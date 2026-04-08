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Новосибирский государственный художественный музей

Новосибирск, Красный проспект, 5

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В фондах музея хранится более 12 тысяч произведений русской и западноевропейской живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства XVI-ХХI веков, значительная часть которых представлена в постоянной экспозиции. Обрати внимание, музей находится по двум адресам: со стороны Красного проспекта, 5 располагаются залы с постоянной экспозицией, а со стороны улицы Свердлова, 10 - экспонируются выставки классического и современного искусства из российских и зарубежных музейных, частных собраний и мастерских художников. Режим работы: Понедельник - выходной! Вход с Красного проспекта вторник – пятница с 10:00 до 18:00 суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00 Вход с улицы Свердлова вторник, среда, пятница, суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00 четверг с 13:00 до 21:00 https://www.nsartmuseum.ru/
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