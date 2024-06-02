https://nym-yoga.com/ NYM Yoga — студия Дживамукти-йоги в Москве, основанная?в 2006 году Катей и Максимом Кушнер. Вот уже 19 лет студия принимает лучших преподавателей со всего мира, проводят мастер-классы, мероприятия тренинги и занятия. Сюда присоединяются онлайн-практикующие из России, Европы и Америки. В стенах студии проходили выступления Дианы Арбениной, Сати Казановой, Светланы Сургановой, регулярные ОМ-чантинг, игры «Лила», гвоздестояния, гонг-сессии, кинопоказы и чаепития. В студии работает вегетерианское кафе NYM Kitchen, слово широко известное своей вкусной?и здоровой домашней кухней. Режим работы: ПН-ПТ: 7:15-22:30 СБ-ВС: 8:30-21:00
Карта места...
Атмосферное место🧘