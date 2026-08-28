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Мафия РРК

Место проведения организаторы сообщат после регистрации

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Если ты ни разу не играл — вообще идеально. Всё объяснят, плавно введут, никто не останется сидеть с лицом: «чёт я не понимаю». Для организаторов Мафия — это не, рейтинги и «разнести всех за столом». Это повод собраться, познакомиться, посмеяться, поспорить, найти своих людей и просто хорошо провести вечер. Но это же РРК. Поэтому без тренировки мозга не обойдётся. Будешь учиться аргументировать, замечать детали, доносить свои мысли и иногда очень убедительно врать. Если давно хотел куда-то выбраться, но не знал куда — тебя ждут за столом.

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