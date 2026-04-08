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Музей Николая Рериха

Новосибирск, Коммунистическая улица, 38

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Новосибирский филиал музея построен на пожертвования и работает благодаря поддержке людей. Здесь проходят выставки, литературно-музыкальные мероприятия, общественно-научные конференции, «круглые столы», концерты, экскурсии. В экспозиции представлены фотографии семьи Рерихов из архива Музея Николая Рериха в Нью-Йорке, картины и репродукции картин Николая Константиновича и Святослава Николаевича Рерихов и многое другое. Если ты поедешь на общественном транспорте, то на автобусе/маршрутке/троллейбусе тебе нужно доехать до остановки «Кинотеатр Маяковского» (при движении по Красному Проспекту) или «Улица Коммунистическая» (при движении по ул. Советской), а на метро - до станции «Площадь Ленина». В музее ежедневно проходят экскурсии: в летнее время в 14:00, в зимнее - 13:30 и 16:00 (стоимость билета не увеличивается). Можно взять аудиогид (стоимость от 100 до 200 рублей в зависимости от языка). Режим работы: Вторник и последнее воскресенье месяца - выходной! Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в летний период времени (май - сентябрь) с 11:00 до 19:00 Понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье в зимний период времени (октябрь - апрель) с 11:00 до 18:00 https://nsk.sibro.ru/
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