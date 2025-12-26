Да будет праздник: где позвенеть бокалами в эти выходные

Новый год — не просто дата в календаре, это состояние души. Чин-чин!

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Друзья, помните: новогоднее настроение само себя не создаст! Гирлянды, музыка, прянички — это всё, конечно, хорошо, но позвенеть бокалами на шикарных мероприятиях точно лишним не будет.

Собрали лучшие атмосферные события для мягкого погружения в праздники: новогодние экскурсии и арт-вечера с дегустациями, рождественские ужины в особняке, вечеринки с игристым и туры по барам.

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Эх, здесь классное закончилось… Ищем новые бриллиантики!

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

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Челябинск

Владивосток

Ну, что, кто куда?

Фото обложки: myhyggebox.ru