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Запись ТВ-программы Comedy Club | 16:00

Main Stage, Шарикоподшипниковская улица, 13с33

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Завершение:

от 1000₽ до 2000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Во имя твоего веселья (и гонораров комиков). Съёмки Comedy Club в «Барвиха Luxury Village». Тебя ждут шутки, смех, юмор, стендапы, новые номера, хахайка, Харламов и все резиденты. Приходи смотреть, слушать, восхищаться! Сбор гостей за 1 час до начала мероприятия.

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