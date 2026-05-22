Всемирный день готов
Попкорн сцена, Литейный проспект, 64/78Б
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
22 мая Белый Водевиль и Ле Тильто встретятся на одной сцене, чтобы провести Всемирный день готов в живом и громком звучании тёмной сцены. White Vodevil (Белый Водевиль) принесут холодный готик рок и дарквейв с тяжёлой атмосферой и нервной энергетикой, а Ле Тильто продолжат вечер своим нео-готическим звучанием, меланхолией и плотным гитарным напором.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи