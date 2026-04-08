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Музей Новосибирска

Новосибирск, Обская улица, 4

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Музей Новосибирска - это 8 районных филиалов, музей «На набережной», музей в доме Г.М. Будагова и музей Дома документального кино. Мероприятия проходят не только в стенах музея, но и на улицах Новосибирска: cотрудники создают уличные выставки, открывают экспозиции в метрополитене, проводят экскурсии и акции по городу. Для того, чтобы узнать более подробно про экскурсии и записаться на понравившуюся - позвони: 8-913-735-03-37 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 13:00, выходной — воскресенье). https://m-nsk.ru/
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