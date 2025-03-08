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Стакан маршмеллоу и бумажное платье

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Персональная живописная выставка новосибирской художницы Евгении Шадриной-Шестаковой. «Стакан маршмеллоу и бумажное платье» — это ода женской сущности, которая одновременно хрупка, словно крылья бабочки, и крепка, как корни векового дерева. Миру женщины — тонкому, сотканному из нитей ощущений, воспоминаний и надежд. Что делает женщину женщиной? Что скрывается за маской уверенности и силы? Какие мечты и страхи живут в её сердце? Ответы на эти вопросы, зашифрованные в цветовых сочетаниях, линиях и образах, предстоит найти каждому зрителю, соприкоснувшись с творчеством Евгении. В рамках проекта будут проходить кураторские экскурсии, театральные перформансы, встречи с художниками, лекции по искусству, психологии и стилю, которые позволят тебе разобраться, кто есть женщина, что она чувствует и каково это — быть ей. Выставку можно посетить со вторника по воскресенье, с 13:00 до 21:00. Стоимость билетов: 500 рублей, а если у тебя есть льготы — 200 рублей.

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