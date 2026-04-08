Изучаем, обсуждаем, продвигаем и делаем современное искусство на Урале. Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (до 2020 года ГЦСИ) появился в Екатеринбурге в 1999 году и стал первой институцией в городе, работающей с современным искусством. Мы проводим выставочные мероприятия современного искусства, артист-токи, лекции, концерты и другие публичные мероприятия, в том числе Лабораторию молодого художника, ежегодное портфолио-ревю и один из самых масштабных российских проектов в сфере современного искусства — Уральская индустриальная биеннале. Время работы выставочных залов: Вт.-Вс.: 12:00—20:00 Пн.: выходной https://ural.pushkinmuseum.art/ Адрес: Ленина, 50, вход 6
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