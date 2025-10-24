Свои миры: телепорт на выходные

Мухоморная сказка, путешествие к русской мифологии, сумеречный бал и другие измерения — события со своими маленькими вселенными. Реальность, пока!
Москва
24 и 25 октября пройдут масштабные гуляния в стиле народного эпоса BALAGAN: РУССКИЕ СКАЗКИ, совместно с клубным пространством ATLAS. Тебя ждут две уникальные сказки со своей историей, а ожившие древн...
Выставка вновь открыта! Сюжет выставки построен вокруг известной присказки: «С...
от 600₽
Мистериальное опьянение, в котором публика и сцена растворяются в порыве единой ...
от 400₽
Санкт-Петербург
Внимание: перенос мероприятия на 26 октября, 17:00. Настоящий русский рейв, пер...
от 399₽
Последняя выставка перед закрытием церкви на масштабную реставрацию. Отправься ...
от 600₽
Волгоград
Рок-фест на Halloween. Совсем немного времени остается чтобы выбрать образ по душе и восхитить, удивить, шокировать всех и вся и получить звание Нечисть года 2025. Что тебя ждёт:...
от 500₽
Новосибирск
Художественное исследование поколения, застывшего между аналоговым прошлым и цифровым будущим. Проект художника Марии Баклановой и куратора Марии Гладких включает 33 работы, исслед...
от 250₽
Владивосток
Выставка аутсайдерского искусства и арт-терапевтической экспрессии. Другие измерения — часть проекта X Фестиваля реабилитационных программ для людей с психическими особенностями «...
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Ну что, в какой из миров погрузимся?
Обложка: cc19.ru
Конечно же иду на выставку «Мухоморная сказка». Ведь там про меня - зиллеиала до мозга костей и экстренно-необходимо пойти погреться в воспоминаниях:)