Лучшее за неделю: Пиковая дама, «Мафия» и очень много фестов

Москва
В разгаре сезон фестивалей на открытом воздухе. Столица продолжит веселиться под лучших диджеев, будет много гулять и дегустировать игристое. Наслаждайся этим прекрасным временем: глубже вдыхай ароматы масел на йога девичнике или шашлыка на даче – выбирай, что больше нравится.
Импровизационное интерактивное шоу в образах. Ведущие: Эрнест Таржуманян и Гев...
от 800₽
Потоковая практика с техниками визуализации и концентрации, которые нужны и важн...
от 2300₽
Ведущие о семинаре: «В детстве мы часто собирались, чтобы поболтать, посидеть у...
от 2500₽
Музыкальный эксперимент в стиле «А la russe», вдохновлённый визуальными образами...
от 8500₽
Interplay Events и Space Music представляют масштабный дневной фестиваль электро...
от 1500₽
Инструментальная музыка высшей пробы и театр под открытым небом, утопающий в зелени парка Москвы — что может быть лучше тёплым летним вечером? Концерт начнётся в естественном освещении и романтично...
День рождения талантливого диджея и саунд продюсера – Сергея KINKY SOUND. KINKY SOUND – музыкант и продюсер родом из Санкт-Петербурга, который покорил сердца слушателей по всему миру. Он выступал на...
Ежегодный фестиваль природы и электронной музыки. Гармоничное сочетание современ...
от 5000₽
Ветер шепчет сквозь колосья пшеницы, слышится дивный голос птиц, плетутся венки, музыка огненными лепестками обжигает сердца… Народные гуляния начнутся с Community Terrace — сетами Kristall, Ruslan G...
Cобытие, по своему потенциалу и концепту приближённое к фестивалю-бутику: блогеры и модники, креативные и красивейшие люди, знающие толк в хорошей музыке и в том, где прямо сейчас лучше всего. Нестан...
Шашлык + дача + настойки = незабываемый выходной вместе с Taste&Talk. Насладимся природой и отвлечёмся от городской суеты. Разберёмся в искусстве приготовления настоек, продегустируем, а в конце кажд...
Приходи совершить променад по самой «французской» улице Москвы - Кузнецкому мосту, символу роскоши и моды. Профессиональный гид расскажет о достопримечательностях и интересных исторических фактах. По...
Екатерина Давыдова, юнгианский психолог, автор книг и Екатерина Квитко, писатель и литературовед проведут для гостей лекцию "Исследование женской души: архетипы в психологии и литературном творчестве"...
Врачи, пациенты и руководители клиник выйдут на сцену, чтобы признаться в своих ...
5000₽
Санкт-Петербург
Петербуржцы познают себя на необычном нетворкинге, сыграют в мафию прямо на спектакле и познакомятся с кухней XIX века в настоящем особняке. Всё это в перерывах между прогулками по воде, лекциями и вечеринками.
Проведи субботний вечер на кинопоказе в саду под открытым небом, вместе с рестор...
2500₽
Долгое время в особняк Милютина нельзя было попасть без особого приглашения. В э...
1800₽
Перерождение и трансформация. Реинкарнация и просветление. Память о прошлых жизн...
от 1200₽
Все, ну или почти все, тайны отеля разбитых сердец скоро будут раскрыты. Тебя ...
от 2300₽
Внимание: билетов на 6 июля нет. Следующая игра 3 августа 2024 в 19:00. Легенда...
от 1500₽
Познание себя через других людей. Смелая встреча для тех, кто хочет узнать, что ...
1100₽
На встрече ты сможешь узнать о том, как работает мода и почему набирает популярность философия осознанного потребления. Поговорим о том, как создать свой неповторимый стиль, при этом экономя на покуп...
Севкабель запустил проект по экскурсионным прогулкам по воде «Кораблики в Порту». Теперь там работает причал, который связывает водным маршрутом Васильевский остров с центром Санкт-Петербурга. Теплох...
В первые выходные июля погрузись в волшебную и чуточку безумную атмосферу одной из самых известных литературных сказок в мире. Фотозоны, раскраски, мастер-классы, крокет с Королевой, квест с Белым Кр...
Эпоха средних веков часто воспринимается как романтическое время рыцарей, прекра...
1900₽
Быстрые знакомства для дружбы или большего, приятного времяпрепровождения, поддержки, практик, совместных походов на мероприятия. В стоимость входит напиток на баре. Запись у https://t.me/manager_se...
Морской ветер, брызги воды на солнце и великолепная Шампань. Именно так предлагаем провести вечер 3 июля, отправившись на прогулку на премиальной парусной яхте по акватории финского залива. Для этог...
Пробуем шесть винных образцов вслепую и делаем ставки на сорт винограда, год уро...
3500₽
Екатеринбург
Ночь музыки закончилась, но вайб остался. Фестивали, вечеринки, концерты – это нам надо. А ещё коктейли, мясо и ароматы для полного счастья.
Танцпол будет представлен промо-командами Techno Room и «Темп», а также артистам...
900₽
Летний двор Музея Андеграунда объединит группы «вне рамок». Мультижанровый экспириенс с шершавой и звенящей чистотой русского звука. Золотые зубы — лоуфай-рэп проект из Тольятти. Их музыка это эклект...
Группа Марсу Нужны Любовники возвращается на сцену после трёхлетнего перерыва. В...
1400₽
Под руководством опытного шеф-повара ты освоишь тонкости приготовления легендарной говядины Веллингтон – настоящего королевского деликатеса. Вдохновишься традициями и узнаешь секреты создания сочного ...
Сочное мясо, плотные соусы и огненное приготовление. На этом мастер-классе ты научишься готовить самый вкусный и качественный ростбиф, который однозначно удивит друзей. Ты откроешь все секреты пригото...
Встреча будет посвящена органу обоняния как таковому. Что такое запах и почему люди его чувствуют? Как можно лучше понять себя с помощью парфюмерии? Можешь ли ты специально использовать определенные ...
Если ты попросишь кого-нибудь составить список самых известных дизайнеров 20 века, то с большой вероятностью, найдёшь в нем имена Шанель и Скиапарелли. Однако, сравнивать их творчество – это как срав...
В этом шоу комики борются за звание лучшего в "пикапе". Комики по очереди выход...
350₽
Тотальная инсталляция художницы Анны Комаровой делит выставочные залы на три сюрреальные зоны, по-разному работающие со зрительским восприятием пространства: «усредненную» гостиную, знакомую и одновре...
Любовь — прекраснейшее чувство на свете, окутанное шлейфом мистики, предрассудко...
300₽
Казань
Город цветёт. Загляни на гангстерскую вечеринку – это точно будет красиво. Отправляйся на мистический променад с Пиковой Дамой и стань его активным участником. И, конечно, повеселись на фестивале открытого неба и космической музыки – там будет много лета.
Эта история о всепоглощающей одержимости и любви к азарту, по мотивам одноимённо...
от 1500₽
Новая форма легендарной игры. Ты сможешь не только быть за столом в качестве игр...
от 1500₽
Совсем скоро стартует новый сезон серии экопросветительских занятий «Горожанин-учёный». Участников ждёт 10 занятий различного формата: - экскурсии в Музей реки в Свияжске - занятия с микроскопом в ...
Выставка в Фонде «Галеев-Прометей» состоит из арт-объектов, связанных с разными направлениями аудиовизуального синтеза, а также документов и архивных материалов, которые показывают историю студенческо...
Промо-команда «МИР» из Набережных Челнов собирает единомышленников на базе отдыха «Слобода». «МИР — это новая городская культура с любовью к электронной музыке, публикой и актуальным звучанием». На...
Перформативная гангстерская вечеринка приглашает тебя окунуться в мир криминала ...
1000₽
Кофейня Ранняя Пташка и батч-бар Ясный подготовили насыщенную программу кофейного фестиваля. В ней: - Утренняя йога от студии Shanti - Дружеский чемпионат по аэропрессу, в котором примут участие проф...
Фестиваль открытого неба и космической музыки возвращается! Событие пройдёт неда...
4000₽
Belova Art Gallery приглашает на экскурсию, на которой ответим на вопросы зрителей и расскажут о самых ярких работах, художниках и особенностях каждой из трёх актуальных выставок — «Бегство. Равновес...
Традиция принимать строго по вечерам плоть и кровь русской поэзии объединила вок...
Бесплатно
Путешествие по миру вкусов и ароматов, классная возможность окунуться в увлекательную культуру пивоварения, расширить горизонты и насладиться общением с единомышленниками. Второй фестиваль соберёт у...
Нарушение всех возможных правил и законов комедии в стендап-баре «Comedy Crew». Выступающие комики будут создавать на сцене юмор в стиле «не такой, как все» и «это вас удивит». В этот вечер важно не т...
Первый татарский иммерсивный спектакль. Это история двух влюбленных, Анвара и А...
от 1500₽
Лето, пляж и рок-н-ролл! В программе феста легенды казанского рока: Дом кукол Медвежий угол (Акустика) Макс и Ко Nalien Acid Venom Дофамин В билет включены: трансфер на яхте до фестиваля и обратно, ...
Погрузись в противоречивый мир, где сталкиваются две противоположности: город и природа. К некоторым работам можно подходить очень близко, рассмотреть все в деталях и даже трогать руками. Антропоцен...
Готовься разбудить в себе искусство на фестивале «Культплощадка», который соберет известных российских музыкантов и исполнителей, а также локальные арт-проекты под открытым небом! Программа фестиваля...
Спортивный фестиваль от команды Timerman у стен острова-града Свияжск. Первый день откроется соревнованиями по свимрану, где плавание чередуется с бегом. В этот же день состоится Island Run — забег с...
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. На прошлой неделе они побывали на спектакле «Царь Эдип» и на вечеринке с бомжом.
Куда собираемся с комьюнити?
Москва планирует импровизировать и веселиться.
Часто мы стесняемся заговорить с кем-то, познакомиться, выступить перед публикой...
500₽
А Санкт-Петербург оригинальничает.
Обрати внимание, что посещение выставки только по предварительной записи! «Нашл...
800₽
Внимание: перенос мероприятия на 2 июля 2024, 19:30. Какой была первая многокле...
от 900₽
Чтобы попасть в сообщество и ходить на необычные мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр» и заполни заявку на вступление.