  1. Новосибирск
  2. Места
  3. Музеи

Музей истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина

Новосибирск, Красный проспект, 38

Телефон

ВКонтакте

Музей находится на 2 этаже Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Фонд представляет собой архив проектов, документов, фотографий и литературы, собранный архитектором Сергеем Николаевичем Баландиным (1930–2004). В музее ты увидишь исторические фотографии, графические и живописные произведения, скульптуры, керамику, археологические находки, предметы интерьера ХIX и XX веков, фрагменты деревянной архитектуры и многое другое. Экскурсовод расскажет тебе об истории Новосибирска через архитектуру города. Режим работы: Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00 Перерыв с 13:00 до 14:00 Суббота, воскресенье - выходной! Перед посещением лучше позвони и уточни время работы музея. https://nsuada.ru/nauka/muzei/muzey-istorii-arkhitektury-sibiri-im-s-m-balandina/
Карта места...

Ещё музеи в городе Новосибирск

Музей истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина

Красный проспект, 38
Карточка

«Городская усадьба Ново-Николаевска»

улица Ленина, 23
Карточка

Музей связи Сибири

Советская улица, 33
Карточка

Выставочный центр железнодорожной техники им. Н.А.Акулинина

Разъездная улица, 54/1
Карточка

Тактильный музей HALLWHEEL

Большевистская улица, 12Б
Карточка

Музей Николая Рериха

Коммунистическая улица, 38
Карточка

«Галерея времени»

1-е Мочищенское шоссе, 1/6
Карточка

Музей мировой погребальной культуры

Военторговская улица, 4/16
Карточка

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста