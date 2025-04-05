Музыкально-поэтический вечер «7 женщин»
улица Ленина, 7
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
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Про событие
В этот вечер семь разных голосов сибирских творцов расскажут тебе о любви так, как чувствуют её женщины. От нежной влюблённости до страстной преданности, от светлой грусти до всепоглощающей радости. Приходи послушать живую поэзию и музыку от тех, кто её создаёт и чувствует на уровне сердца. Очень по-разному, очень по-женски. Для тебя выступят: — Катерина Билибина; — Екатерина Матвеева; — Олеся Ларионова; — Екатерина Ким; — Екатерина Варнавская; — Татьяна Крыцина; — Маша Штольц. Мероприятие приурочено к выставке Евгении Шадриной-Шестаковой «Стакан маршмеллоу и бумажное платье»: https://kaverafisha.ru/novosibirsk/events/stakan-marshmellou-i-bumazhnoe-plate-290336 Начало в 18:00, сбор гостей в 17:30. В стоимость билета включено посещение выставки.
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