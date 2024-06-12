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Лучшее за неделю: кража картин, иммерсивный алкоголизм Есенина и заботливая Пачка Добра

Подборка событий про всё на свете. Лето, солнце, жара. А «Кавёр» добавит твоему лету годной дичи, ярких фестов и странных вечеринок под открытым небом.

Что будет в статье:

  1. - Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге
  2. - Казань
  3. - Москва
  4. - Санкт-Петербург
  5. - Екатеринбург
  6. - Новости комьюнити
  7. - Куда собираемся с комьюнити?

Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге

«Кавёр» дружит с организаторами самых необычных событий: вместе мы регулярно устраиваем совместные походы, розыгрыши и коллабы. Представляем тематический розыгрыш, где любой пользователь «Кавра» может выиграть билетики на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других. 

Участие простое — будь в Санкт-Петербурге (или собирайся в гости) и оставь коммент к этой статье, но в нашем приложении:

Карточка

Розыгрыш: заботливая пачка добра в Санкт-Петербурге

Вау! Любой пользователь «Кавра» может выиграть билетики на терапевтичное, благотворительное или просто ми-ми-мишное мероприятие с заботой о себе и других.

Казань

Город красоты, контрастов и любителей космо-рейвов, сюрреализма и кринж-цирка. А еще Казань «говорит» с горожанами на экскурсии, рассказывает тайны, удивляет ассоциациями. Не город — а сказка, не афиша — а годнота!

по подписке
Cringe цирк
Cringe цирк

Вечеринка с мыльными пузырями, клоунскими носами, фокусами с исчезновением стыда на третьей песне в караоке и сладкой ватой. В цирке выступают: гастролёр, канатоходец и жонглёр takircheg, силач ПАПА...

Фестиваль разумного потребления «КультТорг»
Фестиваль разумного потребления «КультТорг»

Твой шкаф заполнен уже ставшей ненужной одеждой? И в идеале, ты хотел/а бы её пр...

парк Салават Купере (у ЖК «Салават купере»)

Бесплатно

по подписке
Open-air Остров
Open-air Остров

Два дня и две ночи на необитаемом острове посреди одной из главных артерий страны. В первые сутки с головой окунемся в house, downtempo и psy, а вторые отдадим на растерзание breaks, techno и drum'n'b...

Космонавтов нет, но космос ждёт
Космонавтов нет, но космос ждёт

Трио из Пензы едут в Казань с новым материалом! КОСМОНАВТОВ НЕТ колесят в туре п...

Werk

от 1500₽

по подписке
Ночной трамвай
Ночной трамвай

Спектакль-путешествие по ночной, старой и новой Казани в трамвае №5а. Молодой мотоциклист Александр Белов волей судьбы оказывается заточен в трамвай и пытается из него выбраться. Он вспоминает свою ж...

Сальвадор Дали - король сюрреализма
Сальвадор Дали - король сюрреализма

Новая мультимедийная выставка посвященная художнику, чьей основной задачей было ...

до
Центр цифрового искусства Artplay Media

от 500₽

по подписке
Спектакль-импровизация "Пешеходы-2"
Спектакль-импровизация "Пешеходы-2"

Всё, что будет происходить на экскурсии-променаде, всё, что услышат и увидят зрители, и даже маршрут прогулки зависит от воли случая, возникающих ассоциаций и полёта фантазии. Роль «живых» декораций и...

по подписке
Stand Up концерт Хетага Хугаева
Stand Up концерт Хетага Хугаева

Хетаг Хугаев — талантливый и яркий стендап-комик, его сольный концерт «Плохая идея» собрал более 2 миллионов просмотров в YouTube. Участник и создатель шоу «Сторителлинг», «Ха-ха 3 раза», «Два стола»,...

Почему мы верим в теории заговора?
Почему мы верим в теории заговора?

Как устроены конспирологические теории? Почему люди так охотно верят в мировое п...

Korston Club Hotel (Корстон), улица Николая Ершова, 1А

от 1600₽

Москва

Столица погрузилась в лето и никакие дожди с такой афишей ей не страшны. Москва медитирует на крыше под звуки экзотических инструментов, пробует себя в комедийной импровизации и погружается в летовселенную. Как это? Езжай на фест «Бессонница» и узнаешь. Заодно и поисследуешь авторскую анимацию под летними звёздами.

Концерт-медитация «Этника на Крыше»
Концерт-медитация «Этника на Крыше»

"Крыши и Выше" представляют серию летних концертов на самых видовых крышах Москв...

Квартира с видом на Москву

от 2700₽

по подписке
Делаем коллажи с цветами
Делаем коллажи с цветами

Вдохновимся эстетичными коллажи, в которых используются природно-цветочные сюжеты. Обсудим, какими способами коллажисты могут говорить через свои произведения. Интуитивно и свободно будем отражать на...

Мастер-класс по комедийной импровизации
Мастер-класс по комедийной импровизации

Часто мы стесняемся заговорить с кем-то, познакомиться, выступить перед публикой...

до
ул. Каланчёвская 17с1, студия Рhotoplay

500₽

по подписке
Jazz du Soleil | Вечер с Тиффани: всё о французской моде - от одежды до музыки
Jazz du Soleil | Вечер с Тиффани: всё о французской моде - от одежды до музыки

Что может покорить любую женщину, если не изысканный ужин при свечах под уютные звуки джаза и роскошный подарок от «Тиффани». Ведь лучшие друзья девушек – это бриллианты! На вечер ты узнаешь много н...

по подписке
Фестиваль авторской анимации «Бессонница»
Фестиваль авторской анимации «Бессонница»

Лучшее место для просмотра отборной авторской анимации — на природе под летними звёздами. Темнота должна быть естественной. Каждое лето на уютной поляне, окруженной лесом и рекой, организаторы фестив...

по подписке
Фолк в темноте
Фолк в темноте

Концерт в темноте - это единственный проект в России такого формата. Новое измерение искусства, где абсолютно темно. Все мероприятия проходят в специально оборудованном пространстве. На обширных п...

Юбилей отца. Премьера
Юбилей отца. Премьера

Представление от создателей «Палачей» и «Чик Тока». Это семейная комедия положен...

Abbey Players

от 2000₽

Запись ТВ-программы Stand-up | 13:00
Запись ТВ-программы Stand-up | 13:00

StandUp стал одним из самых востребованных и актуальных жанров на нашей сцене и ...

1930 Moscow

от 1000₽

по подписке
Фестиваль «Дикая Мята»
Фестиваль «Дикая Мята»

«Дикая Мята» — мультиформатный музыкальный фестиваль в России, ежегодно собирающий тысячи меломанов. На фестивале выступают как всеми любимые артисты, так и совсем новые для аудитории исполнители. «Ди...

по подписке
В поезде с Есениным
В поезде с Есениным

Иммерсивное образовательное шоу, путешествие по жизни Сергея Есенина – от деревенского детства и первых успехов до бурных романов и трагических моментов. Проводником в мир Есенина станет его алкогол...

Не забудь про банный фестиваль с групповыми парками (ладно, парениями) на любой вкус. Слишком жарко? Не, не слышали:)

Банный фестиваль
Банный фестиваль

На берегу озера в 100 км от Москвы на фестивале тебя ждут 33 разных вида бань, от маленьких на пару человек до гигантской шатровой бани, где одновременно могут париться до 50 госте...

до
гор. округ Кашира, деревня Завалье 2, Васильковое озеро

от 2900₽

Санкт-Петербург

Что бы сказали картины, если бы умели говорить? Уж точно не — «укради меня полностью». Приходи на лекцию, чтобы узнать о громких и дерзких кражах произведений искусства и о воришках-фальсификаторах, конечно.

Лекция + Public Talk «Укради меня: самые громкие кражи картин в истории»
Лекция + Public Talk «Укради меня: самые громкие кражи картин в истории»

Известная всем «Мона Лиза» Леонардо да Винчи стала известной именно после грандиозной кражи, новость о которой потрясла весь мир и привлекла внимание к картине миллионы людей. На л...

Особняк И. Мясникова

от 2500₽

Если ты не определился со стилем жизни и тебе интересно всё, то план таков: забегаешь на фест ублюдской песни, воспевая отменную дичь, затем за город на осознанный ретрит, чтобы помедитировать на водичку и собственную адекватность, а финалить всё будешь НЕ печальной экскурсией по еврейскому кладбищу! Лето на 2х.

по подписке
Мастер-класс по хендпоуку
Мастер-класс по хендпоуку

Ведущая - Аня Славянка, тату-артистка, расскажет о хитростях хендпоука как способа нанесения татуировок, сравнит этот способ с тату-машинкой, покажет, как делать тату хорошо, создавать эскиз и многое ...

Crimewave SPB VIII
Crimewave SPB VIII

Ежегодный фестиваль электронной музыки Лайн-ап: SP4K / FREE FLOW FLAVA / SUMMER...

AURORA

от 1100₽

Вайбы детства
Вайбы детства

Может уже пора стать тем, кем так давно хотел? Тебя приглашают в загородный вые...

Ленинградская область, г. Зеленогорск, арт-кафе «Домик Культуры»

2000₽

Иммерсивная выставка «Между диваном и телевизором»
Иммерсивная выставка «Между диваном и телевизором»

Экспонаты можно не только смотреть, но и трогать, и даже создавать свои собствен...

до
Фиджитал-галерея «Охра» (Ex. Interactive Space)

900₽

Близкие люди
Близкие люди

Спектакль, который будет играться одновременно в двух городах — в Москве и Санкт...

Театральная площадка «Скороход»

от 1000₽

Ретрит «Осознанность»
Ретрит «Осознанность»

3 дня тишины и полного спокойствия: ретрит для тех, кто хочет снять тревогу и ст...

до
Ретритный центр «Ладожский дом», Ленинградская область, Приозерский район, Громовское сельское поселение, территория урочища Багратионовка, Русская улица, 229

от 25000₽

по подписке
Экскурсия по еврейскому кладбищу с мастер-классом от генеалога
Экскурсия по еврейскому кладбищу с мастер-классом от генеалога

В программе: Прогулка по еврейскому кладбищу, беседа о происхождении еврейских надгробий, об эпитафиях, правилах написания имен и дат и о тех людях, которые покоятся здесь. Прогулка по кладбищу может...

Фестиваль Ублюдской Песни
Фестиваль Ублюдской Песни

Они возвращаются! В Санкт-Петербурге снова пройдет мероприятие, всецело посвящён...

Рестоклуб "Хали-Гали", Мучной переулок, 2

от 500₽

Кино во дворе особняка: «Завтрак у Тиффани»
Кино во дворе особняка: «Завтрак у Тиффани»

Кино-четверг уже стал традиционным на летней террасе исторического особняка Милю...

Milutin Palace

800₽

по подписке
STEREOLETO
STEREOLETO

STEREOLETO – это чисто петербургский фестиваль, харизматичный и тонко чувствующий, романтичный и по-настоящему авторский, который ориентируется не столько на топовых и кассовых артистов, сколько обращ...

Екатеринбург

Здесь то полный чиллаут, то сплошной прыг-скок, да расстегай с примесью indie pop. Город театральный и рефлексирующий, медитирующий и глубоко дышащий. Но при этом в городе отжигают на фестах до утра и «бесшабашаться» на «подпольном» квартирнике 80-х. И это только начало лета...

Ретрит «Выдыхай, здесь можно»
Ретрит «Выдыхай, здесь можно»

Это будет история про расслабление: здесь тебя ждут практики сонастройки с собой...

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Сад «Ягодка», рядом с  г. Березовский

8500₽

по подписке
Нож, которым я копаюсь в себе
Нож, которым я копаюсь в себе

Психологическая драма по пьесе Милы Фахурдиновой. Простая интернет-переписка превращается в аттракцион бессмысленного насилия. История про мучительные отношения, которая начинается с сообщения: «Прив...

Road to Odyssey Festival
Road to Odyssey Festival

Пространство LeBourg примет звёздный десант из Северной столицы и поддержит свои...

Вайнера, 9, Центральный Универмаг «Пассаж»

от 2300₽

по подписке
СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад | 18 июня
СашБаш. Свердловск-Ленинград и назад | 18 июня

Что может быть бесшабашнее, чем «подпольный» квартирник 80-х? А если это квартирник поэта Олега Ягодина, его женщины - Тамары Зиминой, его друга - Константина Итунина и всей группы «Курара»? Еще круче...

Почему мы верим в теории заговора?
Почему мы верим в теории заговора?

Как устроены конспирологические теории? Почему люди так охотно верят в мировое п...

Бизнес-центр "Онегин", улица Розы Люксембург, 49, конференц-зал "Форум"

от 1700₽

по подписке
По шарам!
По шарам!

Организаторы давно не предлагали тебе нажимать на кнопки от светящихся шаров, чтобы поскорее услышать твои ответы. Викторина «По шарам!» в стиле брейн-ринга возвращается и ждет новых участников. Собир...

Фиаско. Шекспир
Фиаско. Шекспир

Импровизационный спектакль-игра Представь себе съёмочную площадку, где артистам ...

Центр Современной Драматургии

800₽

по подписке
XI Джазовый фестиваль EverJazz
XI Джазовый фестиваль EverJazz

Празднику джаза быть! На XI Фестивале EverJazz гостей ждет насыщенная программа и обновленная концепция. Особенностью этого года станет этно-джазовое направление. На отдельной сцене ты услышишь, как д...

Летний расстегай
Летний расстегай

Авангард – это вообще-то Леонтьев! По-настоящему яркая, по-настоящему самобытная...

New Bar

400₽

по подписке
Прыг-скок
Прыг-скок

Крепко хватайся за самую тёплую и короткую ночь в этом году и собирайся со всеми уважаемыми прыг-скокерами — пить, любить, танцевать во дворе бара «Ставников». И не только во дворе! Для усиления летн...

Новости комьюнити

У нас есть закрытое телеграм-комьюнити для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. Смотри, где они были на прошлой неделе.

В Москве

Увидели подлинники великих художников и посмотрели на работы через призму женского взгляда на экскурсии:

Событие в рамках выставки «Дали-Пикассо».

В Екатеринбурге

Расслаблялись на лекции с тяжёлой артиллерией, через дегустацию ароматов и фирменных настоек от бара НСБ. 

Обо всех впечатлениях алко-парфюм-лекции редактор Арина рассказывает в статье:

Карточка

Выбор редакции. Лекция-дегустация «От холодца до киберпанка»

Редактор «Кавра» Арина сходила на лекцию об истории парфюма и узнала много нового о... героях сериала «Реальные пацаны». Но обо всём по порядку.

Куда собираемся с комьюнити?

На этой неделе в Москве знакомимся с альтер-алко-эго Есенина:

А в Питере разбираемся в абьюзе и зелёных штанах на ироничном кабаре:

Дон Хиль Зеленые Штаны
Дон Хиль Зеленые Штаны

Оттолкнувшись от одноименной пьесы Тирсо де Молины творческая команда спектакля под руководством главного режиссера театра придумала свою историю любви. Точнее, свои истории о совр...

Камерный театр Малыщицкого

от 1200₽

Чтобы попасть в комьюнити и ходить по странным местам вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовой доступ к «Кавру» и заполни заявку на вступление. Всегда рады приятным людям в сообществе!

Здесь лишь малая часть летних и сочных событий, которые мы нашли на этой неделе. Ещё больше необычного – в нашем приложении. Скачать приложение «Кавёр» можно, просто кликнув на кнопку внизу страницы.
С любовью к кавровчанам, лету и годной дичи, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Розыгрыш: заботливая Пачка добра в Петербурге
  2. Казань
  3. Москва
  4. Санкт-Петербург
  5. Екатеринбург
  6. Новости комьюнити
  7. Куда собираемся с комьюнити?

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