Рассказываем, куда сходить в Питере на каникулах и чем заняться в праздники.

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Новый год в Санкт-Петербурге – это всегда сказка: сверкающая иллюминация в заснеженном пейзаже старой архитектуры, елки на каждом шагу и атмосфера волшебства в самых красивых местах города. Если у тебя разбегаются глаза и ты не знаешь, куда податься в поисках ярких впечатлений, смотри нашу подборку, как провести новогодние праздники в Санкт-Петербурге с толком. Тебя ждут знаковые и интересные места, яркие мероприятия и настоящее праздничное настроение.

Красивые места Санкт-Петербурга в Новый год

В чем прелесть питерских достопримечательностей? Они прекрасны в любое время года. Так что лови чек-лист самых атмосферных мест для прогулки по Санкт-Петербургу зимой, если ты впервые в городе или пора обновить подборку фотографий в снежном антураже.

Невский проспект и его окрестности

В сердце города открываются главные достопримечательности и лучшие локации для атмосферных фотографий. Если хочется прогуляться по Питеру в новогодние каникулы, то Невский проспект станет хорошей отправной точкой.

Именно зимой Невский проспект становится по-настоящему сказочным местом. Если будешь проходить мимо, то не забудь взглянуть и на другие обязательные к посещению места – Храм Спаса на Крови, Михайловский сад, Казанский собор, многочисленные мосты, Дом Книги с его светящийся куполом.

Не забудь и про магазин купцов Елисеевых (Невский пр., 56), чтобы поймать дозу новогоднего вайба, необязательно даже заходить внутрь. Волшебство сказки начинается уже с витрины.

Лесной каток в «Охта-Парке»

Говоря про интересные места, куда сходить на новогодних каникулах, необходимо вспомнить про один из самых сказочных катков города! Тебя ждет извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса. При свете дня все вокруг переливаются снежным блеском, а с наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию под мелодичные треки.

Ленинградская обл., дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, курорт «Охта Парк»

Подробнее о самых красивых и популярных катках Санкт-Петербурга рассказываем в отдельной статье. Так что если ничто прекрасное и спортивное тебе не чуждо, отправляйся в путешествие по самым красивый каткам Питера – «Где кататься на коньках в Санкт-Петербурге».

Церковь Анненкирхе

Атмосферное место, в котором не только царит искусство. Оно само и есть искусство. Под сводами старой церкви играют концерты, проводят мастер-классы, показывают кино и открывают выставки.

Кстати про выставки, каждый год Анненкирхе приглашает гостей на традиционную рождественскую экспозицию, которая располагается на всем пространстве церкви, доступном для посетителей. Елка под потолком, море света и снежинок и дух настоящего Рождества в стенах самой необычной церкви Питера.

Кирочная улица, д. 8, лит. В

Красивые места с ярмарками

Дворцовая площадь

Дворцовая площадь зимой превращается в место обитания главной елки города. Если празднуешь Новый год в Санкт-Петербурге, не забудь сделать фотографию с елочкой и загадать желание на будущий год. Здесь же проходит традиционная новогодняя ярмарка, где можно прикупить кое-что для новогоднего настроения – от ватрушек до хендмейда.

Никольские ряды

Одно из самых новогодних и интересных мест Питера в зимний период. Здесь тебя ждет настоящая сказка и сладкая атмосфера праздника. Ламповый каток под открытым небом, светящаяся елка, венецианская карусель и, конечно, новогодние гуляния.

Садовая ул., 62, литер А

Манежная площадь

Это место по праву считается одним из самых новогодних благодаря ежегодной праздничной ярмарке с крученными леденцами на палочке, горячим глинтвейном, снежными домиками и атмосферой сказки, в центре которой большая венецианская карусель. Даже в самую слякотную погоду здесь витает дух настоящей зимней сказки с запахом кофе и сладких ватрушек.

Новая Голландия

Рукотворный заснеженный остров с ламповой атмосферой маленького чуда. Теплые огни, атмосферные локации, комфортный каток и, конечно, горячий глинтвейн.

Набережная Адмиралтейского канала, 2

Севкабель порт

Севкабель порт никогда не спит и круглый год готов радовать гостей самыми разными активностями. Маркеты с самым разным хэндмейдом – от игрушек до уникальной одежды, мастер-классы, один из самых живописных катков Санкт-Питерберуга, музыка и атмосфера настоящего праздника. Несмотря на расположение Севкабель порт – то место, где целый день есть чем заняться.

Кожевенная линия, 40

Торговый дом «Пассаж»

Один из самых известных торговых домов Петербурга приглашает окунуться в атмосферу новогодней сказки. Уже при сходе гостей «Пассажа» встречают волшебные снежных шары, а внутри все пестрит обилием блеска, сверкающего снега, сотнями ярких огней и новогодней атрибутикой. Запечатлеть яркие эмоции можно в специальных фотозонах!

Невский пр., 48

Музеи с щепоткой волшебства

Музей теней

Интересное место для публики разных возрастов, где тебя ждет современное искусство в стиле shadow art. Прими участие в борьбу света и тени и взгляни на город и повседневные вещи совсем с неожиданной стороны.

Невский пр., 74-76

Музей Галакториум

Исследуй инопланетную жизнь и путешествуй между вселенными галактиками, не выезжая за пределы Ленобласти. Почувствуй себя галактическим первооткрывателем и знакомься с обитателями самых далеких планет.

пр-т. Ветеранов, 169

Музей Бестиарий

Где обитают фантастические твари? В Питере их так много, что пришлось создать целый музей. Эксцентричный ученый и создатель первого в Санкт-Петербуге музея криптозоологии Вэйланд Тиберий Харроустоун приглашает в фентезийный мир. Здесь ты узнаешь, что внутри русалочьего хвоста, где живут единороги и многое другое.

пр-т. Энгельса, 154

Популярные мероприятия в новогодние каникулы

Когда все салаты приготовлены (или уже съедены), пора отправиться на поиски пиши духовной. Смотри, куда податься на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге и зарядиться энергией и вдохновением на будущий год. В программе яркие выставки, аутентичные экскурсии, трогательные спектакли и многое другое.

Выставки

Когда все тропы исхожены и все красоты зимнего Питера изучены, пришло время заглянуть в саму суть питерского искусства и насладиться яркими красками, знаковыми произведениями и атмосферой творчества.

Спектакли

Отправиться в небольшой путешествие параллельные миры и выдуманные вселенные, спрятаться от холодной погоды и приобщиться к прекрасному и необычному в теплой атмосфере. Приходи за новыми впечатлениями на яркие и увлекательные постановки на самых разных сценах Санкт-Петербурга.

Сказки и магия у нас тоже есть, Новый год же. Так что спеши погрузиться в волшебство, даже если тебе немного (или много?) за двадцать.

Концерты и вечеринки

Раскачайся на музыкальных волнах и зарядись позитивной энергией перед наступающим годом в нашей музыкальной подборке. Здесь и душевные рождественские встречи, и отвязные метал-утренники, и нестандартные «гуляния» в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге.

Экскурсии

Маршрут по гостям выполнен, шампанское выпито, теперь идем гулять! Изучить Питер изнутри, проникнуться его духом и даже узнать что-то новое в нетривиальном ключе. Отыщи путь к сердцу Питера в нашей экскурсионной подборке.

Мастер-классы

Получи новые знания и забери с собой в новый год вместе с готовыми изделиями. На мастер-классах ты проникнешься атмосферой единства и праздника, познакомишься с новыми людьми или проведешь время с близкими. Будет вкусно, эстетично и очень тепло!