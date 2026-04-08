Музей истории архитектуры Сибири имени С.Н. Баландина
Новосибирск, Красный проспект, 38
Музей находится на 2 этаже Новосибирской государственной архитектурно-художественной академии. Фонд представляет собой архив проектов, документов, фотографий и литературы, собранный архитектором Сергеем Николаевичем Баландиным (1930–2004). В музее ты увидишь исторические фотографии, графические и живописные произведения, скульптуры, керамику, археологические находки, предметы интерьера ХIX и XX веков, фрагменты деревянной архитектуры и многое другое. Экскурсовод расскажет тебе об истории Новосибирска через архитектуру города. Режим работы: Понедельник - пятница с 9:00 до 18:00 Перерыв с 13:00 до 14:00 Суббота, воскресенье - выходной! Перед посещением лучше позвони и уточни время работы музея. https://nsuada.ru/nauka/muzei/muzey-istorii-arkhitektury-sibiri-im-s-m-balandina/
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