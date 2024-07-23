Лучшее за неделю: танцующие собаки, бурятский обед и совиная секта

Лето перевалило за экватор, впереди – всё самое сладенькое. Лови идеи, чем заняться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

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Москва

Не забыть про отдых! Столица расслабляется в гамаках под чудесные звуки. Погружается в бессознательное и наблюдает там настоящее искусство. Любуется звёздами сначала в Планетарии, а затем на небе после хорошего спектакля или правильной вечеринки.

Санкт-Петербург

Питер на необычном: учится играть в бейсбол, дегустирует бурятские блюда и выплясывает у Хлебозавода. Привычно-любимое тоже присутствует: мрачная вечеринка, подкаст о сатанизме и коктейльное казино с лососем. У нас всё хорошо!

Екатеринбург

Во-первых, музыка: много фестивалей и экскурсия о рок-островах Екатеринбурга. Во-вторых, театр: авангардная пьеса и ночная прогулка по центру драматургии. И в третьих, красивое: арбуз на МК по маслу и кинематограф в период оттепели. 1, 2 или 3?

Казань

Казань вдыхает лето полной грудью. Питается энергией холодных синтезаторов на концерте, гоняет по Волге на скоростном катере в лагере для взрослых и разучивает танцы с собачками на специальных занятиях. А в перерывах – квизы, спектакли, арт-завтраки и рок-концерты. А когда, если не сейчас?

Новости комьюнити

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