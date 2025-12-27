Без оливьешки: как отмечают новый год в других странах?
улица Марата, 50
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от 1990₽ до 3600₽
Возраст 18+
Необычное
Еда
Про событие
Встреча общества пьяных культурологов. Сладкий подарок, мандарины, музыка Таривердиева из того самого фильма — так представляется Новый год жителям постсоветского пространства. Но как к этому празднику относятся в других частях света? Будут говорить о странных, забавных, а иногда и пугающих церемониях, сопровождающих смену года в разных уголках мира. Тебе предлагают отправиться в турне по миру с бокалом шампанского прямо из уютного лектория! Лекцию проведёт Дмитрий Шамонов — культуролог, руководитель образовательного сообщества «Культурный Клуб».
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