Куда пойти на необычное свидание вместо ресторана?

Никто не мечтает через десять лет сказать: «А помнишь наше первое свидание? Мы ели неплохую пасту»

Что будет в статье:

Гораздо чаще вспоминают другое.

Вы впервые вместе пели в хоре. Упали с сапа. Дрожали после ледяной ванны на Кардио Рейве. Или так смеялись на актёрском тренинге, что забыли стесняться друг друга.

Мы поговорили с людьми, которые проводят необычные события, и спросили, почему свидания у них запоминаются лучше.

Ты организатор и хочешь добавить своё событие в Кавёр? Сделай это по ссылке!

Hot Horist

Юля Штокало, основательница

HOT HORIST появился почти случайно.

По профессии я урбанист. Делала презентацию книги психиатра Мазды Адли «Стресс в большом городе» и придумала необычный формат лекции, чтобы собрать 1500 человек.

Позже узнала, что Мазда поёт в хоре, и предложила закончить встречу совместным пением. После лекции люди уходили со слезами на глазах и спрашивали, где ещё можно так петь. Тогда и родилась идея проекта.

Мне всегда хотелось создавать пространства, где людям хорошо. Раньше думала, что это будут города и парки. Оказалось — таким местом может стать хор.

Что получают люди, когда приходят в Hot Horist?

Юль, а ты часто замечаешь парочки у вас на свидании?

Это точно. Я кстати тоже была у вас на свидании, мне зашло, хотя мой партнёр сначала не понял, а потом как заценил!





Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Кардио Рейв

Николай Носов, создатель

Кардио Рейв — это утренний мини-фестиваль. Всё начиналось с довольно простой идеи: сделать по воскресеньям утреннюю тусовку для людей, которым хочется танцевать, общаться и получать яркие эмоции, но без ночного режима и алкоголя.

Коль, вот я иду к вам на ближайший рейв, что меня ждёт?

Вот сейчас тренд на wellness date*, свидание на Кардио Рейве сюда попадает. Как думаешь, почему 30-летние выбирают такой формат?

*wellness date* — свидание с фокусом на хорошее самочувствие, чаще всего про спорт

Коль, а что для тебя, как мужчины, необычное свидание?

Анкету Коли можно найти в Кавре, кстати

Кардио Рейв х Reminder Тренировки обычно оценивают километрами, весами, пульсом и потраченными калориями. Но как понять, какая нагрузка действительно делает тебя сильнее и здоровее — и когда больше уже н... 30 августа Место быть от 1500₽

LETS RIDE

Донцов Антон, основатель

LETS RIDE место, куда люди приезжают замедлиться, выдохнуть и провести время душевно. Мы проводим прогулки на сапах, просмотры кино на природе, фестивали на реке. Создаём пространство, где можно отвлечься от городской суеты, попробовать что-то новое, познакомиться с людьми.

Как пары проводят время у вас на свиданиях?

А была история конкретной пары, которая запомнилась?

Как сегодня встретить свою любовь?





128bpm.studio

Мария Катаева, основательница

128bpm — комьюнити, объединяющее танцы, фитнес, телесные практики и культурные события. 128 ударов сердца в минуту — это состояние пика эйфории, когда ощущаешь себя по-настоящему живым.

Какой опыт получит пара, когда придёт к вам на свидание?

Какие истории любви случались на ваших тренировках?

Что посоветуете тем, кто никак не встретит своего человека и расстраивается?





На закате лета Летний женский фестиваль от 128bpm. Приходи, чтобы вместе проводить лето и отпраздновать день рождения студии 128bpm — 5 лет. Это событие, где встречаются движение и культура, та... 29 августа Оригинал, улица Земляной Вал, 9А от 1890₽

Cave

Маша Филиппова, креативный директор Cave

Cave — пещера для отдыха в Москве. Мы хотим, чтобы люди вспомнили, какого это — ничего не делать, быть без влияния информации и внешнего шума, слышать себя. Через мягкое тепло, без резкого воздействия, мы постепенно снимаем напряжение, помогаем снять защиты и прийти в расслабление тела и сознания.

Сейчас тренд на банный опыт, а к вам приходят парочки на свидания?

Маш, а ты наблюдала пары, которые уже к вам приходили? Какие истории ты увидела?

РРК

Рамон, Влас, Александр, основатели

Русский Разговорный Клуб — место, в котором мы оттачиваем навыки проявления себя в мире. Через актёрские и импровизационные упражнения мы избавляемся от страха ошибки, создаём новые нейронные связи и обретаем новый круг людей

Что получает человек, когда приходит на занятия к вам в клубе?

А если говорить о свиданиях? Что получит пара при первой встрече, если к вам придёт и, если люди уже в пятый раз встречаются?

Ром, как считаешь, что нужно, чтобы построить отношения в современном мире?





Следующее первое свидание может стать последним. В хорошем смысле.

Проведи его так, чтобы было о чем рассказать на свадьбе. Все события выше проверены нами и жёстко рекомендованы к посещению!