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Спасите наши души

Театральный особнякъ
ул. Библиотечная, д. 23

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от 1550₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль-мозаика по произведениям Ф.М.Достоевского. «Бог есть любовь. Ад - невозможность более любить.» Ф.М.Достоевский Фёдор Михайлович Достоевский считается самым глубоким экзистенциальным писателем. Вечная борьба дьявола и Бога есть во всех его произведениях, в персонажах, в самом Достоевском... Мотив спасения Души красной нитью проходит практически через все работы Достоевского. Потому в спектакле собраны отрывки из всех самых значимых произведений Фёдора Михайловича. В спектакле ты увидишь отрывки произведений: «Преступление и наказание», «Бесы», «Село Степанчиково и его обитатели», «Идиот», «Чужая жена и муж под кроватью», «Униженные и оскорбленные». И услышишь музыку: А. Шнитке, В.А. Моцарта, Тома Уэйтса и др.

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