллионов просмотров в YouTube. Участник и создатель шоу «Сторителлинг», «Ха-ха 3 раза», «Два стола»,...
Как устроены конспирологические теории? Почему люди так охотно верят в мировое п...
от 1600₽
Москва
Столица погрузилась в лето и никакие дожди с такой афишей ей не страшны. Москва медитирует на крыше под звуки экзотических инструментов, пробует себя в комедийной импровизации и погружается в летовселенную. Как это? Езжай на фест «Бессонница» и узнаешь. Заодно и поисследуешь авторскую анимацию под летними звёздами.
"Крыши и Выше" представляют серию летних концертов на самых видовых крышах Москв...
от 2700₽
Вдохновимся эстетичными коллажи, в которых используются природно-цветочные сюжеты. Обсудим, какими способами коллажисты могут говорить через свои произведения. Интуитивно и свободно будем отражать на...
Часто мы стесняемся заговорить с кем-то, познакомиться, выступить перед публикой...
500₽
Что может покорить любую женщину, если не изысканный ужин при свечах под уютные звуки джаза и роскошный подарок от «Тиффани». Ведь лучшие друзья девушек – это бриллианты! На вечер ты узнаешь много н...
Лучшее место для просмотра отборной авторской анимации — на природе под летними звёздами. Темнота должна быть естественной. Каждое лето на уютной поляне, окруженной лесом и рекой, организаторы фестив...
Концерт в темноте - это единственный проект в России такого формата. Новое измерение искусства, где абсолютно темно. Все мероприятия проходят в специально оборудованном пространстве. На обширных п...
Представление от создателей «Палачей» и «Чик Тока». Это семейная комедия положен...
от 2000₽
StandUp стал одним из самых востребованных и актуальных жанров на нашей сцене и ...
от 1000₽
«Дикая Мята» — мультиформатный музыкальный фестиваль в России, ежегодно собирающий тысячи меломанов. На фестивале выступают как всеми любимые артисты, так и совсем новые для аудитории исполнители. «Ди...
Не забудь про банный фестиваль с групповыми парками (ладно, парениями) на любой вкус. Слишком жарко? Не, не слышали:)
На берегу озера в 100 км от Москвы на фестивале тебя ждут 33 разных вида бань, от маленьких на пару человек до гигантской шатровой бани, где одновременно могут париться до 50 госте...
от 2900₽
Санкт-Петербург
Что бы сказали картины, если бы умели говорить? Уж точно не — «укради меня полностью». Приходи на лекцию, чтобы узнать о громких и дерзких кражах произведений искусства и о воришках-фальсификаторах, конечно.
Известная всем «Мона Лиза» Леонардо да Винчи стала известной именно после грандиозной кражи, новость о которой потрясла весь мир и привлекла внимание к картине миллионы людей. На л...
от 2500₽
Если ты не определился со стилем жизни и тебе интересно всё, то план таков: забегаешь на фест ублюдской песни, воспевая отменную дичь, затем за город на осознанный ретрит, чтобы помедитировать на водичку и собственную адекватность, а финалить всё будешь НЕ печальной экскурсией по еврейскому кладбищу! Лето на 2х.
Ведущая - Аня Славянка, тату-артистка, расскажет о хитростях хендпоука как способа нанесения татуировок, сравнит этот способ с тату-машинкой, покажет, как делать тату хорошо, создавать эскиз и многое ...
Ежегодный фестиваль электронной музыки Лайн-ап: SP4K / FREE FLOW FLAVA / SUMMER...
от 1100₽
Может уже пора стать тем, кем так давно хотел? Тебя приглашают в загородный вые...
2000₽
Экспонаты можно не только смотреть, но и трогать, и даже создавать свои собствен...
900₽
Спектакль, который будет играться одновременно в двух городах — в Москве и Санкт...
от 1000₽
3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...
от 25000₽
В программе: Прогулка по еврейскому кладбищу, беседа о происхождении еврейских надгробий, об эпитафиях, правилах написания имен и дат и о тех людях, которые покоятся здесь. Прогулка по кладбищу может...
Они возвращаются! В Санкт-Петербурге снова пройдет мероприятие, всецело посвящён...
от 500₽
Кино-четверг уже стал традиционным на летней террасе исторического особняка Милю...
800₽
Екатеринбург
Здесь то полный чиллаут, то сплошной прыг-скок, да расстегай с примесью indie pop. Город театральный и рефлексирующий, медитирующий и глубоко дышащий. Но при этом в городе отжигают на фестах до утра и «бесшабашаться» на «подпольном» квартирнике 80-х. И это только начало лета...
Это будет история про расслабление: здесь тебя ждут практики сонастройки с собой...
8500₽
Психологическая драма по пьесе Милы Фахурдиновой. Простая интернет-переписка превращается в аттракцион бессмысленного насилия. История про мучительные отношения, которая начинается с сообщения: «Прив...
Пространство LeBourg примет звёздный десант из Северной столицы и поддержит свои...
от 2300₽
Что может быть бесшабашнее, чем «подпольный» квартирник 80-х? А если это квартирник поэта Олега Ягодина, его женщины - Тамары Зиминой, его друга - Константина Итунина и всей группы «Курара»? Еще круче...
Как устроены конспирологические теории? Почему люди так охотно верят в мировое п...
от 1700₽
Организаторы давно не предлагали тебе нажимать на кнопки от светящихся шаров, чтобы поскорее услышать твои ответы. Викторина «По шарам!» в стиле брейн-ринга возвращается и ждет новых участников. Собир...
Импровизационный спектакль-игра Представь себе съёмочную площадку, где артистам ...
800₽
Празднику джаза быть! На XI Фестивале EverJazz гостей ждет насыщенная программа и обновленная концепция. Особенностью этого года станет этно-джазовое направление. На отдельной сцене ты услышишь, как д...
Авангард – это вообще-то Леонтьев! По-настоящему яркая, по-настоящему самобытная...
400₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытое телеграм-комьюнити для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. Смотри, где они были на прошлой неделе.
В Москве
Увидели подлинники великих художников и посмотрели на работы через призму женского взгляда на экскурсии:
Событие в рамках выставки «Дали-Пикассо».
В Екатеринбурге
Расслаблялись на лекции с тяжёлой артиллерией, через дегустацию ароматов и фирменных настоек от бара НСБ.
Обо всех впечатлениях алко-парфюм-лекции редактор Арина рассказывает в статье:
Куда собираемся с комьюнити?
На этой неделе в Москве знакомимся с альтер-алко-эго Есенина:
А в Питере разбираемся в абьюзе и зелёных штанах на ироничном кабаре:
Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля под руководством главного режиссера театра придумала свою историю любви. Точнее, свои истории о совр...
от 1200₽
Чтобы попасть в комьюнити и ходить по странным местам вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовой доступ к «Кавру» и заполни заявку на вступление. Всегда рады приятным людям в сообществе!