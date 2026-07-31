Куда пойти на необычное свидание вместо ресторана?

Гораздо чаще вспоминают другое.
Вы впервые вместе пели в хоре. Упали с сапа. Дрожали после ледяной ванны на Кардио Рейве. Или так смеялись на актёрском тренинге, что забыли стесняться друг друга.
Мы поговорили с людьми, которые проводят необычные события, и спросили, почему свидания у них запоминаются лучше.
Ты организатор и хочешь добавить своё событие в Кавёр? Сделай это по ссылке!
Hot Horist
HOT HORIST появился почти случайно.
По профессии я урбанист. Делала презентацию книги психиатра Мазды Адли «Стресс в большом городе» и придумала необычный формат лекции, чтобы собрать 1500 человек.
Позже узнала, что Мазда поёт в хоре, и предложила закончить встречу совместным пением. После лекции люди уходили со слезами на глазах и спрашивали, где ещё можно так петь. Тогда и родилась идея проекта.
Мне всегда хотелось создавать пространства, где людям хорошо. Раньше думала, что это будут города и парки. Оказалось — таким местом может стать хор.
Что получают люди, когда приходят в Hot Horist?
Юль, а ты часто замечаешь парочки у вас на свидании?
Это точно. Я кстати тоже была у вас на свидании, мне зашло, хотя мой партнёр сначала не понял, а потом как заценил!
Кардио Рейв
Кардио Рейв — это утренний мини-фестиваль. Всё начиналось с довольно простой идеи: сделать по воскресеньям утреннюю тусовку для людей, которым хочется танцевать, общаться и получать яркие эмоции, но без ночного режима и алкоголя.
Коль, вот я иду к вам на ближайший рейв, что меня ждёт?
Вот сейчас тренд на wellness date*, свидание на Кардио Рейве сюда попадает. Как думаешь, почему 30-летние выбирают такой формат?
*wellness date* — свидание с фокусом на хорошее самочувствие, чаще всего про спорт
Коль, а что для тебя, как мужчины, необычное свидание?
Тренировки обычно оценивают километрами, весами, пульсом и потраченными калориями. Но как понять, какая нагрузка действительно делает тебя сильнее и здоровее — и когда больше уже н...
от 1500₽
LETS RIDE
LETS RIDE место, куда люди приезжают замедлиться, выдохнуть и провести время душевно. Мы проводим прогулки на сапах, просмотры кино на природе, фестивали на реке. Создаём пространство, где можно отвлечься от городской суеты, попробовать что-то новое, познакомиться с людьми.
Как пары проводят время у вас на свиданиях?
А была история конкретной пары, которая запомнилась?
Как сегодня встретить свою любовь?
Рассветная прогулка — это особое время, когда мир вокруг будто замирает. Ты скользишь по кристально чистой воде, а вокруг открываются завораживающие виды. Спокойные утренние пейзажи, нежное освещение ...
128bpm.studio
128bpm — комьюнити, объединяющее танцы, фитнес, телесные практики и культурные события. 128 ударов сердца в минуту — это состояние пика эйфории, когда ощущаешь себя по-настоящему живым.
Какой опыт получит пара, когда придёт к вам на свидание?
Какие истории любви случались на ваших тренировках?
Что посоветуете тем, кто никак не встретит своего человека и расстраивается?
Летний женский фестиваль от 128bpm. Приходи, чтобы вместе проводить лето и отпраздновать день рождения студии 128bpm — 5 лет. Это событие, где встречаются движение и культура, та...
от 1890₽
Cave
Cave — пещера для отдыха в Москве. Мы хотим, чтобы люди вспомнили, какого это — ничего не делать, быть без влияния информации и внешнего шума, слышать себя. Через мягкое тепло, без резкого воздействия, мы постепенно снимаем напряжение, помогаем снять защиты и прийти в расслабление тела и сознания.
Сейчас тренд на банный опыт, а к вам приходят парочки на свидания?
Маш, а ты наблюдала пары, которые уже к вам приходили? Какие истории ты увидела?
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/CaveMoscow Полноценное обновление с одним заходом в парную. Формат, которого более чем достаточно, чтобы восстановить...
Полноценное обновление с одним заходом в парную в женской компании. Формат, кото...
7000₽
РРК
Русский Разговорный Клуб — место, в котором мы оттачиваем навыки проявления себя в мире. Через актёрские и импровизационные упражнения мы избавляемся от страха ошибки, создаём новые нейронные связи и обретаем новый круг людей
Что получает человек, когда приходит на занятия к вам в клубе?
А если говорить о свиданиях? Что получит пара при первой встрече, если к вам придёт и, если люди уже в пятый раз встречаются?
Ром, как считаешь, что нужно, чтобы построить отношения в современном мире?
Это новый формат вечеринок, работающих на «социальное пробуждение». Под музыку ...
770₽
Следующее первое свидание может стать последним. В хорошем смысле.
Проведи его так, чтобы было о чем рассказать на свадьбе. Все события выше проверены нами и жёстко рекомендованы к посещению!