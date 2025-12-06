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Советская ёлка

Креативный центр «Башня»
улица Ватутина, 29/1

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Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Выставка о том, как праздновали Новый год в СССР. Как отмечали Новый год в Сибири? Где проходили главные «ёлки» города? Какие традиции возникали за новогодним столом и дошли до нашего времени? Ты попадёшь в Советский Союз, в большую квартиру, где взрослые вспомнят своё детство, а молодое поколение удивится необычным экспонатам. Каждый полуэтаж Башни — это отдельная комната, раскрывающая особенности прошлого и наводящая на ностальгические мысли. На открытии тебя ждёт: — две кураторские экскурсии — живые экспонаты — множество уникальных фотозон — концерт-квартирник — показ советского кино Торжественное открытие выставки с кураторской экскурсией пройдёт 6 декабря в 15:00. Количество мест ограничено! С 7 декабря выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 20:00. Событийная программа уточняется, и информацию об активностях можно найти в соцсетях Башни.

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