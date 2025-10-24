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Balagan Halloween: Русские Сказки

Atlas Club, Столярный переулок, 3к17

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Стендап
Вечеринки
Необычное

Про событие

24 и 25 октября пройдут масштабные гуляния в стиле народного эпоса BALAGAN: РУССКИЕ СКАЗКИ, совместно с клубным пространством ATLAS. Тебя ждут две уникальные сказки со своей историей, а ожившие древние предания, в преддверии самого загадочного праздника Halloween отправят в путешествие к русской мифологии, невероятным по своей красоте образам в декоре и самым ярким представителям электронной сцены со всей России. DAY 1 IZOTOV / AGMA / KIRRU / F.A.R ARTRO & MORELLY / SARAB / SANSEVENTEEN DAY 2 PEREDEL / SAMIR KULIEV / MATVIENKOV/ AN ROSEN NATASHA WAX & SONY VIBE / ALTUM UNDA FC/DC На входе приоритет отдаётся гостям с заранее купленными билетами. Бронь столов по указанному номеру телефона.

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