Выбор редакции. Лекция-дегустация «От холодца до киберпанка»

Редактор «Кавра» Арина сходила на лекцию об истории парфюма и узнала много нового о... героях сериала «Реальные пацаны». Но обо всём по порядку.

О лекторе

Марина Санникова – парфюмерный панк. Она создаёт духи с wow-эффектом. В авторской линейке Qmarin Parfum 15 ярких и необычных ароматов – с нотами чая пуэр, мокрого асфальта, ликёра лимончелло, роботов-андроидов и даже – холодца (он, кстати, супер). Творения Марины, как и слава о её увлекательных лекциях, разлетаются из Екатеринбурга по всей Вселенной.

О чём лекция?

Это нескучный экскурс в историю парфюмерии в России, от Киевской Руси до наших дней. Когда появились первые бьюти-боксы и какая косметика в них входила? Кто разбогател на запуске цветочного фонтана? И почему ЖИР в парфюме – признак винтажа? Ответы на эти вопросы были интересны сами по себе, но их сопровождала тяжёлая артиллерия – дегустация ароматов и фирменных настоек от бара НСБ. Шансов не поддаться wow-эффекту просто не было.

Арина из редакции Kaverafisha:

Я пришла на лекцию деловой и серьезной, ушла – расслабленной и счастливой.

Во-первых, ЖИР. Извините, но я вам всё расскажу. ЖИР – это сочетание «Жасмин + Ирис + Роза», и оно очень спорное. Кто-то, ощутив его, театрально воскликнет: «Винтаж!» А кто-то поморщится и выдавит: «Бабушатник». Это ли не прелесть?

Во-вторых, антракты. Каждый этап развития парфюмерии завершался антрактом. Здесь на сцену выходил владелец бара НСБ – Дюша. И выходил он, как вы понимаете, не с пустыми руками – мы дегустировали настойки. Каждые 10-15 минут мы дегустировали настойки, вдохновленные сериалом «Реальные пацаны». Моим фаворитом стал клюквенный Колян, спрыснутый пищевым парфюмом с ароматом полироли для дорогой мебели.

О баре

Философия «Не совсем Секретного Бара» заключается в миксологии вкусов. Ребята увлекаются парфюмами для коктейлей, изготавливают ремесленные биттеры и проводят другие интересные барные эксперименты. Бар работает каждый день, в нём уютно, сытно и вкусно.

Кому стоит сходить?

Всем, кто хочет расслабиться и при этом интересно провести время. Всем, кто собирает неожиданные факты. Удивить друзей, с умным видом заявив, что первые бьюти-боксы появились в 1880-х и входили в них румяна, мыло и помада. Почему бы и да? И снова спойлер, извините.

Кому не стоит идти?

Любителям классических ароматов и строгим почитателям мировых брендов. Марина представляет инди-парфюмерию - небольшую нишу, независимую от рыночного спроса, да вообще ни от кого независимую как внешне, так и внутренне. Не все готовы примерить на себя ароматы химчистки, лимонника и холодца. И очень зря.

Великие духи опознаются по тому почти физическому шоку, который ощущаешь при первой встрече с ними... Эдмонд Рудничка, великий парфюмер, создатель Femme, Diorissimo, Eau Sauvage

Мероприятие прошло, но когда-нибудь повторится. Следи за обновлениями.