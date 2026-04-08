Музей связи Сибири
Новосибирск, Советская улица, 33
Музей связи Сибири - один из филиалов Новосибирского государственного краеведческого музея, расположенный в здании Главпочтамта. В фонде находится более 5 000 экспонатов от начала ХХ века до настоящего времени: телеграфный аппарат Морзе, контейнер для перевоза ценной почты, форма начальника узла связи, коммутатор для полуавтоматической междугородней связи, действующий экспонат — телефонная станция декадно-шаговой системы, телефоны, первый массовый телевизор КВН-49, радиоприёмники, магнитофоны, компьютеры, кабели и многое другое. Можно записаться на экскурсию, где ты узнаешь об истории зарождения радиосвязи в Новосибирске, роли радиовещания в годы Великой Отечественной войны, познакомишься с биографией людей, развивавших радиосвязь в Сибири, а еще увидишь почтовое оборудование прошлых лет: сургучницу, штемпелевальный аппарат и почтовые штемпеля старого образца. Но имей ввиду, экскурсия проводится для групп до 30 человек. Режим работы: Понедельник, вторник - выходной! Среда - пятница с 10:00 до 18:00 Суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00 https://youmuseum.ru/exhibitions/?museum=233
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