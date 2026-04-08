«Городская усадьба Ново-Николаевска»
Новосибирск, улица Ленина, 23
«Городская усадьба Ново-Николаевска» - один из филиалов Новосибирского государственного краеведческого музея, расположенный в одном из немногих сохранившихся жилых домов дореволюционного Ново-Николаевска. В музее сохранена первоначальная внутренняя планировка жилого этажа, в прежнем виде восстановлен цокольный этаж. Воссозданные интерьеры и бытовая обстановка помогут тебе представить повседневную жизнь горожан молодого Ново-Николаевска. Те, кто уже был в этом музее, рекомендуют вернуться вновь в теплое время, когда на участке около усадьбы будет цвести гортензия. Режим работы: Понедельник, вторник - выходной! Среда - пятница с 10:00 до 18:00 Суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00 https://youmuseum.ru/about/museum-branches/
Карта места...