Лучшее за неделю: спектакль в катакомбах, экскурсия для взрослых и винные истории

Москва
Осенняя столица уже успела переключиться на мрачно-загадочный вайб. Тёмные сущности из произведений Эдгара По — голосом актрисы дубляжа, выставка в живописной «заброшке» и мрачные языческие образы и философия упадка человечества на метал-концерте.
Серия мероприятий, где профессиональная актриса дубляжа исполняет произведения к...
от 1000₽
Неделя независимой музыки - это фестиваль, собирающий артистов самых разных жанров и стилей. Цель Indie Weekend 2024 - не только поиск, изучение и презентация новых имён по всей России и СНГ, но и об...
Большой сольный концерт группы Mjod — презентация EP "Ковен". Mjod — это квинтэ...
от 1200₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/fsd_moscow Это тематическая настольная игра, предназначенная для знакомства незнакомцев. Ты окажешься около костра,...
Алексей Екс и “Евгенич” приглашают тебя на серию увлекательных застольных лекций...
500₽
Художники выставки через разные медиумы и средства выразительности размышляют о том, что важно в окружающем пространстве, что связывает наши любимые локации и с кем они нас объединяют. Экспозиция приг...
Во имя твоего веселья (и их гонораров). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Vi...
от 10000₽
Выставка рассматривает «конструктивистский» период творчества одного из главных реформаторов театральной сцены XX века, режиссера Всеволода Мейерхольда. Выставка знакомит с пятью его спектаклями, пост...
Ты никогда не увидишь это в эфире ТНТ. Новые номера, шутки без цензуры и резиде...
от 5000₽
Санкт-Петербург
Алые поцелуи и наэлектризованная страсть, квест-игра в формате казино, загадочный латекс, катакомбы лютеранской церкви, легенды и мифы северной столицы, путешествие по выставке в поисках человеческой веры — это не просто набор слов. Это уникальная афиша Петербурга. Тебе понравится.
Сталкер, Профессор и Писатель вновь окажутся на границе Зоны, в катакомбах лютер...
от 1300₽
Все вопросы о мероприятии и входе на событие уточняй у организатора: https://t.me/Fdgosti_0 Латекс – одно из самых загадочных явлений в российском тематическом пространстве. О нём слышали практически...
Ежегодный фестиваль электронной музыки. Лайн-ап: - РАДОСТЬ МОЯ - SUMMER OF HAZE...
1200₽
Речь пойдёт о том, каково это – быть художником, как развивать свой личный бренд и презентовать свои работы. Что такое свой стиль и где его искать? Как выстраивать коммуникацию с заказчиком и не поте...
Мероприятие, на котором Нидаль Абу-Газале берет истории людей из зала и под раск...
2000₽
Галерея современного искусства Anna Nova представляет персональный проект Дмитрия Маркова. Это первая выставка фотографа после его ухода из жизни в феврале 2024 года. На двух этажах галереи будут пока...
Кино-ужин в особняке — формат лекции под вкусный ужин в уникальном ресторане рус...
1000₽
Прогулка в формате бар-хоппинга, он подразумевает посещение нескольких питейных ...
от 4500₽
Авторская речная экскурсия на теплоходе для тех, кто хочет более обстоятельно по...
от 1000₽
На одну ночь Апартаменты №159 превратятся в подпольный клуб Парижа, зал будет ос...
500₽
Екатеринбург
На Урале встречают осень сурово. Изучают криминальную историю, слушают рассказы про те самые «авторитеты». Ещё в твоей городской программе: секс в провинции, дореволюционные публичные дома, тактильная вечеринка и концерт-эксперимент, где в африканских барабанах ты расслышишь звуки трамвая, в гудении диджериду — гул заводских цехов. Ого!
Вспомнишь дела недавних лет, взгрустнешь и порадуешься! На экскурсии узнаешь: -...
от 500₽
На сцену выйдет меньше комиков, чем на обычном "Открытом Микрофоне", но это инте...
200₽
Интересный мастер-класс по приготовлению морепродуктов. Приготовишь и продегустируешь блюда под бокал вина! Что тебя ждёт? Познакомишься с разными видами морепродуктов: креветки, кальмары, гребешки и...
Легендарный турнир на Урале среди комиков в самом сложном жанре юмора. Шоу импр...
350₽
Пастель — удивительный материал, с её помощью можно создать как яркую, так и нежную картину. Ощущение мягкости пастели под пальцами и возможность создавать красивый рисунок без навыков – это здорово. ...
Творческое объединение «ШОРОХ» и ансамбль этнических инструментов студии «Воплощение» в поиске новых выразительных средств представляют концерт-эксперимент, концерт-исследование. Поэтическое высказыва...
Авторская городская экскурсия. В ходе прогулки узнаешь: - Где в Екатеринбурге находились публичные дома, и на каких улицах «жертвы общественного темперамента» продавали себя. - Как знакомились и ходи...
«Русь! Русь! вижу тебя, из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу: бедно, р...
от 600₽
Объятия - это про поддержку, заботу и доверие. А вечеринка объятий - волшебное м...
1800₽
Казань
Красивый город уже ностальгирует по тёплым денькам. Казанцы едут на гитарник у костра в лагере для взрослых и на винную дегустацию на природе. А затем город переключается на вдумчивую осень: соло-спектакль-перформанс — честный разговор о себе и просмотр фильма, где можно заглянуть в самые тёмные закоулки человеческой души. Не пропусти такое:)
Главный посыл последней смены – обретение новых друзей. Программа первого дня: ф...
9500₽
Премьера документального танцевального спектакля-соло-перформанса. 15 172 — порядковый номер, который получил Ильдар Алекбаев в СПИД-центре, когда узнал о своём положительном статусе 10 лет назад. Эт...
Спектакль состоит из реальных историй женщин. Это попытка взглянуть на взаимоотн...
от 500₽
Если коротко, то это однодневное винное путешествие по маршруту Казань — Камское Устье — Ключище — Казань в компании единомышленников. Или по-другому — это выездная винная дегустация на природе в неве...
Следуя по тонкой красной нити через остроги необъятной русской земли, Сруб готов...
1200₽
Театральная площадка MON станет местом показа великой картины Ингмара Бергмана — «Персона». В ней Бергман радикально экспериментирует с самой природой кинематографа, подчёркивая материальность изображ...
После длительной паузы, в Казани выступаетт Big Baby Tape — один из самых востре...
от 1000₽
7-го сентября состоится очередной и заключительный ивент-напоминание о РАНДУМе. В лайн-апе два шумовых дуэта и непревзойдённая тёмная электроника. С шумовым аудио-визуальным перформансом приедут гост...
Экскурсия «Криминальная Казань» — это пешая прогулка с увлекательным и порой шокирующим рассказом о явлении, вошедшем в историю СССР и России под названием «Казанский Феномен». Организаторы собрали в...
«Туган як» — это захватывающее шоу-представление, где ты сможешь погрузиться в м...
9800₽
Новости комьюнити
У нас есть закрытый телеграм-канал, в котором пользователи «Кавра» рассказывают, как побывали на необычных мероприятиях. На этот раз они сходили на концерт в полной темноте «Сакс в темноте 2.0» и на мастер-класс по росписи мишки Bearbricks от Artvibes.
Куда собираемся с комьюнити?
На этой неделе вместе с комьюнити идём на музыкальную трагикомедию о двух сёстрах и на обнимательную вечеринку на мансарду.
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