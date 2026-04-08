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НОВАТ

Новосибирск, Красный проспект, 36

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Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) – крупнейший музыкальный театр России. Коллектив театра зарекомендовал себя как один из лучших музыкально-театральных коллективов страны, что множеством профессиональных наград и ярких постановок в репертуаре, обширной картой гастрольных туров. Миссия театра сегодня — быть открытым пространством и центром притяжения всех творческих сил города, чтобы укрепить позиции Новосибирска как лидера в евразийском культурном пространстве. Режим работы: Понедельник - воскресенье с 10:00 до 19:00 https://novat.ru/
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