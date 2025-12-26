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Да будет праздник: где позвенеть бокалами в эти выходные

Новый год — не просто дата в календаре, это состояние души. Чин-чин!

Что будет в статье:

  1. - Москва
  2. - Санкт-Петербург
  3. - Нижний Новгород
  4. - Воронеж
  5. - Челябинск
  6. - Владивосток

Друзья, помните: новогоднее настроение само себя не создаст! Гирлянды, музыка, прянички — это всё, конечно, хорошо, но позвенеть бокалами на шикарных мероприятиях точно лишним не будет.

Собрали лучшие атмосферные события для мягкого погружения в праздники: новогодние экскурсии и арт-вечера с дегустациями, рождественские ужины в особняке, вечеринки с игристым и туры по барам. 

Москва

Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией

Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Пет...

до
Садовая улица, 37. Метро «Сенная площадь»

2700₽

Тур по барам Петербурга
Тур по барам Петербурга

Суть тура в том, что он весь — это одна большая вечеринка, в рамках которой весё...

до
Большая Конюшенная улица, 31

2900₽

Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином
Арт-вечеринка в атмосферной студии: рисуем вином

Встреча проходит в уютной мастерской художника за бокалом вина и прослушиванием ...

до
Арт-студия Кати Звездиной

от 7500₽

Без оливьешки: как отмечают новый год в других странах?
Без оливьешки: как отмечают новый год в других странах?

Встреча общества пьяных культурологов. Сладкий подарок, мандарины, музыка Тариве...

Пространство Artista + Ceramista

от 1990₽

Рождественский ужин в особняке Брусницыных
Рождественский ужин в особняке Брусницыных

Рождественский вечер в стенах исторического особняка Брусницыных. В программе в...

Особняк Брусницыных

12900₽

Нижний Новгород

Тур по барам Нижнего Новгорода
Тур по барам Нижнего Новгорода

Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...

до
Рюмочная у Строганова, Нижне-Волжская набережная, 20

от 1999₽

Drink and Draw: Кот и Новый год
Drink and Draw: Кот и Новый год

Под руководством профессионального художника будешь рисовать красками. Здесь не ...

Time for Wine

2000₽

Воронеж

Питейный Воронеж
Питейный Воронеж

Посмотришь главные питейные заведения Воронежа 19 века и зайдёшь в современные бары, где можно попробовать наливки местного производства. Прогуляешься по улице Фридриха Энгельса и...

до
Уточняй у организатора

от 1300₽

Челябинск

Винное казино
Винное казино

Погрузись в атмосферу роскоши и азарта на уникальном мероприятии, где искусство ...

Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» на Лесопарковой

3000₽

Великие и коллекционные виски
Великие и коллекционные виски

Путешествие в мир элитных выдержанных дистиллятов. Посетишь Шотландию со всеми е...

Pro.Coffee

3500₽

Владивосток

Прогулка по барам с аудиоспектаклем «Лирика в бутылке»
Прогулка по барам с аудиоспектаклем «Лирика в бутылке»

Аудиоспектакль по городу, в котором твоими спутниками станут знаменитые писатели...

до
адрес после регистрации

900₽

Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке
Пьянство, картёж и сплетня: алкоголь и развлечения в старом Владивостоке

Ты сможешь проследить алкопуть от основания города до гибели империи, обсудишь р...

c
по
точное место встречи уточняй у организатора

от 1000₽

Ну, что, кто куда?

Фото обложки: myhyggebox.ru

Что есть в статье:

  1. Москва
  2. Санкт-Петербург
  3. Нижний Новгород
  4. Воронеж
  5. Челябинск
  6. Владивосток

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