Да будет праздник: где позвенеть бокалами в эти выходные

Друзья, помните: новогоднее настроение само себя не создаст! Гирлянды, музыка, прянички — это всё, конечно, хорошо, но позвенеть бокалами на шикарных мероприятиях точно лишним не будет.
Собрали лучшие атмосферные события для мягкого погружения в праздники: новогодние экскурсии и арт-вечера с дегустациями, рождественские ужины в особняке, вечеринки с игристым и туры по барам.
Москва
Санкт-Петербург
Это не классический барный хоппинг, а погружение в историю питейной культуры Пет...
2700₽
Суть тура в том, что он весь — это одна большая вечеринка, в рамках которой весё...
2900₽
Встреча проходит в уютной мастерской художника за бокалом вина и прослушиванием ...
от 7500₽
Встреча общества пьяных культурологов. Сладкий подарок, мандарины, музыка Тариве...
от 1990₽
Рождественский вечер в стенах исторического особняка Брусницыных. В программе в...
12900₽
Нижний Новгород
Весёлая вечеринка по барам в компании в формате игры. Тур по барам (от англ. Pu...
от 1999₽
Под руководством профессионального художника будешь рисовать красками. Здесь не ...
2000₽
Воронеж
Посмотришь главные питейные заведения Воронежа 19 века и зайдёшь в современные бары, где можно попробовать наливки местного производства. Прогуляешься по улице Фридриха Энгельса и...
от 1300₽
Челябинск
Погрузись в атмосферу роскоши и азарта на уникальном мероприятии, где искусство ...
3000₽
Путешествие в мир элитных выдержанных дистиллятов. Посетишь Шотландию со всеми е...
3500₽
Владивосток
Аудиоспектакль по городу, в котором твоими спутниками станут знаменитые писатели...
900₽
Ты сможешь проследить алкопуть от основания города до гибели империи, обсудишь р...
от 1000₽
Ну, что, кто куда?
Фото обложки: myhyggebox.ru