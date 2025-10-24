Выбор редакции
Пьяный корабль
Ольховская ул., 14/1
Начало:
Завершение:
от 400₽ до 700₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Мистериальное опьянение, в котором публика и сцена растворяются в порыве единой стихии. Такое не происходит по заказу — это тайна. И ты можешь позволить ей случиться здесь и сейчас. Готов ли ты окунуться в душевный праздник, музыкальный пир и просто красиво отдохнуть на борту корабля? Под звуки фолка, рэпа и турбо шансона, уже так полюбившиеся публики певцы и поэты снова соберутся вместе, чтобы поспособствовать веселью, танцам и спонтанным порывам. Для тебя выступят: Spontaan Сине сине небо Хайлайтер onmie Borning Mashiah незамысловатый МС ДУБИНА
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи