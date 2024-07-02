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Лучшее за неделю: Пиковая дама, «Мафия» и очень много фестов

Изящно ныряем во второй месяц лета. Ароматы и звуки, свет и цвет – новая сочная подборка лучших ивентов Москвы, Питера, Казани и Екатеринбурга уже здесь.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити?

Москва

В разгаре сезон фестивалей на открытом воздухе. Столица продолжит веселиться под лучших диджеев, будет много гулять и дегустировать игристое. Наслаждайся этим прекрасным временем: глубже вдыхай ароматы масел на йога девичнике или шашлыка на даче – выбирай, что больше нравится. 

Шоу «Оф не знаю»
Шоу «Оф не знаю»

Импровизационное интерактивное шоу в образах. Ведущие: Эрнест Таржуманян и Гев...

Большевик Лофт

от 800₽

Йога девичник с аромамаслами
Йога девичник с аромамаслами

Потоковая практика с техниками визуализации и концентрации, которые нужны и важн...

Nym Yoga

от 2300₽

Мужской круг
Мужской круг

Ведущие о семинаре: «В детстве мы часто собирались, чтобы поболтать, посидеть у...

«Прана» на Войковской (Старопетровский проезд, дом 1 стр. 2, ТРЦ Baby Store, 3-й этаж).

от 2500₽

IKRA Festival
IKRA Festival

Музыкальный эксперимент в стиле «А la russe», вдохновлённый визуальными образами...

до
Место уточнит организатор

от 8500₽

Interplay. Prostranstvo. Open Air
Interplay. Prostranstvo. Open Air

Interplay Events и Space Music представляют масштабный дневной фестиваль электро...

БЕРЕZЫ ПАРК, Строгинское шоссе, владение 1А

от 1500₽

по подписке
Bel Suono | «Три рояля под открытым небом»
Bel Suono | «Три рояля под открытым небом»

Инструментальная музыка высшей пробы и театр под открытым небом, утопающий в зелени парка Москвы — что может быть лучше тёплым летним вечером? Концерт начнётся в естественном освещении и романтично...

по подписке
Kinky Sound`s Birthday
Kinky Sound`s Birthday

День рождения талантливого диджея и саунд продюсера – Сергея KINKY SOUND. KINKY SOUND – музыкант и продюсер родом из Санкт-Петербурга, который покорил сердца слушателей по всему миру. Он выступал на...

Фестиваль «Слияние»
Фестиваль «Слияние»

Ежегодный фестиваль природы и электронной музыки. Гармоничное сочетание современ...

до
Точные координаты сообщит организатор

от 5000₽

по подписке
Community. Ивана Купала
Community. Ивана Купала

Ветер шепчет сквозь колосья пшеницы, слышится дивный голос птиц, плетутся венки, музыка огненными лепестками обжигает сердца… Народные гуляния начнутся с Community Terrace — сетами Kristall, Ruslan G...

по подписке
Hypnotica x Kinetika
Hypnotica x Kinetika

Cобытие, по своему потенциалу и концепту приближённое к фестивалю-бутику: блогеры и модники, креативные и красивейшие люди, знающие толк в хорошей музыке и в том, где прямо сейчас лучше всего. Нестан...

по подписке
Поездка на дачу: настойки и шашлыки
Поездка на дачу: настойки и шашлыки

Шашлык + дача + настойки = незабываемый выходной вместе с Taste&Talk. Насладимся природой и отвлечёмся от городской суеты. Разберёмся в искусстве приготовления настоек, продегустируем, а в конце кажд...

по подписке
Прогулка с дегустацией шампанского и ужином
Прогулка с дегустацией шампанского и ужином

Приходи совершить променад по самой «французской» улице Москвы - Кузнецкому мосту, символу роскоши и моды. Профессиональный гид расскажет о достопримечательностях и интересных исторических фактах. По...

по подписке
Литературный бранч
Литературный бранч

Екатерина Давыдова, юнгианский психолог, автор книг и Екатерина Квитко, писатель и литературовед проведут для гостей лекцию "Исследование женской души: архетипы в психологии и литературном творчестве"...

Кто кого боится? Вечер медицинского стендапа
Кто кого боится? Вечер медицинского стендапа

Врачи, пациенты и руководители клиник выйдут на сцену, чтобы признаться в своих ...

Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр.18 (Арт-центр «Эфир» на заводе Арма)

5000₽

Санкт-Петербург

Петербуржцы познают себя на необычном нетворкинге, сыграют в мафию прямо на спектакле и познакомятся с кухней XIX века в настоящем особняке. Всё это в перерывах между прогулками по воде, лекциями и вечеринками. 

«Ходячий замок». Кинопоказ в саду
«Ходячий замок». Кинопоказ в саду

Проведи субботний вечер на кинопоказе в саду под открытым небом, вместе с рестор...

Особняк И. Мясникова

2500₽

Гастрономическая экскурсия в тайный особняк Милютина
Гастрономическая экскурсия в тайный особняк Милютина

Долгое время в особняк Милютина нельзя было попасть без особого приглашения. В э...

Milutin Palace

1800₽

Tree of Life
Tree of Life

Перерождение и трансформация. Реинкарнация и просветление. Память о прошлых жизн...

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Брусницын

от 1200₽

Бурлеск-спектакль «Heartbreak Hotel»
Бурлеск-спектакль «Heartbreak Hotel»

Все, ну или почти все, тайны отеля разбитых сердец скоро будут раскрыты. Тебя ...

Апартаменты №159

от 2300₽

Мафия — Viva. Lotta. Amo. Игра-спектакль.
Мафия — Viva. Lotta. Amo. Игра-спектакль.

Внимание: билетов на 6 июля нет. Следующая игра 3 августа 2024 в 19:00. Легенда...

Гадкий Койот

от 1500₽

Нетворкинг «Зеркало»
Нетворкинг «Зеркало»

Познание себя через других людей. Смелая встреча для тех, кто хочет узнать, что ...

Санкт-Петербург, Тележная, 8-10

1100₽

по подписке
Лекция «Slow fashion и осознанное потребление»
Лекция «Slow fashion и осознанное потребление»

На встрече ты сможешь узнать о том, как работает мода и почему набирает популярность философия осознанного потребления. Поговорим о том, как создать свой неповторимый стиль, при этом экономя на покуп...

по подписке
Прогулки по воде «Кораблики в Порту»
Прогулки по воде «Кораблики в Порту»

Севкабель запустил проект по экскурсионным прогулкам по воде «Кораблики в Порту». Теперь там работает причал, который связывает водным маршрутом Васильевский остров с центром Санкт-Петербурга. Теплох...

по подписке
Дни Алисы в Стране Чудес
Дни Алисы в Стране Чудес

В первые выходные июля погрузись в волшебную и чуточку безумную атмосферу одной из самых известных литературных сказок в мире. Фотозоны, раскраски, мастер-классы, крокет с Королевой, квест с Белым Кр...

Страдания. Рыцари. Зайцы убийцы.
Страдания. Рыцари. Зайцы убийцы.

Эпоха средних веков часто воспринимается как романтическое время рыцарей, прекра...

Лекторий Artista

1900₽

по подписке
Женский speed dating
Женский speed dating

Быстрые знакомства для дружбы или большего, приятного времяпрепровождения, поддержки, практик, совместных походов на мероприятия. В стоимость входит напиток на баре. Запись у https://t.me/manager_se...

по подписке
Морская прогулка с Vinoterra и шампанским
Морская прогулка с Vinoterra и шампанским

Морской ветер, брызги воды на солнце и великолепная Шампань. Именно так предлагаем провести вечер 3 июля, отправившись на прогулку на премиальной парусной яхте по акватории финского залива. Для этог...

Винное казино
Винное казино

Пробуем шесть винных образцов вслепую и делаем ставки на сорт винограда, год уро...

Vinch на Приморском

3500₽

по подписке
Сказки Шута и Короля
Сказки Шута и Короля

Куда зовет нас музыка «Короля и Шута»? Туда, где бродит нечисть, где ведьмы варят яд и все живут своей жизнью. Вот Король, который не признает свою смерть. Шут, которому уже не до шуток. А что с той...

Екатеринбург

Ночь музыки закончилась, но вайб остался. Фестивали, вечеринки, концерты – это нам надо. А ещё коктейли, мясо и ароматы для полного счастья. 

Уличный фестиваль электронной музыки «Лето в городе»
Уличный фестиваль электронной музыки «Лето в городе»

Танцпол будет представлен промо-командами Techno Room и «Темп», а также артистам...

Ставников

900₽

по подписке
Фестиваль «Чистота»
Фестиваль «Чистота»

Летний двор Музея Андеграунда объединит группы «вне рамок». Мультижанровый экспириенс с шершавой и звенящей чистотой русского звука. Золотые зубы — лоуфай-рэп проект из Тольятти. Их музыка это эклект...

Марсу Нужны Любовники
Марсу Нужны Любовники

Группа Марсу Нужны Любовники возвращается на сцену после трёхлетнего перерыва. В...

Музей Андеграунда

1400₽

по подписке
Королевская кухня Англии
Королевская кухня Англии

Под руководством опытного шеф-повара ты освоишь тонкости приготовления легендарной говядины Веллингтон – настоящего королевского деликатеса. Вдохновишься традициями и узнаешь секреты создания сочного ...

по подписке
Мясной Клуб
Мясной Клуб

Сочное мясо, плотные соусы и огненное приготовление. На этом мастер-классе ты научишься готовить самый вкусный и качественный ростбиф, который однозначно удивит друзей. Ты откроешь все секреты пригото...

по подписке
Путь аромата: от инстинкта к искусству
Путь аромата: от инстинкта к искусству

Встреча будет посвящена органу обоняния как таковому. Что такое запах и почему люди его чувствуют? Как можно лучше понять себя с помощью парфюмерии? Можешь ли ты специально использовать определенные ...

по подписке
Шанель vs Скиапарелли
Шанель vs Скиапарелли

Если ты попросишь кого-нибудь составить список самых известных дизайнеров 20 века, то с большой вероятностью, найдёшь в нем имена Шанель и Скиапарелли. Однако, сравнивать их творчество – это как срав...

Swipe: Girls Vs. Boys
Swipe: Girls Vs. Boys

В этом шоу комики борются за звание лучшего в "пикапе". Комики по очереди выход...

PRAVDA bar

350₽

по подписке
Среда обитания
Среда обитания

Тотальная инсталляция художницы Анны Комаровой делит выставочные залы на три сюрреальные зоны, по-разному работающие со зрительским восприятием пространства: «усредненную» гостиную, знакомую и одновре...

Science Slam. Химия любви
Science Slam. Химия любви

Любовь — прекраснейшее чувство на свете, окутанное шлейфом мистики, предрассудко...

Самоцвет

300₽

по подписке
Бар+коктейль=любовь
Бар+коктейль=любовь

Мастер-класс на балконе. Необычный и прикольный формат, который делается впервые. Это прекрасная возможность хорошо провести время, научиться рисовать и слегка пригубить. В июле в НСБ стартует сет, п...

Казань

Город цветёт. Загляни на гангстерскую вечеринку – это точно будет красиво. Отправляйся на мистический променад с Пиковой Дамой и стань его активным участником.  И, конечно, повеселись на фестивале открытого неба и космической музыки – там будет много лета. 

Иммерсивный променад с Пиковой дамой
Иммерсивный променад с Пиковой дамой

Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, по мотивам одноимённо...

Театр Даниила Миронова

от 1500₽

Игра-спектакль «Мафия»
Игра-спектакль «Мафия»

Новая форма легендарной игры. Ты сможешь не только быть за столом в качестве игр...

Театр Даниила Миронова

от 1500₽

по подписке
Горожанин-учёный
Горожанин-учёный

Совсем скоро стартует новый сезон серии экопросветительских занятий «Горожанин-учёный». Участников ждёт 10 занятий различного формата: - экскурсии в Музей реки в Свияжске - занятия с микроскопом в ...

по подписке
Идеи для светлого будущего. Краткая история СКБ «Прометей»
Идеи для светлого будущего. Краткая история СКБ «Прометей»

Выставка в Фонде «Галеев-Прометей» состоит из арт-объектов, связанных с разными направлениями аудиовизуального синтеза, а также документов и архивных материалов, которые показывают историю студенческо...

по подписке
Фестиваль середины лета «Мир»
Фестиваль середины лета «Мир»

Промо-команда «МИР» из Набережных Челнов собирает единомышленников на базе отдыха «Слобода». «МИР — это новая городская культура с любовью к электронной музыке, публикой и актуальным звучанием». На...

Gangsters
Gangsters

Перформативная гангстерская вечеринка приглашает тебя окунуться в мир криминала ...

ул. Профсоюзная 48/10, Deca Room Bar

1000₽

по подписке
Кофейный пикник
Кофейный пикник

Кофейня Ранняя Пташка и батч-бар Ясный подготовили насыщенную программу кофейного фестиваля. В ней: - Утренняя йога от студии Shanti - Дружеский чемпионат по аэропрессу, в котором примут участие проф...

Solaris
Solaris

Фестиваль открытого неба и космической музыки возвращается! Событие пройдёт неда...

до
Марий Эл, Звениговский район, территория базы отдыха "Шелангуш"

4000₽

по подписке
Завершающая экскурсия по выставке «Бегство. Равновесие. Без препятствий»
Завершающая экскурсия по выставке «Бегство. Равновесие. Без препятствий»

Belova Art Gallery приглашает на экскурсию, на которой ответим на вопросы зрителей и расскажут о самых ярких работах, художниках и особенностях каждой из трёх актуальных выставок — «Бегство. Равновес...

Принимать строго по вечерам
Принимать строго по вечерам

Традиция принимать строго по вечерам плоть и кровь русской поэзии объединила вок...

Бар «Secret Room», улица Баумана, 16

Бесплатно

по подписке
Крафт-фестиваль «Shulay»
Крафт-фестиваль «Shulay»

Путешествие по миру вкусов и ароматов, классная возможность окунуться в увлекательную культуру пивоварения, расширить горизонты и насладиться общением с единомышленниками. Второй фестиваль соберёт у...

по подписке
Вечер альтернативной комедии
Вечер альтернативной комедии

Нарушение всех возможных правил и законов комедии в стендап-баре «Comedy Crew». Выступающие комики будут создавать на сцене юмор в стиле «не такой, как все» и «это вас удивит». В этот вечер важно не т...

Иммерсивный Сабантуй
Иммерсивный Сабантуй

Первый татарский иммерсивный спектакль. Это история двух влюбленных, Анвара и А...

Театр Даниила Миронова

от 1500₽

по подписке
Рок-фест на острове
Рок-фест на острове

Лето, пляж и рок-н-ролл! В программе феста легенды казанского рока: Дом кукол Медвежий угол (Акустика) Макс и Ко Nalien Acid Venom Дофамин В билет включены: трансфер на яхте до фестиваля и обратно, ...

по подписке
Выставка «Незримые фактуры»
Выставка «Незримые фактуры»

Погрузись в противоречивый мир, где сталкиваются две противоположности: город и природа. К некоторым работам можно подходить очень близко, рассмотреть все в деталях и даже трогать руками. Антропоцен...

по подписке
Моя Мишель, Сироткин и Обе Две в Меге
Моя Мишель, Сироткин и Обе Две в Меге

Готовься разбудить в себе искусство на фестивале «Культплощадка», который соберет известных российских музыкантов и исполнителей, а также локальные арт-проекты под открытым небом! Программа фестиваля...

по подписке
Sviaga Fest
Sviaga Fest

Спортивный фестиваль от команды Timerman у стен острова-града Свияжск. Первый день откроется соревнованиями по свимрану, где плавание чередуется с бегом. В этот же день состоится Island Run — забег с...

по подписке
Смертельная партия
Смертельная партия

30 зрителей, 5 актеров, 5 альтернативных развязок... Свидетели. Соучастники. Судьи. Кто ты в этой захватывающей партии в бридж? Иммерсивный спектакль от команды ReLab Family в speak-easy баре Mr.Will...

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. На прошлой неделе они побывали на спектакле «Царь Эдип» и на вечеринке с бомжом.

Куда собираемся с комьюнити?

Москва планирует импровизировать и веселиться.

А Санкт-Петербург оригинальничает.

Я выбираю себя
Я выбираю себя

Обрати внимание, что посещение выставки только по предварительной записи! «Нашл...

до
Путь

800₽

Упоротый Палеонтолог. Появление ядра и первых многоклеточных
Упоротый Палеонтолог. Появление ядра и первых многоклеточных

Внимание: перенос мероприятия на 2 июля 2024, 19:30. Какой была первая многокле...

Coffee Art Hall

от 900₽

Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.

Ещё больше годных мест и событий – в нашем приложении. Скачать приложение «Кавёр» можно, кликнув на кнопку внизу страницы. Мы тебе рады!
С любовью, редакция Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити?

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