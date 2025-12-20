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Новогодний маркет

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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Завершение:

от 0₽ до 800₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Фестивали
Еда

Про событие

Маркет с отсылкой на советское, а также караоке-вечеринка с битвой салатов и две кураторские экскурсии по выставке «Советская ёлка». В этот день вход на Башню бесплатный, на первом этаже открыта кофейня с вафельными трубочками, а вечером тебя ждёт новогодняя караоке-пати с советскими песнями! Караоке-пати – это ежегодная новогодняя вечеринка-соревнование, где участники в командах поют песни и получают баллы за креативное исполнение. Ты можешь собрать свою команду заранее или присоединиться к уже существующей. На вечеринке также пройдёт битва салатов, а за самый вкусный и необычный салат участники выиграют призы. На караоке-пати необходимо приобрести билет. Подробнее о выставке можно вот тут посмотреть: https://kaverafisha.ru/novosibirsk/events/sovetskaya-elka-307313

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