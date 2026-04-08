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Тактильный музей HALLWHEEL

Новосибирск, Большевистская улица, 12Б

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HallWheel – не просто музей. Здесь тебя ждут «ожившие» репродукции картин великих русских художников с аудиогидом, фотопостеры-тантамарески, персонажи сказок, герои блокбастеров и атрибутика современного киноискусства. Все экспонаты ты сможешь потрогать, а также примерить различные костюмы и образы на себя. Каждый метр HallWheel – это фотозона, так что проверь хорошо ли заряжен твой телефон перед посещением этого музея. Режим работы: Понедельник - четверг с 12:00 до 22:00 Пятница - воскресенье с 12:00 до 23:00 https://hallwheel.ru/
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