  1. Новосибирск
  2. Места
  3. Музеи

Музей мировой погребальной культуры

Новосибирск, Военторговская улица, 4/16

Телефон

Telegram

ВКонтакте

Билеты можно приобрести в кассе музея, за наличный и безналичный расчет. Продажа билетов заканчивается в 18:00. Экскурсии проводятся 2 раза в день: в 12:00 и 16:00. Продолжительность примерно 2,5 часа. Записаться можно по номеру телефона +7913 384 3503 (whatsup). Обрати внимание, экскурсии проводятся только от 5 человек! Если ты едешь на общественном транспорте, то на остановке «Березовая роща» можно сесть в автобус № 203 и маршрутку № 399. Музей находится на остановке «Новосибирский крематорий» Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье c 11:00 до 19:00 https://musei-smerti.ru/
Карта места...

Ещё музеи в городе Новосибирск

Музей истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина

Красный проспект, 38
Карточка

«Городская усадьба Ново-Николаевска»

улица Ленина, 23
Карточка

Музей связи Сибири

Советская улица, 33
Карточка

Выставочный центр железнодорожной техники им. Н.А.Акулинина

Разъездная улица, 54/1
Карточка

Тактильный музей HALLWHEEL

Большевистская улица, 12Б
Карточка

Музей Николая Рериха

Коммунистическая улица, 38
Карточка

«Галерея времени»

1-е Мочищенское шоссе, 1/6
Карточка

Музей мировой погребальной культуры

Военторговская улица, 4/16
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста