Особняки Петербурга и события в них

Собрали для тебя атмосферные события в особняках Северной столицы.

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Кто сказал, что старинные особняки — это только музейные залы и скучные экскурсии? На самом деле за роскошными фасадами скрывается современная культурная жизнь. В этой подборке ты найдёшь концерты при свечах, киносвидания, лекции-бранчи и театральные мистерии.

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Особняк Мясникова: киносвидания и светские вечера

Third Place: перформансы, концерты и кино

Особняк Половцова: концерты и балет при свечах

Юсуповский Дворец: иммерсивные спектакли

Экскурсии в особняке Брусницыных

Экскурсия во дворце великого князя Владимира



