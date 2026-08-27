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Сакс в темноте

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное

Про событие

Культовая программа, в которой ты погрузишься в атмосферу города. Его шумы, шаги и воздух кажутся привычными. Но всё это, в уникальном сочетании — вокала, квартета саксофонов и кахона, подарит новые чувства, фантазии и впечатления. В программе мировые хиты в авторской интерпретации. Выступает коллектив Salvatore band. Концерт в темноте — это единственный проект в России такого формата. Новое измерение искусства, где абсолютно темно. Все мероприятия проходят в специально оборудованном пространстве.

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