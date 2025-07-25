Особняки Петербурга и события в них

Кто сказал, что старинные особняки — это только музейные залы и скучные экскурсии? На самом деле за роскошными фасадами скрывается современная культурная жизнь. В этой подборке ты найдёшь концерты при свечах, киносвидания, лекции-бранчи и театральные мистерии.
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Особняк Мясникова: киносвидания и светские вечера
Кинопоказ в особняке XIX века в камерном саду под открытым небом. Посмотришь п...
2800₽
Кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга....
2800₽
Особенный вечер, который перенесёт тебя во времена, когда в Особняке Мясникова т...
от 3000₽
Кинопоказ в цветущем саду у стен особняка XIX века — в кинотеатре под открытым н...
2800₽
Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых кр...
2800₽
Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых кр...
2800₽
Кинопоказ в камерном саду под открытым небом в особняке XIX века. В этот вечер ...
2800₽
Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых кр...
2800₽
Парфюмеры императорского дома: Ралле, Брокар, Сиу, Остроумов — список можно прод...
3500₽
Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века. Просмотр классики комедий...
2800₽
Концерт в особняке XIX века, посвящённый связи классической музыки и музыки кино...
от 2000₽
Петербургские музыканты Полина Красовская (скрипка) и Олеся Морозова (фортепиано...
от 1500₽
Как провести осенний день в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в ста...
3500₽
Событие, посвященное искусству быть влюблённым. В этот вечер тебя будет ждать ле...
от 2000₽
Third Place: перформансы, концерты и кино
Особняк Половцова: концерты и балет при свечах
Юсуповский Дворец: иммерсивные спектакли
Экскурсии в особняке Брусницыных
Одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За...
2400₽