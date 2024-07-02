Лучшее за неделю: Пиковая дама, «Мафия» и очень много фестов

Изящно ныряем во второй месяц лета. Ароматы и звуки, свет и цвет – новая сочная подборка лучших ивентов Москвы, Питера, Казани и Екатеринбурга уже здесь.

Что будет в статье:

Москва

В разгаре сезон фестивалей на открытом воздухе. Столица продолжит веселиться под лучших диджеев, будет много гулять и дегустировать игристое. Наслаждайся этим прекрасным временем: глубже вдыхай ароматы масел на йога девичнике или шашлыка на даче – выбирай, что больше нравится.

Санкт-Петербург

Петербуржцы познают себя на необычном нетворкинге, сыграют в мафию прямо на спектакле и познакомятся с кухней XIX века в настоящем особняке. Всё это в перерывах между прогулками по воде, лекциями и вечеринками.

Екатеринбург

Ночь музыки закончилась, но вайб остался. Фестивали, вечеринки, концерты – это нам надо. А ещё коктейли, мясо и ароматы для полного счастья.

Казань

Город цветёт. Загляни на гангстерскую вечеринку – это точно будет красиво. Отправляйся на мистический променад с Пиковой Дамой и стань его активным участником. И, конечно, повеселись на фестивале открытого неба и космической музыки – там будет много лета.

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал для пользователей приложения. Наши «кавровчане» ходят по самым разным событиям и проверяют качество контента. На прошлой неделе они побывали на спектакле «Царь Эдип» и на вечеринке с бомжом.

Куда собираемся с комьюнити?

Москва планирует импровизировать и веселиться.

А Санкт-Петербург оригинальничает.

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