Завораживающий и глубокий современный балет, отражение современной страсти. Если Ромео и Джульетта это история о подростковом отчуждении, о юной любви загнанной в подполье коррумпированной номенклатурой, то нет лучшей музыки для истории Шекспира, чем Radiohead. Альтернативный рок Radiohead сам по себе исполнен литературных отсылок и оказывает удивительное влияние на слушателя: местами чувственный, с нарастающим напряжением; иногда остервенело воющий о потере и тоске. В этом новом подходе к вечной теме балет Марибора переплетает Шекспировскую классику с музыкой Radiohead. Под неумолимый бит Radiohead эта суровая, глубоко убедительная версия классики трагической любовной истории не даёт оторвать глаз от тщательно продуманной хореографии, где каждое движение знаменует кровопролитное завершение этой любви.