Выставочный центр железнодорожной техники им. Н.А.Акулинина
Новосибирск, Разъездная улица, 54/1
Музей открылся в августе 2000 года, рядом со станцией «Сеятель». На его территории выставлены реальные составы и вагоны с середины XIX века и до наших дней. Причем ты можешь осмотреть железнодорожную технику не только снаружи, но и заглянуть в операционный вагон времен Великой Отечественной войны или в императорское купе. На площади в 3 000 квадратных метров организовано несколько экспозиций: Паровозы. Старые угольные паровозы, паровозный танк, модель одного из первых российских паровозов. Электровозы. Есть электровозы не только советского производства, но и зарубежного. Например, электровоз Шкода из Чехословакии. Тепловозы. Выставка включает магистральные тепловозы с Западно-Сибирской железной дороги. Электропоезда. Здесь ты можешь рассмотреть целый состав первой скоростной электрички российского производства (прообраз Сапсана). Вагоны. Среди экспонатов: вагон царских времен с дубовой мебелью, вагон для перевозки заключенных, операционная в санитарном поезде, вагон-кухня и старинный вагон московского метро. Ретро автомобили. Экспозицию составляют образцы советского автопрома: легковые автомобили, грузовики, вездеходы, военная техника и тракторы. Встречаются и зарубежные модели — например, военный Додж. Специальная железнодорожная техника. Вагоны для перевозки спирта, снегоуборочная техника для железных дорог, вагон для перевозки жидкого чугуна, смазочно-заправочные станции, моторные платформы — это лишь малая часть представленной техники. Имей ввиду, билеты можно приобрести только в кассе музея за наличные, онлайн продажи нет. Фотосъемка оплачивается дополнительно (50 рублей). Обрати внимание, в свободном доступе по стандартному билету находятся только 2 вагона. Осмотреть остальные вагоны изнутри можно только заказав дополнительную экскурсию — 350 рублей за экскурсию (от 1 до 10 человек, более 10 человек + 50 рублей за каждого). Цены лучше уточнить по телефону. Музей находится рядом со станцией «Сеятель», расположенной на железнодорожном участке Новосибирск-Бердск, так что смело можешь ехать на электрички. На автомобиле из центра города можно добраться по Бердскому шоссе, соединяющему Новосибирск с Академгородком. Вход в музей находится со стороны шоссе, есть оборудованная парковка. Если ты едешь на общественном транспорте, то необходимо доехать до остановки «Клиника Мешалкина». Режим работы: Понедельник, вторник - выходной! Среда - воскресенье с 10:00 до 20:00 Обрати внимание, касса работает до 19:00 https://zszd.rzd.ru/ru/11506
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