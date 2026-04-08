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Татнефть Арена

Казань, ул. Чистопольская, 42

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http://www.tatneftarena.ru/ "Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена» – самое народное место в Казани. С момента открытия на территории спорткомплекса проходят развлекательные и спортивные мероприятия. Удобное расположение дворца позволяет организовывать концерты и шоу, не перекрывая дорожное движение. На возвышении монтируется сцена, а зрители располагаются на площадке перед ледовым дворцом. Общая площадь прилегающей к ледовой арене территории составляет 30 000 квадратных метров." Режим работы: с 09:00 до 22:00
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