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Лучшее за неделю: спектакль в катакомбах, экскурсия для взрослых и винные истории

Осень! Пора обновляться и переключаться на новую волну. Крутая афиша необычных мероприятий. Кавёр не даст тебе замёрзнуть, проголодаться и заскучать.

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Екатеринбург
  4. - Казань
  5. - Новости комьюнити
  6. - Куда собираемся с комьюнити? 

Москва

Осенняя столица уже успела переключиться на мрачно-загадочный вайб. Тёмные сущности из произведений Эдгара По — голосом актрисы дубляжа, выставка в живописной «заброшке» и мрачные языческие образы и философия упадка человечества на метал-концерте. 

Голос рассказчика. Эдгар Аллан По
Голос рассказчика. Эдгар Аллан По

Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет произведения к...

Hidden bar

от 1000₽

по подписке
Indie Weekend
Indie Weekend

Неделя независимой музыки - это фестиваль, собирающий артистов самых разных жанров и стилей. Цель Indie Weekend 2024 - не только поиск, изучение и презентация новых имён по всей России и СНГ, но и об...

MJOD
MJOD

Большой сольный концерт группы Mjod — презентация EP "Ковен". Mjod — это квинтэ...

Mezzo forte, 1-я Останкинская улица, 53

от 1200₽

по подписке
Путешествие «В сердце гор» | Трансформационная игра
Путешествие «В сердце гор» | Трансформационная игра

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Это тематическая настольная игра, предназначенная для знакомства незнакомцев. Ты окажешься около костра,...

Лекция с Ексом: «Слово Пацана. Сериал, книга, жизнь…»
Лекция с Ексом: «Слово Пацана. Сериал, книга, жизнь…»

Алексей Екс и “Евгенич” приглашают тебя на серию увлекательных застольных лекций...

Евгенич

500₽

по подписке
Выходя из вагона, не забывайте свои чувства
Выходя из вагона, не забывайте свои чувства

Художники выставки через разные медиумы и средства выразительности размышляют о том, что важно в окружающем пространстве, что связывает наши любимые локации и с кем они нас объединяют. Экспозиция приг...

Запись ТВ-программы Comedy Club | 17:00
Запись ТВ-программы Comedy Club | 17:00

Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Vi...

Барвиха Luxury Village, Рублево-Успенское ш., 114

от 10000₽

по подписке
От утопии к театру
От утопии к театру

Выставка рассматривает «конструктивистский» период творчества одного из главных реформаторов театральной сцены XX века, режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставка знакомит с пятью его спектаклями, пост...

Comedy Club | 17:00
Comedy Club | 17:00

Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...

Театр «Одеон», 3-я улица Ямского Поля, 15, Малая сцена

от 5000₽

по подписке
Быть здесь
Быть здесь

«Быть здесь» — арт-лаборатория молодых художников на границе города и леса. Выставка в живописной «заброшке», где художники размышляют над контурами городской и природной среды и пересматривают своё п...

Санкт-Петербург

Алые поцелуи и наэлектризованная страсть, квест-игра в формате казино, загадочный латекс, катакомбы лютеранской церкви, легенды и мифы северной столицы, путешествие по выставке в поисках человеческой веры — это не просто набор слов. Это уникальная афиша Петербурга. Тебе понравится.

«Сталкеры» в катакомбах
«Сталкеры» в катакомбах

Сталкер, Профессор и Писатель вновь окажутся на границе Зоны, в катакомбах лютер...

Кафедральный собор св. Петра и Павла (Петрикирхе), Невский проспект, 22-24Б

от 1300₽

по подписке
Лекция о латексе
Лекция о латексе

Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/Fdgosti_0 Латекс – одно из самых загадочных явлений в российском тематическом пространстве. О нём слышали практически...

Crimewave SPB IX
Crimewave SPB IX

Ежегодный фестиваль электронной музыки. Лайн-ап: - РАДОСТЬ МОЯ - SUMMER OF HAZE...

Angar (Ex. GAS CLUB)

1200₽

по подписке
Арт-коммуникация и личный бренд художника
Арт-коммуникация и личный бренд художника

Речь пойдёт о том, каково это – быть художником, как развивать свой личный бренд и презентовать свои работы. Что такое свой стиль и где его искать? Как выстраивать коммуникацию с заказчиком и не поте...

Съёмки «Абумистический» | 16:00
Съёмки «Абумистический» | 16:00

Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берет истории людей из зала и под раск...

Stage StandUp Club

2000₽

по подписке
«Седьмое небо» Дмитрия Маркова
«Седьмое небо» Дмитрия Маркова

Галерея современного искусства Anna Nova представляет персональный проект Дмитрия Маркова. Это первая выставка фотографа после его ухода из жизни в феврале 2024 года. На двух этажах галереи будут пока...

«Завтрак у Тиффани». Кино-ужин в особняке
«Завтрак у Тиффани». Кино-ужин в особняке

Кино-ужин в особняке — формат лекции под вкусный ужин в уникальном ресторане рус...

Milutin Palace

1000₽

Экскурсия по барам + квест
Экскурсия по барам + квест

Прогулка в формате бар-хоппинга, он подразумевает посещение нескольких питейных ...

до
Большая Конюшенная улица, 33

от 4500₽

Речная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»
Речная экскурсия «Мифы и легенды Петербурга»

Авторская речная экскурсия на теплоходе для тех, кто хочет более обстоятельно по...

до
Причал, наб. р. Фонтанка, 53

от 1000₽

Амур Тужур: Catacombes de Paris
Амур Тужур: Catacombes de Paris

На одну ночь Апартаменты №159 превратятся в подпольный клуб Парижа, зал будет ос...

Апартаменты №159

500₽

Екатеринбург

На Урале встречают осень сурово. Изучают криминальную историю, слушают рассказы про те самые «авторитеты». Ещё в твоей городской программе: секс в провинции, дореволюционные публичные дома, тактильная вечеринка и концерт-эксперимент, где в африканских барабанах ты расслышишь звуки трамвая, в гудении диджериду — гул заводских цехов. Ого! 

Мама-криминал
Мама-криминал

Вспомнишь дела недавних лет, взгрустнешь и порадуешься! На экскурсии узнаешь: -...

до
ул. Ленина, 46а площадь Оперного театра. Встреча около центрального входа в оперный театр.

от 500₽

Чуть лучше, чем Открытый микрофон
Чуть лучше, чем Открытый микрофон

На сцену выйдет меньше комиков, чем на обычном "Открытом Микрофоне", но это инте...

Крафт-паб «Критик»

200₽

по подписке
Ужин с морепродуктами
Ужин с морепродуктами

Интересный мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Приготовишь и продегустируешь блюда под бокал вина! Что тебя ждёт? Познакомишься с разными видами морепродуктов: креветки, кальмары, гребешки и...

Маэстро Импровизации
Маэстро Импровизации

Легендарный турнир на Урале среди комиков в самом сложном жанре юмора. Шоу импр...

PRAVDA bar

350₽

по подписке
Дождь пастелью
Дождь пастелью

Пастель — удивительный материал, с её помощью можно создать как яркую, так и нежную картину. Ощущение мягкости пастели под пальцами и возможность создавать красивый рисунок без навыков – это здорово. ...

по подписке
Музыкально-поэтический перформанс памяти поэта Бориса Рыжего «Где обрывается память... Б.Р.»
Музыкально-поэтический перформанс памяти поэта Бориса Рыжего «Где обрывается память... Б.Р.»

Творческое объединение «ШОРОХ» и ансамбль этнических инструментов студии «Воплощение» в поиске новых выразительных средств представляют концерт-эксперимент, концерт-исследование. Поэтическое высказыва...

по подписке
Секс в провинции | 6 сентября
Секс в провинции | 6 сентября

Авторская городская экскурсия. В ходе прогулки узнаешь: - Где в Екатеринбурге находились публичные дома, и на каких улицах «жертвы общественного темперамента» продавали себя. - Как знакомились и ходи...

Мёртвые души
Мёртвые души

«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, р...

до
Коляда-Театр

от 600₽

Вечеринка объятий
Вечеринка объятий

Объятия - это про поддержку, заботу и доверие. А вечеринка объятий - волшебное м...

Встречи

1800₽

по подписке
Тарас Бульба
Тарас Бульба

Николай Коляда написал инсценировку повести, используя эпизоды из других произведений Н.В.Гоголя. В спектакле «Коляда-Театра» звучит ярко мотив любви к Родине, преданности идеалам и товарищества, что ...

Казань

Красивый город уже ностальгирует по тёплым денькам. Казанцы едут на гитарник у костра в лагере для взрослых и на винную дегустацию на природе. А затем город переключается на вдумчивую осень: соло-спектакль-перформанс — честный разговор о себе и просмотр фильма, где можно заглянуть в самые тёмные закоулки человеческой души. Не пропусти такое:)

Лагерь для взрослых: заключительная смена
Лагерь для взрослых: заключительная смена

Главный посыл последней смены – обретение новых друзей. Программа первого дня: ф...

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жилой массив Крутушка

9500₽

по подписке
Перформанс «15 172»
Перформанс «15 172»

Премьера документального танцевального спектакля-соло-перформанса. 15 172 — порядковый номер, который получил Ильдар Алекбаев в СПИД-центре, когда узнал о своём положительном статусе 10 лет назад. Эт...

Мне нужен капитан дальнего плавания
Мне нужен капитан дальнего плавания

Спектакль состоит из реальных историй женщин. Это попытка взглянуть на взаимоотн...

MON

от 500₽

по подписке
Казанский винный тур
Казанский винный тур

Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское Устье — Ключище — Казань в компании единомышленников. Или по-другому — это выездная винная дегустация на природе в неве...

Сруб: тур «Дни Урожая»
Сруб: тур «Дни Урожая»

Следуя по тонкой красной нити через остроги необъятной русской земли, Сруб готов...

Reborn

1200₽

по подписке
Арт-показ фильма «Персона»
Арт-показ фильма «Персона»

Театральная площадка MON станет местом показа великой картины Ингмара Бергмана — «Персона». В ней Бергман радикально экспериментирует с самой природой кинематографа, подчёркивая материальность изображ...

Big Baby Tape
Big Baby Tape

После длительной паузы, в Казани выступаетт Big Baby Tape — один из самых востре...

Татнефть Арена

от 1000₽

по подписке
МемоРандум 3.0
МемоРандум 3.0

7-го сентября состоится очередной и заключительный ивент-напоминание о РАНДУМе. В лайн-апе два шумовых дуэта и непревзойдённая тёмная электроника. С шумовым аудио-визуальным перформансом приедут гост...

по подписке
Криминальная Казань
Криминальная Казань

Экскурсия «Криминальная Казань» — это пешая прогулка с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «Казанский Феномен». Организаторы собрали в...

Калейдоскоп. Art & Dining
Калейдоскоп. Art & Dining

«Туган як» — это захватывающее шоу-представление, где ты сможешь погрузиться в м...

до
Калейдоскоп

9800₽

Новости комьюнити

У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» рассказывают, как побывали на необычных мероприятиях. На этот раз они сходили на концерт в полной темноте «Сакс в темноте 2.0» и на мастер-класс по росписи мишки Bearbricks от Artvibes.

Куда собираемся с комьюнити? 

На этой неделе вместе с комьюнити идём на музыкальную трагикомедию о двух сёстрах и на обнимательную вечеринку на мансарду.

Чтобы попасть в сообщество и ходить на топовые мероприятия вместе с нами, убедись, что у тебя есть годовая подписка на «Кавёр», и заполни заявку на вступление.       

Ещё больше необычных событий и мест — в нашем приложении. Скачивай приложение «Кавёр», кликай кнопку внизу страницы. Тебе понравится.
Твоя заботливая редакция, Kaverafisha

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Екатеринбург
  4. Казань
  5. Новости комьюнити
  6. Куда собираемся с комьюнити? 

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