Лучшее за неделю: спектакль в катакомбах, экскурсия для взрослых и винные истории

Осень! Пора обновляться и переключаться на новую волну. Крутая афиша необычных мероприятий. Кавёр не даст тебе замёрзнуть, проголодаться и заскучать.

Что будет в статье:

Москва

Осенняя столица уже успела переключиться на мрачно-загадочный вайб. Тёмные сущности из произведений Эдгара По — голосом актрисы дубляжа, выставка в живописной «заброшке» и мрачные языческие образы и философия упадка человечества на метал-концерте.

Санкт-Петербург

Алые поцелуи и наэлектризованная страсть, квест-игра в формате казино, загадочный латекс, катакомбы лютеранской церкви, легенды и мифы северной столицы, путешествие по выставке в поисках человеческой веры — это не просто набор слов. Это уникальная афиша Петербурга. Тебе понравится.

Екатеринбург

На Урале встречают осень сурово. Изучают криминальную историю, слушают рассказы про те самые «авторитеты». Ещё в твоей городской программе: секс в провинции, дореволюционные публичные дома, тактильная вечеринка и концерт-эксперимент, где в африканских барабанах ты расслышишь звуки трамвая, в гудении диджериду — гул заводских цехов. Ого!

Казань

Красивый город уже ностальгирует по тёплым денькам. Казанцы едут на гитарник у костра в лагере для взрослых и на винную дегустацию на природе. А затем город переключается на вдумчивую осень: соло-спектакль-перформанс — честный разговор о себе и просмотр фильма, где можно заглянуть в самые тёмные закоулки человеческой души. Не пропусти такое:)

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» рассказывают, как побывали на необычных мероприятиях. На этот раз они сходили на концерт в полной темноте «Сакс в темноте 2.0» и на мастер-класс по росписи мишки Bearbricks от Artvibes.

Куда собираемся с комьюнити?

На этой неделе вместе с комьюнити идём на музыкальную трагикомедию о двух сёстрах и на обнимательную вечеринку на мансарду.

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