Билеты можно приобрести в кассе музея, за наличный и безналичный расчет. Продажа билетов заканчивается в 18:00. Экскурсии проводятся 2 раза в день: в 12:00 и 16:00. Продолжительность примерно 2,5 часа. Записаться можно по номеру телефона +7913 384 3503 (whatsup). Обрати внимание, экскурсии проводятся только от 5 человек! Если ты едешь на общественном транспорте, то на остановке «Березовая роща» можно сесть в автобус № 203 и маршрутку № 399. Музей находится на остановке «Новосибирский крематорий» Режим работы: Понедельник - выходной! Вторник - воскресенье c 11:00 до 19:00 https://musei-smerti.ru/
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