«Галерея времени»
Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 1/6
Парк музеев «Галерея времени» включает в себя 5 музеев разной тематики: «Галерея времени» – выставка сохраненной и реставрированной российской и советской ретротехники. В экспозиции представлено более 30 представителей автомобильной и мотопромышленности. Здесь ты можешь полетать на учебно-боевом самолете «L-39» с восстановленной системой управления. Тренажер сделан по принципу виртуальной реальности. «Музей СССР» – выставка, которая познакомит тебя с жизнью людей во времена Советского союза. В экспозиции представлена коллекция исторических предметов. Здесь же ты сможешь посмотреть на магниты со всех концов света в отдельной экспозиции музея магнитов «Компас». «Вау! Музей» – выставка более 80 интерактивных стендов на площади в 1000 кв.м.: зеркальный лабиринт, детектор лжи, батл на реакцию, научные опыты, эксперименты и многое другое. «Музей восковых фигур» – выставка восковых фигур: представители из Книги рекордов Гиннеса, актёры, исторические личности, современные руководители и многие другие. Всего 102 экспоната. «Затерянный мир» - выставка древних животных, волшебная комната с аватарами, есть специальные локации для фото. Кроме экспонатов в павильонах, на улице ты сможешь увидеть множество военной и авиатехники, сохранившихся до наших дней. Например, советский пассажирский самолёт Як-40 и вертолёт Ми-8. На территории регулярно проходят тематические фестивали и мероприятия, музыкальные программы и мастер-классы. Режим работы: Ежедневно с 11:00 до 19:00 Обрати внимание, что вход посетителей на территорию работает до 18:00! https://retro-nsk.ru/
Карта места...