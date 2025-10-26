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Russian Rave
Secret, Лиговский проспект, 43-45
Начало:
Завершение:
от 399₽ до 3499₽
Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Внимание: перенос мероприятия на 26 октября, 17:00. Настоящий русский рейв, перезагрузка популярных треков для жесткого разноса в толпе. Лето не закончится, пока ты не оторвёшься на тусовке с интересной медиа-программой от DJ, MC и организаторской группы. Проект DISTRICT STAGE возвращается в клубы, а это значит будут отмечать неимоверно ярко последние выходные октября. Более подробную информацию можно уточнить у организатора —https://t.me/vybormusic_support
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