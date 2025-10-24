Свои миры: телепорт на выходные

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  4. - Новосибирск
  5. - Владивосток

Мухоморная сказка, путешествие к русской мифологии, сумеречный бал и другие измерения — события со своими маленькими вселенными. Реальность, пока! 

Москва

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Balagan Halloween: Русские Сказки
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Рок-фест на Halloween. Совсем немного времени остается чтобы выбрать образ по душе и восхитить, удивить, шокировать всех и вся и получить звание Нечисть года 2025. Что тебя ждёт:...

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Торговый дом «Владивостокский ГУМ», Светланская улица, 33

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Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Волгоград
  4. Новосибирск
  5. Владивосток

Комментарии

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Ася | Kaver Team
24 октября 2025, 14:13

Конечно же иду на выставку «Мухоморная сказка». Ведь там про меня - зиллеиала до мозга костей и экстренно-необходимо пойти погреться в воспоминаниях:)

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