Культовая программа, в которой ты погрузишься в атмосферу города. Его шумы, шаги и воздух кажутся привычными. Но всё это, в уникальном сочетании — вокала, квартета саксофонов и кахона, подарит новые чувства, фантазии и впечатления. В программе мировые хиты в авторской интерпретации. Выступает коллектив Salvatore band. Концерт в темноте — это единственный проект в России такого формата. Новое измерение искусства, где абсолютно темно. Все мероприятия проходят в специально оборудованном пространстве.