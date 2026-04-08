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Новосибирский государственный краеведческий музей

Новосибирск, Красный проспект, 23

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Музей расположен в здании-памятнике архитектуры — Городском Торговом корпусе. Цокольный этаж занимает постоянная экспозиция «Сибирь в древности», представляющая быт и верования коренных народов Сибири. На первом этаже расположен комплекс выставок, посвященных истории Новосибирской области, а второй этаж отдан под временные экспозиции. Режим работы: Понедельник и вторник - выходной! Среда, пятница с 10:00 до 18:00 Четверг с 12:00 до 20:00 Суббота, воскресенье с 11:00 до 19:00 https://youmuseum.ru/
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