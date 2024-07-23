Лучшее за неделю: танцующие собаки, бурятский обед и совиная секта

Москва
Не забыть про отдых! Столица расслабляется в гамаках под чудесные звуки. Погружается в бессознательное и наблюдает там настоящее искусство. Любуется звёздами сначала в Планетарии, а затем на небе после хорошего спектакля или правильной вечеринки.
Искусство ли это или всё-таки большой мыльный пузырь? Эти имена и эти работы давно вошли в золотой список искусства конца ХХ и начала ХХI века. Буквально выбиты золотом на скрижалях. Они выставляютс...
Сюрреализм вырос меж двух войн — как реакция на кровавые события, сотрясающие Европу. В этом страшном и разочарованном в человечестве мире возник новый художественный язык — изменивший наши представле...
:data и UNITED в четвертый раз объединяют силы для мощнейшей совместной вечеринк...
от 800₽
Любишь путешествовать? Тогда тебя ждёт увлекательная лингвистическая экспедиция ...
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Эта экскурсия о женщинах пяти разных профессий, порой совсем не женских, которые принимали участие в строительстве самых первых и самых красивых станций метро. На экскурсии ты узнаешь: – о конструкт...
Saint-Petersburg Depeche Mode Tribute – петербургское трибьют-шоу легендарных De...
от 1500₽
Двухдневный фест с массовым заплывом на сапбордах. На протяжении двух дней фестиваля будут проходить сплавы по реке Пахра. Каждый желающий может прийти со своим сапом и поучаствовать. А если у тебя н...
Чарующая музыкальная программа, разворачивающаяся на фоне тысячи звезд и комет з...
от 3500₽
Самая масштабная вечеринка тёмной субкультуры. 2 города, 4 сцены, 17 артистов, ...
от 1000₽
Этим летом арт-группа «Зерно» представит совершенную новую программу, которая оч...
от 1200₽
Эту практику можно назвать «звуковым массажем», «звуковой терапией», но эти назв...
от 1200₽
Живая запись тру-крайм подкаста о культах “Совы не то, чем кажутся”. История сек...
от 1200₽
На лекции участники попробуют ответить на вопросы: -чем отличаются свобода внеш...
Бесплатно
Музыкальный спектакль на 7 языках в одном вечере. На сцене 4 актрисы, каждая из...
от 850₽
На мастер-классе создашь трендовые обвесы-трансформеры, которые ты сможешь использовать, как держатель для очков, обвес на телефон или сумку, чокер или браслет. Это универсальный аксессуар конструктор...
Спектакль-мозаика по произведениям Ф.М.Достоевского. "Бог есть любовь. Ад - нев...
от 1250₽
Сабраж — самый эффектный и весёлый способ открыть бутылку игристого. Изначально он делался саблей, но теперь в ход идут металлические карты, пятые айфоны и ложки для обуви. Это вариант для тех, кто у...
Сказка для взрослых по произведению Ф.М. Достоевского "Белые ночи". Два человек...
от 1000₽
«После стольких лет? – Всегда» Ты знал, что 31 июля день рождения не только Пот...
от 1550₽
Санкт-Петербург
Питер на необычном: учится играть в бейсбол, дегустирует бурятские блюда и выплясывает у Хлебозавода. Привычно-любимое тоже присутствует: мрачная вечеринка, подкаст о сатанизме и коктейльное казино с лососем. У нас всё хорошо!
В сюжетах своих работ художница Сomicada часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой её творчества является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные...
Выставка коллекционных игрушек, посвященная одному из ярчайших направлений современного искусства – art toys. На выставке будут представлены предметы из коллекции Riki Toys и работы ведущих российски...
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2000₽
Приходи, чтобы познакомиться с историей уникального рукотворного острова, его су...
1550₽
Сочное и абсолютно нетривиальное мероприятие. Софтбол — разновидность бейсбола, игра красивая, смелая и увлекающая. Погрузись в эту эстетику и попробуй новый вид спорта на мастер-классе от профессион...
Кинопоказ под открытым небом в саду Особняка Мясникова с киноклубом FFPS блогера...
2500₽
Посети Дацан Гунзэчойнэй — единственный в Петербурге буддистский храм. Служитель дацана расскажет о зарождении учения Будды на севере Индии и его появлении, благодаря монгольским народам на территории...
Проведи воскресное утро на второй лекции о великом французском модельере Ив Сен ...
4000₽
У бывшего хлебозавода соберутся любители танцев и отдыха на свежем воздухе – совсем как во времена наших бабушек и дедушек, когда танцевальные площадки были главным местом встречи молодёжи. Будут звуч...
Живая запись тру-крайм подкаста о культах “Совы не то, чем кажутся”. История сек...
от 1000₽
Самая масштабная вечеринка тёмной субкультуры. 2 города, 4 сцены, 17 артистов, ...
от 500₽
Спектакль рожден на грани соприкосновения двух видов театра — драматического и к...
от 1300₽
Программа: Часть 1. «Про себя» Два листа бумаги с вопросами. Человек напротив пы...
1500₽
Постановка Дмитрия Крестьянкина по знаменитому роману Энтони Берджесса. Тема на...
от 1300₽
Ты знал, что закон сохранения энергии, фундаментальный закон физики распространя...
от 1400₽
Занятие, посвященное китайской живописи, в технике у-син (5 стихий), с элементам...
1000₽
Фестиваль электронной музыки. Выступят: Shadowax Broosnica Slxeping Tokyo Ange...
от 900₽
За бокалом вина рассмотрим и обсудим знаковые произведения искусства XX века, чтобы понять, как, а главное почему менялось искусство и что хотели сказать про мир вокруг художники от Дюшана до Абрамови...
Коктейли — символ отдыха, шикарных вечеринок и общения. Мастер-класс станет открытием для тех, кто хочет впечатлить друзей историями происхождения самых популярных коктейлей, а также научиться смешив...
Коктейли — символ отдыха, шикарных вечеринок и общения. Мастер-класс станет открытием для тех, кто хочет впечатлить друзей историями происхождения самых популярных коктейлей, а также научиться смешив...
Самый масштабный фестиваль России, посвящённый барной индустрии пройдёт в Петербурге в третий раз. Как для профессионалов барного дела, так и для начинающих барменов и просто интересующихся пройдут л...
Ты можешь провести этот вечер в незабываемом западном стиле и попробуй на вкус н...
3500₽
Екатеринбург
Во-первых, музыка: много фестивалей и экскурсия о рок-островах Екатеринбурга. Во-вторых, театр: авангардная пьеса и ночная прогулка по центру драматургии. И в третьих, красивое: арбуз на МК по маслу и кинематограф в период оттепели. 1, 2 или 3?
Во время авторской экскурсии журналиста Светланы Толмачевой гости Екатеринбурга ...
от 1000₽
Первая часть нового фестиваля на Урале уже этим летом! Все твои любимые исполни...
от 1800₽
Цвет современной эмо-сцены встретится одним вечером в гостеприимном Екатеринбурге. Самые яркие представители андерграунда сыграют на опен-эйре в Музее Андеграунда. Звучит лучше некуда. Современные ик...
Фестиваль «Фузз и Дружжба» для тех, кто любит музыку потяжелее. Цвет тяжёлой сцены со всей России соберётся, чтобы с горкой насыпать хардкора и метала всем ценителям на опен-эйре в Музее Андеграунда. ...
На одной площадке соберут все самое летнее, чтобы ты запомнил это теплое время г...
Бесплатно
История Екатеринбурга от отмены крепостного права до «хрущевской оттепели» через судьбы людей, похороненных на Ивановском кладбище. Ивановское кладбище – самое старое из исторических кладбищ Екатерин...
Одна из самых смешных и жутких пьес российского авангарда начала XX века. На ряду с хармсовской Елизаветой Бам, «Ёлка у Ивановых» наполнена абсурдом на грани сна, каким-то особым мрачным сюром, свойст...
Город засыпает. Просыпается театр на Рыбзаводе. Театр приглашает за кулисы... Ц...
1000₽
Группа Santana стала первым рок-коллективом, вся музыка которого была пронизана горячими латиноамериканскими ритмами. Их выступление на фестивале в Вудстоке в 1969 году стало одним из самых ярких моме...
Кино этого времени летящее, поэтическое, о молодых и красивых, затрагивающее ост...
Бесплатно
15-часовое музыкальное приключение — хип-хоп, рок и электроника от локальных звёзд Урала. Энтузиасты магнитной ленты, панки-интеллектуалы, диджеи-селекторы, танцоры и тусовщики со всех городских сообщ...
Масляные краски на холсте достаточно долгое время остаются влажными. В результат...
от 2200₽
Казань
Казань вдыхает лето полной грудью. Питается энергией холодных синтезаторов на концерте, гоняет по Волге на скоростном катере в лагере для взрослых и разучивает танцы с собачками на специальных занятиях. А в перерывах – квизы, спектакли, арт-завтраки и рок-концерты. А когда, если не сейчас?
Иван споёт свои главные и не очень хиты («Зло», «Русская принцесса» — и т.д.). Тебя ждёт наполненное энергией и холодными синтезаторами шоу, завернутое в атмосферу темного фарса. ...
До конца лета в Горскинско-Ометьевском лесу будут проходить занятия по танцам с ...
Бесплатно
Лето в самом разгаре, июль на излёте и на очереди пятый летний метал-концерт. Выступают: — TOM WEAR (metalcore) Молодые мясники из Димитровграда. Приезжают, чтоб капитально раскачать концертный зал...
Смена включает в себя конную прогулку по живописным местам, катание на сапбордах...
9500₽
Спектакль за столиками про "ревущие двадцатые". Иммерсивное погружение во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций ...
Знаменитый роман Толстого перенесён в старинный особняк, где на 1700 квадратных ...
от 6000₽
Molekula — как дорогой аромат, только в мире музыки. Новый, но уже хорошо знакомый меломанам от Москвы до Стамбула и Гоа проект двух востребованных казанских диджеев и продюсеров MARO и Arches'а. Вл...
Музыкальный фестиваль с легендами казанского рока на большой летней площадке бара. В лайн-апе: • Волга-Волга • Дом Кукол (feat. Ирина Кромм) • Карамазовы (с Хабиассом) • 42 • Sir Yoga • Bebertos В...
Летний проект открытых практик медитации в парках Казани. Его миссия — помочь уч...
Бесплатно
Этой осенью состоится сольный стендап-концерт Богдана Лисевского в Казани! Богдан Лисевский — комик с оригинальной манерой подачи материала. Игра слов, неожиданные заходы и многоуровневые шутки с неп...
На квизе ты сможешь проверить свои знания о самых значимых произведениях искусст...
600₽
Проведёт мастер-класс Алсу Шагвалиева — ученица известного итальянского мозаичиста Марко Бравура. В рамках мастер-класса ты узнаешь какими инструментами и как нужно работать со стеклом, а также создаш...
The Orchestra Events представляет новое музыкальное событие - концерт музыки из ...
от 1300₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они оценили инсталляцию «Код света» и выставку «Мои забытые сны».
Куда собираемся с комьюнити?
Ты замечал, как прекрасны танцы тропических птиц? Где каждая движется в своём ун...
1800₽
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