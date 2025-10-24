Мистериальное опьянение, в котором публика и сцена растворяются в порыве единой стихии. Такое не происходит по заказу — это тайна. И ты можешь позволить ей случиться здесь и сейчас. Готов ли ты окунуться в душевный праздник, музыкальный пир и просто красиво отдохнуть на борту корабля? Под звуки фолка, рэпа и турбо шансона, уже так полюбившиеся публики певцы и поэты снова соберутся вместе, чтобы поспособствовать веселью, танцам и спонтанным порывам. Для тебя выступят: Spontaan Сине сине небо Хайлайтер onmie Borning Mashiah незамысловатый МС ДУБИНА