Новый год в Санкт-Петербурге – это всегда сказка: сверкающая иллюминация в заснеженном пейзаже старой архитектуры, елки на каждом шагу и атмосфера волшебства в самых красивых местах города. Если у тебя разбегаются глаза и ты не знаешь, куда податься в поисках ярких впечатлений, смотри нашу подборку, как провести новогодние праздники в Санкт-Петербурге с толком. Тебя ждут знаковые и интересные места, яркие мероприятия и настоящее праздничное настроение.
Красивые места Санкт-Петербурга в Новый год
В чем прелесть питерских достопримечательностей? Они прекрасны в любое время года. Так что лови чек-лист самых атмосферных мест для прогулки по Санкт-Петербургу зимой, если ты впервые в городе или пора обновить подборку фотографий в снежном антураже.
Невский проспект и его окрестности
В сердце города открываются главные достопримечательности и лучшие локации для атмосферных фотографий. Если хочется прогуляться по Питеру в новогодние каникулы, то Невский проспект станет хорошей отправной точкой.
Именно зимой Невский проспект становится по-настоящему сказочным местом. Если будешь проходить мимо, то не забудь взглянуть и на другие обязательные к посещению места – Храм Спаса на Крови, Михайловский сад, Казанский собор, многочисленные мосты, Дом Книги с его светящийся куполом.
Не забудь и про магазин купцов Елисеевых (Невский пр., 56), чтобы поймать дозу новогоднего вайба, необязательно даже заходить внутрь. Волшебство сказки начинается уже с витрины.
Лесной каток в «Охта-Парке»
Говоря про интересные места, куда сходить на новогодних каникулах, необходимо вспомнить про один из самых сказочных катков города! Тебя ждет извилистая ледяная дорога сквозь древесный массив зимнего леса. При свете дня все вокруг переливаются снежным блеском, а с наступлением темноты каток преображается и становится по-особенному красивым благодаря ярким цветным гирляндам. В этой локации катание на коньках легко может превратиться в сказочную фотосессию под мелодичные треки.
Ленинградская обл., дер. Мистолово, ул. Людмилы Кедриной, курорт «Охта Парк»
Подробнее о самых красивых и популярных катках Санкт-Петербурга рассказываем в отдельной статье. Так что если ничто прекрасное и спортивное тебе не чуждо, отправляйся в путешествие по самым красивый каткам Питера – «Где кататься на коньках в Санкт-Петербурге».
Церковь Анненкирхе
Атмосферное место, в котором не только царит искусство. Оно само и есть искусство. Под сводами старой церкви играют концерты, проводят мастер-классы, показывают кино и открывают выставки.
Кстати про выставки, каждый год Анненкирхе приглашает гостей на традиционную рождественскую экспозицию, которая располагается на всем пространстве церкви, доступном для посетителей. Елка под потолком, море света и снежинок и дух настоящего Рождества в стенах самой необычной церкви Питера.
Кирочная улица, д. 8, лит. В
Красивые места с ярмарками
Дворцовая площадь
Дворцовая площадь зимой превращается в место обитания главной елки города. Если празднуешь Новый год в Санкт-Петербурге, не забудь сделать фотографию с елочкой и загадать желание на будущий год. Здесь же проходит традиционная новогодняя ярмарка, где можно прикупить кое-что для новогоднего настроения – от ватрушек до хендмейда.
Никольские ряды
Одно из самых новогодних и интересных мест Питера в зимний период. Здесь тебя ждет настоящая сказка и сладкая атмосфера праздника. Ламповый каток под открытым небом, светящаяся елка, венецианская карусель и, конечно, новогодние гуляния.
Садовая ул., 62, литер А
Манежная площадь
Это место по праву считается одним из самых новогодних благодаря ежегодной праздничной ярмарке с крученными леденцами на палочке, горячим глинтвейном, снежными домиками и атмосферой сказки, в центре которой большая венецианская карусель. Даже в самую слякотную погоду здесь витает дух настоящей зимней сказки с запахом кофе и сладких ватрушек.
Новая Голландия
Рукотворный заснеженный остров с ламповой атмосферой маленького чуда. Теплые огни, атмосферные локации, комфортный каток и, конечно, горячий глинтвейн.
Набережная Адмиралтейского канала, 2
Севкабель порт
Севкабель порт никогда не спит и круглый год готов радовать гостей самыми разными активностями. Маркеты с самым разным хэндмейдом – от игрушек до уникальной одежды, мастер-классы, один из самых живописных катков Санкт-Питерберуга, музыка и атмосфера настоящего праздника. Несмотря на расположение Севкабель порт – то место, где целый день есть чем заняться.
Кожевенная линия, 40
Торговый дом «Пассаж»
Один из самых известных торговых домов Петербурга приглашает окунуться в атмосферу новогодней сказки. Уже при сходе гостей «Пассажа» встречают волшебные снежных шары, а внутри все пестрит обилием блеска, сверкающего снега, сотнями ярких огней и новогодней атрибутикой. Запечатлеть яркие эмоции можно в специальных фотозонах!
Невский пр., 48
Музеи с щепоткой волшебства
Музей теней
Интересное место для публики разных возрастов, где тебя ждет современное искусство в стиле shadow art. Прими участие в борьбу света и тени и взгляни на город и повседневные вещи совсем с неожиданной стороны.
Невский пр., 74-76
Музей Галакториум
Исследуй инопланетную жизнь и путешествуй между вселенными галактиками, не выезжая за пределы Ленобласти. Почувствуй себя галактическим первооткрывателем и знакомься с обитателями самых далеких планет.
пр-т. Ветеранов, 169
Музей Бестиарий
Где обитают фантастические твари? В Питере их так много, что пришлось создать целый музей. Эксцентричный ученый и создатель первого в Санкт-Петербуге музея криптозоологии Вэйланд Тиберий Харроустоун приглашает в фентезийный мир. Здесь ты узнаешь, что внутри русалочьего хвоста, где живут единороги и многое другое.
пр-т. Энгельса, 154
Популярные мероприятия в новогодние каникулы
Когда все салаты приготовлены (или уже съедены), пора отправиться на поиски пиши духовной. Смотри, куда податься на новогодних праздниках в Санкт-Петербурге и зарядиться энергией и вдохновением на будущий год. В программе яркие выставки, аутентичные экскурсии, трогательные спектакли и многое другое.
Выставки
Когда все тропы исхожены и все красоты зимнего Питера изучены, пришло время заглянуть в саму суть питерского искусства и насладиться яркими красками, знаковыми произведениями и атмосферой творчества.
Нашумевшая московская выставка «Панк-Культура. Король и Шут» приехала в Санкт-Петербург. Питер занимает особе место в истории панка и группы «Король и Шут», поэтому многие экспонаты на петербургской в...
«Рождество» — та самая выставка с перевернутой елкой под потолком, которая уже н...
от 500₽
«Фантазии и сны Зигмунда Фрейда» – интерактивная выставка в центре Санкт-Петербурга, где ты сможешь окунуться в мир самого известного психоаналитика Зигмунда Фрейда. Выставка связывает идеи и взгляд...
Первая в России персональная экспозиция работ французского медиахудожника Maotik. Maotik специализируется на иммерсивных и интерактивных инсталляциях и аудиовизуальных перфомансах. В своем творчестве...
Эта выставка — желание вторить свободомыслию художников-предшественников андеграунда и попытка обнажить понятие искусства как игры. Игра — это отрицание властного дисбаланса говорящего и слушателя. ...
9 крупномасштабных digital и phygital инсталляций на 1500 м? в руинированном особняке 19 века в центре Петербурга. В рамках выставка каждый из художников представил концепцию своей персональной Всел...
Сортируя слои ушедших в прошлое стилей, Ян Гинзбург восстанавливает событие, которого не было. Перед тобой поэтический вечер молодого Эдуарда Лимонова. Среди гостей — по-разному близкие люди, от нас...
Спектакли
Отправиться в небольшой путешествие параллельные миры и выдуманные вселенные, спрятаться от холодной погоды и приобщиться к прекрасному и необычному в теплой атмосфере. Приходи за новыми впечатлениями на яркие и увлекательные постановки на самых разных сценах Санкт-Петербурга.
Иммерсивный перформанс, исследующий ситуацию поступления в театральный институт....
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Интеллектуальный трагифарс в 2-х действиях. В наше время человеческая жизнь не ...
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HAPPY NEW YEAR | Истории из жизни – новогодний спектакль, который в любое время года позволит тебе погрузиться в особую атмосферу праздника. Но с другой стороны - новогодние праздники - это лишь пов...
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
Ресторан HITCH на Медиков приглашает тебя в гастрономическое аудиопутешествие, и...
6500₽
Сказки и магия у нас тоже есть, Новый год же. Так что спеши погрузиться в волшебство, даже если тебе немного (или много?) за двадцать.
Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...
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Послушай знаменитую сказку «Снежная королева» в Анненкирхе. Классическая музыка...
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Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к двуликой ведьме, вторая личина который — панночка невиданной красоты. Еле унеся ноги от колдуньи, главный герой — философ Хома Брут...
3 января идет два показа: С 13:00 до 14:30 С 16:00 до 17:30 Как много ты знаешь о преданиях дагестанских народов? А слышал ли ты о деревне Канатоходцев? Она раскинулась высоко-высоко в горах у под...
Концерты и вечеринки
Раскачайся на музыкальных волнах и зарядись позитивной энергией перед наступающим годом в нашей музыкальной подборке. Здесь и душевные рождественские встречи, и отвязные метал-утренники, и нестандартные «гуляния» в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге.
31 декабря состоится яркий праздник безудержного богемного веселья в стиле самог...
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В новогоднюю ночь на сцене разыграют абсолютно новый автомобиль! Так что отложи...
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Новогодняя акустическая программа По доброй традиции снова собираемся в начале ...
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Тебя ждет полное погружение в историю Рождества, ведь это не просто концерт, а п...
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Легендарный зимний метал-фестиваль Главная Metal Ёлка Страны возвращается в Санк...
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Что такое неоклассика и как ее слушать? У молодых и амбициозных музыкантов моло...
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Каждый концерт оголтелого балагана ZE FISH - это безудержный праздник! Получае...
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Праздничный вечер с Королем Львом и другими музыкальными историями Ханса Циммера...
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Новогодний триптих грозится стать настоящим хардкор безумием, которое точно запомнится надолго. Объявляем 2024-й год годом Трехглавого Дракона: - 1-я голова Vólan - 2-я голова Partybreaker - 3-я го...
Восточный Новый год — это время, когда семьи собираются вместе. Люди путешествую...
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Новогоднее мероприятие в отеле - дворце XVIII века. Программа вечера: — 22:30 с...
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Новый год совсем близко! Самое время задуматься, как встретить его незабываемо....
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Экскурсии
Маршрут по гостям выполнен, шампанское выпито, теперь идем гулять! Изучить Питер изнутри, проникнуться его духом и даже узнать что-то новое в нетривиальном ключе. Отыщи путь к сердцу Питера в нашей экскурсионной подборке.
Это обзорная экскурсия по неформальному Петербургу. Доходные дома, дворы-колод...
от 1900₽
Гид проведёт тебя по Дворцовой Слободе. Ты побываешь в проходных двориках, увид...
от 700₽
За 1,5 часа тебя познакомят с обратной стороной Петербурга, покажут Питер, каким...
700₽
Экскурсия по крышам Невского проспекта. В программу входит: Пpоход по нeскoльки...
от 850₽
Bместе c oпытным гидoм ты сoвершишь путeшecтвие пo caмым интepеcным «нефoрмальны...
1600₽
Необычная экскурсия, где ты сможешь узнать секреты и посетить самые таинственные...
от 800₽
B ходe экскуpcии ты увидишь уникальные фаcады cтрoений, вecтибюли торжеcтвeнныx ...
от 750₽
Экскурсия по модepну в paйoне метрo Cпoртивнaя. В маршруте ты увидишь доходные ...
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Товарищи! Отправляемся в ностальгическое путешествие по Петербургу-Петрограду-Ле...
от 700₽
Вместе с Часовщиком ты совершишь кругосветное и круговременное путешествие в Рож...
от 1200₽
Мастер-классы
Получи новые знания и забери с собой в новый год вместе с готовыми изделиями. На мастер-классах ты проникнешься атмосферой единства и праздника, познакомишься с новыми людьми или проведешь время с близкими. Будет вкусно, эстетично и очень тепло!
Удивляй родных и близких уютными сладкими подарками, сделанными с душой. На мастер-класс от хюгге-студии ты: – научишься готовить сахарную глазурь для декора пряников; – собственноручно распишешь 6 ...
Тебя ждет уютнейшая атмосфера, музыка, вкусный фуршет, общение и знакомство с новыми лицами, творческий мастер-класс и как следствие — отличное настроение! Программа: – Фуршет с закусками и игристым ...
На мастер-классе ты сможешь не только создать трендовый десерт своими руками, но и отпустить насущные мысли и погрузиться в творчество. Как проходит мастер-класс? 1) Первая часть техническая: собрат...
«Дикий» бар приглашает на воскресный бранч, где гости будут медитировать в потоке творчества и пробовать новинки меню. А еще сделают душевный подарок своими руками, который можно подарить близким или ...
«Дикий» бар приглашает на воскресный бранч, где гости будут медитировать в потоке творчества и пробовать новинки меню. А еще сделают душевный подарок своими руками, который можно подарить близким или ...