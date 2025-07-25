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Особняки Петербурга и события в них

Собрали для тебя атмосферные события в особняках Северной столицы.

Что будет в статье:

  1. - Особняк Мясникова: киносвидания и светские вечера
  2. - Third Place: перформансы, концерты и кино
  3. - Особняк Половцова: концерты и балет при свечах
  4. - Юсуповский Дворец: иммерсивные спектакли
  5. - Экскурсии в особняке Брусницыных
  6. - Экскурсия во дворце великого князя Владимира

Кто сказал, что старинные особняки — это только музейные залы и скучные экскурсии? На самом деле за роскошными фасадами скрывается современная культурная жизнь. В этой подборке ты найдёшь концерты при свечах, киносвидания, лекции-бранчи и театральные мистерии.

Подборка автоматически пополняется. Заглядывай почаще!

Особняк Мясникова: киносвидания и светские вечера

Кинопоказ в саду: «Золушка» (2015)
Кинопоказ в саду: «Золушка» (2015)

Кинопоказ в особняке XIX века в камерном саду под открытым небом. Посмотришь п...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Кино в саду: «Красавица и Чудовище»
Кино в саду: «Красавица и Чудовище»

Кинопоказ под открытым небом в саду особняка XIX века в самом сердце Петербурга....

Особняк И. Мясникова

2800₽

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Светский салон в особняке Мясникова

Особенный вечер, который перенесёт тебя во времена, когда в Особняке Мясникова т...

Особняк И. Мясникова

от 3000₽

Кинопоказ в саду: «Ходячий замок»
Кинопоказ в саду: «Ходячий замок»

Кинопоказ в цветущем саду у стен особняка XIX века — в кинотеатре под открытым н...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых кр...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых кр...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

Кинопоказ в камерном саду под открытым небом в особняке XIX века. В этот вечер ...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»
Кинопоказ в саду: «Дрянные девчонки»

Проведи осенний вечер на кинопоказе под открытым небом в саду одного из самых кр...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Лекция-чаепитие. «Ароматы дореволюционного Петербурга. История парфюмерии»
Лекция-чаепитие. «Ароматы дореволюционного Петербурга. История парфюмерии»

Парфюмеры императорского дома: Ралле, Брокар, Сиу, Остроумов — список можно прод...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Кинопоказ в саду: «Мамма Mia!» (2008)
Кинопоказ в саду: «Мамма Mia!» (2008)

Кинопоказ под открытым небом у стен особняка XIX века. Просмотр классики комедий...

Особняк И. Мясникова

2800₽

Киномузыка при свечах
Киномузыка при свечах

Концерт в особняке XIX века, посвящённый связи классической музыки и музыки кино...

Особняк И. Мясникова

от 2000₽

Крейцерова соната. История одного шедевра
Крейцерова соната. История одного шедевра

Петербургские музыканты Полина Красовская (скрипка) и Олеся Морозова (фортепиано...

Особняк И. Мясникова

от 1500₽

Лекция-чаепитие: «История шоколада. Райский сад и маркиз де Сад»
Лекция-чаепитие: «История шоколада. Райский сад и маркиз де Сад»

Как провести осенний день в Петербурге? Отправиться в самое сердце города, в ста...

Особняк И. Мясникова

3500₽

Романтизм. Искусство быть влюблённым
Романтизм. Искусство быть влюблённым

Событие, посвященное искусству быть влюблённым. В этот вечер тебя будет ждать ле...

Особняк И. Мясникова

от 2000₽

Third Place: перформансы, концерты и кино

Особняк Половцова: концерты и балет при свечах

Юсуповский Дворец: иммерсивные спектакли

Экскурсии в особняке Брусницыных

Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных
Обзорная экскурсия по особняку Брусницыных

Одна из самых интересных и необычных достопримечательностей Санкт-Петербурга. За...

до
Особняк Брусницыных

2400₽

Экскурсия во дворце великого князя Владимира


Что есть в статье:

  1. Особняк Мясникова: киносвидания и светские вечера
  2. Third Place: перформансы, концерты и кино
  3. Особняк Половцова: концерты и балет при свечах
  4. Юсуповский Дворец: иммерсивные спектакли
  5. Экскурсии в особняке Брусницыных
  6. Экскурсия во дворце великого князя Владимира

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