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Лучшее за неделю: танцующие собаки, бурятский обед и совиная секта

Лето перевалило за экватор, впереди – всё самое сладенькое. Лови идеи, чем заняться в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

Не забыть про отдых! Столица расслабляется в гамаках под чудесные звуки. Погружается в бессознательное и наблюдает там настоящее искусство. Любуется звёздами сначала в Планетарии, а затем на небе после хорошего спектакля или правильной вечеринки. 

по подписке
Арт-ужин «Иконы контемпорари арт»
Арт-ужин «Иконы контемпорари арт»

Искусство ли это или всё-таки большой мыльный пузырь? Эти имена и эти работы давно вошли в золотой список искусства конца ХХ и начала ХХI века. Буквально выбиты золотом на скрижалях. Они выставляютс...

по подписке
Арт-бранч «Сюрреализм: Искусство бессознательного»
Арт-бранч «Сюрреализм: Искусство бессознательного»

Сюрреализм вырос меж двух войн — как реакция на кровавые события, сотрясающие Европу. В этом страшном и разочарованном в человечестве мире возник новый художественный язык — изменивший наши представле...

:data x UNITED
:data x UNITED

:data и UNITED в четвертый раз объединяют силы для мощнейшей совместной вечеринк...

Arma

от 800₽

Лекция «Вокруг света на латыни»
Лекция «Вокруг света на латыни»

Любишь путешествовать? Тогда тебя ждёт увлекательная лингвистическая экспедиция ...

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

от 1000₽

по подписке
Как мы строили метро. А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!
Как мы строили метро. А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!

Эта экскурсия о женщинах пяти разных профессий, порой совсем не женских, которые принимали участие в строительстве самых первых и самых красивых станций метро. На экскурсии ты узнаешь: – о конструкт...

Saint-Petersburg Depeche Mode Tribute
Saint-Petersburg Depeche Mode Tribute

Saint-Petersburg Depeche Mode Tribute – петербургское трибьют-шоу легендарных De...

ТехникаБезОпасности

от 1500₽

по подписке
Surf Spot Fest
Surf Spot Fest

Двухдневный фест с массовым заплывом на сапбордах. На протяжении двух дней фестиваля будут проходить сплавы по реке Пахра. Каждый желающий может прийти со своим сапом и поучаствовать. А если у тебя н...

«Jazz & Stars». Музыка в планетарии
«Jazz & Stars». Музыка в планетарии

Чарующая музыкальная программа, разворачивающаяся на фоне тысячи звезд и комет з...

Московский Планетарий

от 3500₽

Goths Undead Party 4
Goths Undead Party 4

Самая масштабная вечеринка тёмной субкультуры. 2 города, 4 сцены, 17 артистов, ...

Arma

от 1000₽

Сказочный мир русской классики в Анненкирхе
Сказочный мир русской классики в Анненкирхе

Этим летом арт-группа «Зерно» представит совершенную новую программу, которая оч...

Анненкирхе

от 1200₽

Звуковая релаксация в гамаках
Звуковая релаксация в гамаках

Эту практику можно назвать «звуковым массажем», «звуковой терапией», но эти назв...

«Прана» на Войковской (Старопетровский проезд, дом 1 стр. 2, ТРЦ Baby Store, 3-й этаж).

от 1200₽

Совы не то, чем кажутся. Школа. Сатанизм. Луизиана.
Совы не то, чем кажутся. Школа. Сатанизм. Луизиана.

Живая запись тру-крайм подкаста о культах “Совы не то, чем кажутся”. История сек...

Аудиториум, зал Зеркальный, улица Воздвиженка, 9

от 1200₽

Лекция-диалог. Как стать свободным?
Лекция-диалог. Как стать свободным?

На лекции участники попробуют ответить на вопросы: -чем отличаются свобода внеш...

Москва, Смоленский бульвар, д. 22/14, подъезд 1, этаж 3, помещение 6; м. Смоленская, Парк культуры

Бесплатно

Вокруг света за 80 нот
Вокруг света за 80 нот

Музыкальный спектакль на 7 языках в одном вечере. На сцене 4 актрисы, каждая из...

Театральный особнякъ

от 850₽

по подписке
Трендовые обвесы-трансформеры
Трендовые обвесы-трансформеры

На мастер-классе создашь трендовые обвесы-трансформеры, которые ты сможешь использовать, как держатель для очков, обвес на телефон или сумку, чокер или браслет. Это универсальный аксессуар конструктор...

Спасите наши души
Спасите наши души

Спектакль-мозаика по произведениям Ф.М.Достоевского. "Бог есть любовь. Ад - нев...

Театральный особнякъ

от 1250₽

по подписке
Поездка на дачу: мастер-класс по сабражу
Поездка на дачу: мастер-класс по сабражу

Сабраж — самый эффектный и весёлый способ открыть бутылку игристого. Изначально он делался саблей, но теперь в ход идут металлические карты, пятые айфоны и ложки для обуви. Это вариант для тех, кто у...

Сияние
Сияние

Сказка для взрослых по произведению Ф.М. Достоевского "Белые ночи". Два человек...

Театральный особнякъ

от 1000₽

День рождения Гарри Поттера
День рождения Гарри Поттера

«После стольких лет? – Всегда» Ты знал, что 31 июля день рождения не только Пот...

Оранжерея ВДНХ

от 1550₽

Санкт-Петербург

Питер на необычном: учится играть в бейсбол, дегустирует бурятские блюда и выплясывает у Хлебозавода. Привычно-любимое тоже присутствует: мрачная вечеринка, подкаст о сатанизме и коктейльное казино с лососем. У нас всё хорошо! 

по подписке
Нет повода унывать
Нет повода унывать

В сюжетах своих работ художница Сomicada часто прибегает к юмору: иронизирует над знакомыми темами. Характерной чертой её творчества является использование ярких цветов, создавая уникальные мультяшные...

по подписке
Super toys
Super toys

Выставка коллекционных игрушек, посвященная одному из ярчайших направлений современного искусства – art toys. На выставке будут представлены предметы из коллекции Riki Toys и работы ведущих российски...

#В_СВЕЧАХ: Queen во дворце
#В_СВЕЧАХ: Queen во дворце

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Дворец Великого Князя Владимира, Дворцовая набережная, 26

от 2000₽

Новая Голландия: история, архитектура и культурная урбанизация
Новая Голландия: история, архитектура и культурная урбанизация

Приходи, чтобы познакомиться с историей уникального рукотворного острова, его су...

Место сбора: на Конногвардейском бульваре (перед спуском в подземный переход площади Труда)

1550₽

по подписке
Бейсбольная вечеринка by Burno
Бейсбольная вечеринка by Burno

Сочное и абсолютно нетривиальное мероприятие. Софтбол — разновидность бейсбола, игра красивая, смелая и увлекающая. Погрузись в эту эстетику и попробуй новый вид спорта на мастер-классе от профессион...

«Замужняя женщина». Кинопоказ с киноклубом FFPS
«Замужняя женщина». Кинопоказ с киноклубом FFPS

Кинопоказ под открытым небом в саду Особняка Мясникова с киноклубом FFPS блогера...

Особняк И. Мясникова

2500₽

по подписке
Экскурсия в буддистский Дацан с бурятским обедом
Экскурсия в буддистский Дацан с бурятским обедом

Посети Дацан Гунзэчойнэй — единственный в Петербурге буддистский храм. Служитель дацана расскажет о зарождении учения Будды на севере Индии и его появлении, благодаря монгольским народам на территории...

Лекция-чаепитие «Ив Сен Лоран. Часть II»
Лекция-чаепитие «Ив Сен Лоран. Часть II»

Проведи воскресное утро на второй лекции о великом французском модельере Ив Сен ...

Особняк И. Мясникова

4000₽

по подписке
Фестиваль «Танцплощадка у Хлебозавода»
Фестиваль «Танцплощадка у Хлебозавода»

У бывшего хлебозавода соберутся любители танцев и отдыха на свежем воздухе – совсем как во времена наших бабушек и дедушек, когда танцевальные площадки были главным местом встречи молодёжи. Будут звуч...

Совы не то, чем кажутся. Школа. Сатанизм. Луизиана.
Совы не то, чем кажутся. Школа. Сатанизм. Луизиана.

Живая запись тру-крайм подкаста о культах “Совы не то, чем кажутся”. История сек...

GrowUp

от 1000₽

Goths Undead Party 4
Goths Undead Party 4

Самая масштабная вечеринка тёмной субкультуры. 2 города, 4 сцены, 17 артистов, ...

Сердце

от 500₽

Вечера на хуторе близ Диканьки
Вечера на хуторе близ Диканьки

Спектакль рожден на грани соприкосновения двух видов театра — драматического и к...

Камерный театр Малыщицкого

от 1300₽

Психологический перформанс «Человек напротив»
Психологический перформанс «Человек напротив»

Программа: Часть 1. «Про себя» Два листа бумаги с вопросами. Человек напротив пы...

Казанская, 7в

1500₽

Заводной апельсин
Заводной апельсин

Постановка Дмитрия Крестьянкина по знаменитому роману Энтони Берджесса. Тема на...

Камерный театр Малыщицкого

от 1300₽

Обыкновенное чудо
Обыкновенное чудо

Ты знал, что закон сохранения энергии, фундаментальный закон физики распространя...

Камерный театр Малыщицкого

от 1400₽

Мастер-класс «Дерево-друг»
Мастер-класс «Дерево-друг»

Занятие, посвященное китайской живописи, в технике у-син (5 стихий), с элементам...

набережная реки Мойки, 112Б

1000₽

DreamRave
DreamRave

Фестиваль электронной музыки. Выступят: Shadowax Broosnica Slxeping Tokyo Ange...

Angar (Ex. GAS CLUB)

от 900₽

по подписке
Как понимать современное искусство
Как понимать современное искусство

За бокалом вина рассмотрим и обсудим знаковые произведения искусства XX века, чтобы понять, как, а главное почему менялось искусство и что хотели сказать про мир вокруг художники от Дюшана до Абрамови...

по подписке
Играем в коктейльное казино и готовим лосось
Играем в коктейльное казино и готовим лосось

Коктейли — символ отдыха, шикарных вечеринок и общения. Мастер-класс станет открытием для тех, кто хочет впечатлить друзей историями происхождения самых популярных коктейлей, а также научиться смешив...

по подписке
Барная вечеринка: Breathe of Bali, Porn Star & French
Барная вечеринка: Breathe of Bali, Porn Star & French

Коктейли — символ отдыха, шикарных вечеринок и общения. Мастер-класс станет открытием для тех, кто хочет впечатлить друзей историями происхождения самых популярных коктейлей, а также научиться смешив...

по подписке
Saint-Petersburg Cocktail Week
Saint-Petersburg Cocktail Week

Самый масштабный фестиваль России, посвящённый барной индустрии пройдёт в Петербурге в третий раз. Как для профессионалов барного дела, так и для начинающих барменов и просто интересующихся пройдут л...

«Анатомия бургера». Гастрономический ужин
«Анатомия бургера». Гастрономический ужин

Ты можешь провести этот вечер в незабываемом западном стиле и попробуй на вкус н...

Jagger

3500₽

Екатеринбург

Во-первых, музыка: много фестивалей и экскурсия о рок-островах Екатеринбурга. Во-вторых, театр: авангардная пьеса и ночная прогулка по центру драматургии. И в третьих, красивое: арбуз на МК по маслу и кинематограф в период оттепели. 1, 2 или 3?

Рок-острова Екатеринбурга
Рок-острова Екатеринбурга

Во время авторской экскурсии журналиста Светланы Толмачевой гости Екатеринбурга ...

Двор клуба Everjazz, улица Тургенева, 22

от 1000₽

Уральский фестиваль
Уральский фестиваль

Первая часть нового фестиваля на Урале уже этим летом! Все твои любимые исполни...

Teleclub

от 1800₽

по подписке
«Фузз и Дружжба» Часть 1
«Фузз и Дружжба» Часть 1

Цвет современной эмо-сцены встретится одним вечером в гостеприимном Екатеринбурге. Самые яркие представители андерграунда сыграют на опен-эйре в Музее Андеграунда. Звучит лучше некуда. Современные ик...

по подписке
«Фузз и Дружжба» Часть 2
«Фузз и Дружжба» Часть 2

Фестиваль «Фузз и Дружжба» для тех, кто любит музыку потяжелее. Цвет тяжёлой сцены со всей России соберётся, чтобы с горкой насыпать хардкора и метала всем ценителям на опен-эйре в Музее Андеграунда. ...

Лайф Фест 3.0
Лайф Фест 3.0

На одной площадке соберут все самое летнее, чтобы ты запомнил это теплое время г...

Уральский филиал Пушкинского музея

Бесплатно

по подписке
Екатеринбургский некрополь: Ивановское кладбище | 03 августа
Екатеринбургский некрополь: Ивановское кладбище | 03 августа

История Екатеринбурга от отмены крепостного права до «хрущевской оттепели» через судьбы людей, похороненных на Ивановском кладбище. Ивановское кладбище – самое старое из исторических кладбищ Екатерин...

по подписке
Ёлка у Ивановых
Ёлка у Ивановых

Одна из самых смешных и жутких пьес российского авангарда начала XX века. На ряду с хармсовской Елизаветой Бам, «Ёлка у Ивановых» наполнена абсурдом на грани сна, каким-то особым мрачным сюром, свойст...

Ночная экскурсия по театру ЦСД
Ночная экскурсия по театру ЦСД

Город засыпает. Просыпается театр на Рыбзаводе. Театр приглашает за кулисы... Ц...

Центр Современной Драматургии

1000₽

по подписке
«Час винила»: Горячие ритмы группы Santan
«Час винила»: Горячие ритмы группы Santan

Группа Santana стала первым рок-коллективом, вся музыка которого была пронизана горячими латиноамериканскими ритмами. Их выступление на фестивале в Вудстоке в 1969 году стало одним из самых ярких моме...

Советский кинематограф в период оттепели
Советский кинематограф в период оттепели

Кино этого времени летящее, поэтическое, о молодых и красивых, затрагивающее ост...

Уральский филиал Пушкинского музея

Бесплатно

по подписке
Open Air фестиваль «Вниз»
Open Air фестиваль «Вниз»

15-часовое музыкальное приключение — хип-хоп, рок и электроника от локальных звёзд Урала. Энтузиасты магнитной ленты, панки-интеллектуалы, диджеи-селекторы, танцоры и тусовщики со всех городских сообщ...

Мастер-класс по маслу - Арбуз
Мастер-класс по маслу - Арбуз

Масляные краски на холсте достаточно долгое время остаются влажными. В результат...

Студия живописи «Воздух», Чернышевского ул. 4б

от 2200₽

Казань

Казань вдыхает лето полной грудью. Питается энергией холодных синтезаторов на концерте, гоняет по Волге на скоростном катере в лагере для взрослых и разучивает танцы с собачками на специальных занятиях. А в перерывах – квизы, спектакли, арт-завтраки и рок-концерты. А когда, если не сейчас?

по подписке
Иван Курочкин
Иван Курочкин

Иван споёт свои главные и не очень хиты («Зло», «Русская принцесса» — и т.д.). Тебя ждёт наполненное энергией и холодными синтезаторами шоу, завернутое в атмосферу темного фарса. ...

На танцпол со своей собакой
На танцпол со своей собакой

До конца лета в Горскинско-Ометьевском лесу будут проходить занятия по танцам с ...

до
парк Горкинско-Ометьевский лес

Бесплатно

по подписке
Metal Summer V
Metal Summer V

Лето в самом разгаре, июль на излёте и на очереди пятый летний метал-концерт. Выступают: — TOM WEAR (metalcore) Молодые мясники из Димитровграда. Приезжают, чтоб капитально раскачать концертный зал...

Лагерь для взрослых на Волге
Лагерь для взрослых на Волге

Смена включает в себя конную прогулку по живописным местам, катание на сапбордах...

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Орловское сельское поселение

9500₽

по подписке
Бар «Хемингуэй»
Бар «Хемингуэй»

Спектакль за столиками про "ревущие двадцатые". Иммерсивное погружение во времена голодных дней Хемингуэя и веселых вечеринок Фицжеральдов, создания шедевров под опекой Гертруды Стайн и бурных эмоций ...

«Анна Каренина» — последний сезон
«Анна Каренина» — последний сезон

Знаменитый роман Толстого перенесён в старинный особняк, где на 1700 квадратных ...

Особняк Демидова

от 6000₽

по подписке
Molekula+1: Smol
Molekula+1: Smol

Molekula — как дорогой аромат, только в мире музыки. Новый, но уже хорошо знакомый меломанам от Москвы до Стамбула и Гоа проект двух востребованных казанских диджеев и продюсеров MARO и Arches'а. Вл...

по подписке
Рок-концерт в «Соли»
Рок-концерт в «Соли»

Музыкальный фестиваль с легендами казанского рока на большой летней площадке бара. В лайн-апе: • Волга-Волга • Дом Кукол (feat. Ирина Кромм) • Карамазовы (с Хабиассом) • 42 • Sir Yoga • Bebertos В...

Медитация на Кабане
Медитация на Кабане

Летний проект открытых практик медитации в парках Казани. Его миссия — помочь уч...

Набережная оз. Кабан

Бесплатно

по подписке
Богдан Лисевский
Богдан Лисевский

Этой осенью состоится сольный стендап-концерт Богдана Лисевского в Казани! Богдан Лисевский — комик с оригинальной манерой подачи материала. Игра слов, неожиданные заходы и многоуровневые шутки с неп...

Квиз «Алхимия. Искусство XX века»
Квиз «Алхимия. Искусство XX века»

На квизе ты сможешь проверить свои знания о самых значимых произведениях искусст...

Галерея современного искусства ГМИИ РТ

600₽

по подписке
Мастер-класс мозаики из стекла
Мастер-класс мозаики из стекла

Проведёт мастер-класс Алсу Шагвалиева — ученица известного итальянского мозаичиста Марко Бравура. В рамках мастер-класса ты узнаешь какими инструментами и как нужно работать со стеклом, а также создаш...

Музыка Наруто
Музыка Наруто

The Orchestra Events представляет новое музыкальное событие - концерт музыки из ...

проспект Победы, 48А

от 1300₽

по подписке
Арт-завтрак «Schiaparelli: сюрреализм, золото и элегантность»
Арт-завтрак «Schiaparelli: сюрреализм, золото и элегантность»

На арт-завтраке «Сюрреализм, золото и элегантность: наряды Schiaparelli тогда и сейчас» ты узнаешь больше про модный дом Скиапарелли, о связи её коллекций с сюрреализмом и о популярности бренда. Спик...

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи делятся впечатлениями от походов на необычные мероприятия. На этот раз они оценили инсталляцию «Код света» и выставку «Мои забытые сны».

Куда собираемся с комьюнити?

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.  

Ещё больше необычных событий и мест – в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. Мы тебе рады!
С любовью и заботой,
редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

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