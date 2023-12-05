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Где провести новогодние каникулы в Санкт-Петербурге

Рассказываем, куда сходить в Питере на каникулах и чем заняться в праздники.

Что будет в статье:

  1. - Красивые места Санкт-Петербурга в Новый год
  2. - Популярные мероприятия в новогодние каникулы 

Новый год в Санкт-Петербурге – это всегда сказка: сверкающая иллюминация в заснеженном пейзаже старой архитектуры, елки на каждом шагу и атмосфера волшебства в самых красивых местах города. Если у тебя разбегаются глаза и ты не знаешь, куда податься в поисках ярких впечатлений, смотри нашу подборку, как провести новогодние праздники в Санкт-Петербурге с толком. Тебя ждут знаковые и интересные места, яркие мероприятия и настоящее праздничное настроение.  

Красивые места Санкт-Петербурга в Новый год

В чем прелесть питерских достопримечательностей? Они прекрасны в любое время года. Так что лови чек-лист самых атмосферных мест для прогулки по Санкт-Петербургу зимой, если ты впервые в городе или пора обновить подборку фотографий в снежном антураже.  

Невский проспект и его окрестности 

В сердце города открываются главные достопримечательности и лучшие локации для атмосферных фотографий. Если хочется прогуляться по Питеру в новогодние каникулы, то Невский проспект станет хорошей отправной точкой.  

Именно зимой Невский проспект становится по-настоящему сказочным местом. Если будешь проходить мимо, то не забудь взглянуть и на другие обязательные к посещению места – Храм Спаса на Крови, Михайловский сад, Казанский собор, многочисленные мосты, Дом Книги с его светящийся куполом. 

Не забудь и про магазин купцов Елисеевых (Невский пр., 56), чтобы поймать дозу новогоднего вайба, необязательно даже заходить внутрь. Волшебство сказки начинается уже с витрины.  

Лесной каток в «Охта-Парке»

Говоря про интересные места, куда сходить на новогодних каникулах, необходимо вспомнить про один из самых сказочных катков города! Тебя ждет извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса. При свете дня все вокруг переливаются снежным блеском, а с наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию под мелодичные треки. 

Ленинградская обл., дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, курорт «Охта Парк»

Подробнее о самых красивых и популярных катках Санкт-Петербурга рассказываем в отдельной статье. Так что если ничто прекрасное и спортивное тебе не чуждо, отправляйся в путешествие по самым красивый каткам Питера – «Где кататься на коньках в Санкт-Петербурге».  

Церковь Анненкирхе

Атмосферное место, в котором не только царит искусство. Оно само и есть искусство. Под сводами старой церкви играют концерты, проводят мастер-классы, показывают кино и открывают выставки.

Кстати про выставки, каждый год Анненкирхе приглашает гостей на традиционную рождественскую экспозицию, которая располагается на всем пространстве церкви, доступном для посетителей. Елка под потолком, море света и снежинок и дух настоящего Рождества в стенах самой необычной церкви Питера.    

Кирочная улица, д. 8, лит. В

Красивые места с ярмарками 

Дворцовая площадь

Дворцовая площадь зимой превращается в место обитания главной елки города.  Если празднуешь Новый год в Санкт-Петербурге, не забудь сделать фотографию с елочкой и загадать желание на будущий год. Здесь же проходит традиционная новогодняя ярмарка, где можно прикупить кое-что для новогоднего настроения – от ватрушек до хендмейда.  

Никольские ряды 

Одно из самых новогодних и интересных мест Питера в зимний период. Здесь тебя ждет настоящая сказка и сладкая атмосфера праздника. Ламповый каток под открытым небом, светящаяся елка, венецианская карусель и, конечно, новогодние гуляния. 

Садовая ул., 62, литер А

Манежная площадь

Это место по праву считается одним  из самых новогодних благодаря ежегодной праздничной ярмарке с крученными леденцами на палочке, горячим глинтвейном, снежными домиками и атмосферой сказки, в центре которой большая венецианская карусель. Даже в самую слякотную погоду здесь витает дух настоящей зимней сказки с запахом кофе и сладких ватрушек.  

Новая Голландия

Рукотворный заснеженный остров с ламповой атмосферой маленького чуда. Теплые огни, атмосферные локации, комфортный каток и, конечно, горячий глинтвейн.

Набережная Адмиралтейского канала, 2

Севкабель порт

Севкабель порт никогда не спит и круглый год готов радовать гостей самыми разными активностями. Маркеты с самым разным хэндмейдом – от игрушек до уникальной одежды, мастер-классы, один из самых живописных катков Санкт-Питерберуга, музыка и атмосфера настоящего праздника. Несмотря на расположение Севкабель порт – то место, где целый день есть чем заняться.  

Кожевенная линия, 40

Торговый дом «Пассаж» 

Один из самых известных торговых домов Петербурга приглашает окунуться в атмосферу новогодней сказки. Уже при сходе гостей «Пассажа» встречают волшебные снежных шары, а внутри все пестрит обилием блеска, сверкающего снега, сотнями ярких огней и новогодней атрибутикой. Запечатлеть яркие эмоции можно в специальных фотозонах!

Невский пр., 48

Музеи с щепоткой волшебства

Музей теней 

Интересное место для публики разных возрастов, где тебя ждет современное искусство в стиле shadow art. Прими участие в борьбу света и тени и взгляни на город и повседневные вещи совсем с неожиданной стороны. 

Невский пр., 74-76

Музей Галакториум 

Исследуй инопланетную жизнь и путешествуй между вселенными галактиками, не выезжая за пределы Ленобласти. Почувствуй себя галактическим первооткрывателем и знакомься с обитателями самых далеких планет.  

пр-т. Ветеранов, 169

Музей Бестиарий 

Где обитают фантастические твари? В Питере их так много, что пришлось создать целый музей.  Эксцентричный ученый и создатель первого в Санкт-Петербуге музея криптозоологии Вэйланд Тиберий Харроустоун приглашает в фентезийный мир. Здесь ты узнаешь, что внутри русалочьего хвоста, где живут единороги и многое другое.

пр-т. Энгельса, 154

Музей криптозоологии «Бестиарий»

Карточка

Популярные мероприятия в новогодние каникулы 

Когда все салаты приготовлены (или уже съедены), пора отправиться на поиски пиши духовной. Смотри, куда податься на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге  и зарядиться энергией и вдохновением на будущий год. В программе яркие выставки, аутентичные экскурсии, трогательные спектакли и многое другое.   

Выставки

Когда все тропы исхожены и все красоты зимнего Питера изучены, пришло время заглянуть в саму суть питерского искусства и насладиться яркими красками, знаковыми произведениями и атмосферой творчества. 

по подписке
Выставка «Панк-Культура. Король и Шут»
Выставка «Панк-Культура. Король и Шут»

Нашумевшая московская выставка «Панк-Культура. Король и Шут» приехала в Санкт-Петербург. Питер занимает особе место в истории панка и группы «Король и Шут», поэтому многие экспонаты на петербургской в...

Выставка «Рождество» в Анненкирхе
Выставка «Рождество» в Анненкирхе

«Рождество» — та самая выставка с перевернутой елкой под потолком, которая уже н...

до
Анненкирхе

от 500₽

по подписке
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда

«Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка связывает идеи и взгляд...

по подписке
Импульс
Импульс

Первая в России персональная экспозиция работ французского медиахудожника Maotik. Maotik специализируется на иммерсивных и интерактивных инсталляциях и аудиовизуальных перфомансах. В своем творчестве...

по подписке
Homo Ludens
Homo Ludens

Эта выставка — желание вторить свободомыслию художников-предшественников андеграунда и попытка обнажить понятие искусства как игры. Игра — это отрицание властного дисбаланса говорящего и слушателя. ...

по подписке
Выставка «Микрокосм цифры»
Выставка «Микрокосм цифры»

9 крупномасштабных digital и phygital инсталляций на 1500 м? в руинированном особняке 19 века в центре Петербурга. В рамках выставка каждый из художников представил концепцию своей персональной Всел...

по подписке
Ян Гинзбург. Atelier Paradis.
Ян Гинзбург. Atelier Paradis.

Сортируя слои ушедших в прошлое стилей, Ян Гинзбург восстанавливает событие, которого не было. Перед тобой поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова. Среди гостей — по-разному близкие люди, от нас...

по подписке
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда
Фантазии и сны Зигмунда Фрейда

«Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка связывает идеи и взгляд...

Спектакли 

Отправиться в небольшой путешествие параллельные миры и выдуманные вселенные, спрятаться от холодной погоды и приобщиться к прекрасному и необычному в теплой атмосфере. Приходи за новыми впечатлениями на яркие и увлекательные постановки на самых разных сценах Санкт-Петербурга.  

Комиссия
Комиссия

Иммерсивный перформанс, исследующий ситуацию поступления в театральный институт....

Театральная площадка «Скороход»

от 1500₽

Атавизм
Атавизм

Интеллектуальный трагифарс в 2-х действиях. В наше время человеческая жизнь не ...

Театральная площадка «Скороход»

от 1400₽

по подписке
HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни
HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни

HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни – новогодний спектакль, который в любое время года позволит тебе погрузиться в особую атмосферу праздника. Но с другой стороны - новогодние праздники - это лишь пов...

Гастрономический спектакль-медитация | HITCH на Медиков
Гастрономический спектакль-медитация | HITCH на Медиков

Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...

до
HITCH на Медиков

6500₽

Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском
Гастрономический аудиоспектакль | HITCH на Московском

Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...

до
HITCH на Московском

6500₽

Сказки и магия у нас тоже есть, Новый год же. Так что спеши погрузиться в волшебство, даже если тебе немного (или много?) за двадцать. 

Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 30 декабря
Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 30 декабря

Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...

Анненкирхе

от 1200₽

Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 31 декабря
Музыкальная сказка с театром теней «Снежная королева» | 31 декабря

Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...

Анненкирхе

от 1200₽

по подписке
Вий
Вий

Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ведьме, вторая личина который — панночка невиданной красоты. Еле унеся ноги от колдуньи, главный герой — философ Хома Брут...

по подписке
Деревня канатоходцев
Деревня канатоходцев

3 января идет два показа: С 13:00 до 14:30 С 16:00 до 17:30 Как много ты знаешь о преданиях дагестанских народов? А слышал ли ты о деревне Канатоходцев? Она раскинулась высоко-высоко в горах у под...

по подписке
Три апельсина. Карнавал
Три апельсина. Карнавал

Да будет карнавал! А начиналось всё со сказки. Один из самых известных волшебных сюжетов Италии лег в основу пьесы «Любовь к трем апельсинам». История о поиске счастья, любви или смысла жизни — если...

Концерты и вечеринки

Раскачайся на музыкальных волнах и зарядись позитивной энергией перед наступающим годом в нашей музыкальной подборке. Здесь и душевные рождественские встречи, и отвязные метал-утренники, и нестандартные «гуляния» в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге.  

New Year. Moulin Rouge Cabaret
New Year. Moulin Rouge Cabaret

31 декабря состоится яркий праздник безудержного богемного веселья в стиле самог...

FREEDOM

от 2200₽

Голубой Огонёк в VNVNC
Голубой Огонёк в VNVNC

В новогоднюю ночь на сцене разыграют абсолютно новый автомобиль! Так что отложи...

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по
VNVNC

от 2200₽

Ярослав Баярунас. «Без депрессии»
Ярослав Баярунас. «Без депрессии»

Новогодняя акустическая программа По доброй традиции снова собираемся в начале ...

Лендок

от 1750₽

Самые рождественские концерты
Самые рождественские концерты

Тебя ждет полное погружение в историю Рождества, ведь это не просто концерт, а п...

до
Анненкирхе

от 1200₽

Главная Metal Ёлка Страны
Главная Metal Ёлка Страны

Легендарный зимний метал-фестиваль Главная Metal Ёлка Страны возвращается в Санк...

AURORA

от 1800₽

Неоклассика из фильмов. Creato symphony
Неоклассика из фильмов. Creato symphony

Что такое неоклассика и как ее слушать? У молодых и амбициозных музыкантов моло...

Мальтийская Капелла Воронцовского дворца, Садовая 26

от 1700₽

Ze Fish. Новогодний концерт
Ze Fish. Новогодний концерт

Каждый концерт оголтелого балагана ZE FISH - это безудержный праздник! Получае...

The Place

от 700₽

Праздничный вечер с Королем Львом
Праздничный вечер с Королем Львом

Праздничный вечер с Королем Львом и другими музыкальными историями Ханса Циммера...

Мальтийская Капелла Воронцовского дворца, Садовая 26

от 1700₽

по подписке
Winter Assault 2024
Winter Assault 2024

Новогодний триптих грозится стать настоящим хардкор безумием, которое точно запомнится надолго. Объявляем 2024-й год годом Трехглавого Дракона: - 1-я голова Vólan - 2-я голова Partybreaker - 3-я го...

Новогодняя Ночь «China Town»
Новогодняя Ночь «China Town»

Восточный Новый год — это время, когда семьи собираются вместе. Люди путешествую...

Этаж 41

от 12500₽

Новый Год 2024 в Талион Империал
Новый Год 2024 в Талион Империал

Новогоднее мероприятие в отеле - дворце XVIII века. Программа вечера: — 22:30 с...

Талион Империал Отель, Невский пр., 15

55000₽

Новогодняя ночь в Jagger
Новогодняя ночь в Jagger

Новый год совсем близко! Самое время задуматься, как встретить его незабываемо....

Jagger

от 8800₽

по подписке
Новый год по-русски в «Ossi bar»
Новый год по-русски в «Ossi bar»

«Ossi bar» приглашает на новогодний праздник шика и блеска в стиле добротного русского стола! Вечер начнется с показа фильма «Морозко». Далее под аккомпанемент ностальгической музыки и душевного виде...

Экскурсии

Маршрут по гостям выполнен, шампанское выпито, теперь идем гулять! Изучить Питер изнутри, проникнуться его духом и даже узнать что-то новое в нетривиальном ключе. Отыщи путь к сердцу Питера в нашей экскурсионной подборке.  

Экскурсия «Неформальный микс»
Экскурсия «Неформальный микс»

Это обзорная экскурсия по неформальному Петербургу. Доходные дома, дворы-колод...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

от 1900₽

Экскурсия по дворикам и парадным
Экскурсия по дворикам и парадным

Гид проведёт тебя по Дворцовой Слободе. Ты побываешь в проходных двориках, увид...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

от 700₽

Необычный Петербург
Необычный Петербург

За 1,5 часа тебя познакомят с обратной стороной Петербурга, покажут Питер, каким...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

700₽

Прогулка по крышам Невского
Прогулка по крышам Невского

Экскурсия по крышам Невского проспекта. В программу входит: Пpоход по нeскoльки...

до
Пушкинская улица, 7

от 850₽

Комбо тур (дворы и парадные + крыши)
Комбо тур (дворы и парадные + крыши)

Bместе c oпытным гидoм ты сoвершишь путeшecтвие пo caмым интepеcным «нефoрмальны...

до
Памятник Фёдору Достоевскому, м. Владимирская

1600₽

Необычные дворики Васильевского острова
Необычные дворики Васильевского острова

Необычная экскурсия, где ты сможешь узнать секреты и посетить самые таинственные...

до
Памятник Конке, м. Василеостровская

от 800₽

Лабиринты Петроградской
Лабиринты Петроградской

B ходe экскуpcии ты увидишь уникальные фаcады cтрoений, вecтибюли торжеcтвeнныx ...

до
м. Петроградская, на выходе из метро у KFC

от 750₽

Дворы и парадные с посещением мастерской художника
Дворы и парадные с посещением мастерской художника

Экскурсия по модepну в paйoне метрo Cпoртивнaя. В маршруте ты увидишь доходные ...

до
ст. м. Спортивная, у часовни

от 1000₽

По Ленинграду — на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие
По Ленинграду — на ретроавтобусе. Ностальгическое путешествие

Товарищи! Отправляемся в ностальгическое путешествие по Петербургу-Петрограду-Ле...

до
Казанский собор, Казанская пл., 2

от 700₽

Рождество вокруг света
Рождество вокруг света

Вместе с Часовщиком ты совершишь кругосветное и круговременное путешествие в Рож...

до
Исаакиевский сквер, Исаакиевская пл., 1

от 1200₽

Мастер-классы

Получи новые знания и забери с собой в новый год вместе с готовыми изделиями. На мастер-классах ты проникнешься атмосферой единства и праздника, познакомишься с новыми людьми или проведешь время с близкими. Будет вкусно, эстетично и очень тепло!

по подписке
Мастер-класс «Роспись имбирных пряников»
Мастер-класс «Роспись имбирных пряников»

Удивляй родных и близких уютными сладкими подарками, сделанными с душой. На мастер-класс от хюгге-студии ты: – научишься готовить сахарную глазурь для декора пряников; – собственноручно распишешь 6 ...

по подписке
Гастрономическая вечеринка со свечеварением
Гастрономическая вечеринка со свечеварением

Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...

по подписке
Мастер-класс «Бенто торт»
Мастер-класс «Бенто торт»

На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...

по подписке
Бранч «Лепка из глины елочных украшений/посуды»
Бранч «Лепка из глины елочных украшений/посуды»

«Дикий» бар приглашает на воскресный бранч, где гости будут медитировать в потоке творчества и пробовать новинки меню. А еще сделают душевный подарок своими руками, который можно подарить близким или ...

по подписке
Бранч «Создание новогоднего подсвечника»
Бранч «Создание новогоднего подсвечника»

«Дикий» бар приглашает на воскресный бранч, где гости будут медитировать в потоке творчества и пробовать новинки меню. А еще сделают душевный подарок своими руками, который можно подарить близким или ...

по подписке
Бранч «Создание новогоднего венка»
Бранч «Создание новогоднего венка»

«Дикий» бар приглашает на воскресный бранч, где гости будут медитировать в потоке творчества и пробовать новинки меню. А еще сделают душевный подарок своими руками, который можно подарить близким или ...

Теперь ты знаешь, как провести новогодние праздники в Питере, а если судьба занесет тебя в Москву, то заглядывай в подборки «Новогодняя Москва: самые красивые места столицы» и «Где кататься на коньках в Москве»
Если ты полгода ломаешь голову, что подарить близким, но в голову не идет ничего кроме свечек в форме елки и теплых носков, обрати внимание на статью «Необычные подарки на Новый год», и будет тебе счастье в новом году!

Что есть в статье:

  1. Красивые места Санкт-Петербурга в Новый год
  2. Популярные мероприятия в новогодние каникулы 

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