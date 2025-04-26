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Кинотанец глазами практика

Центр культуры и отдыха «Победа»
улица Ленина, 7

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 500₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

Лекция танц-художника, хореографа, автора кинотанца «Портрет города — автопортрет» конкурсной программы Bodyscope Dance Film Festival Полины Вязовой. Танцевальное кино увлекает своей выразительностью и поэтичностью, многообразием форм, акцентов и оптики. Оно восхищает, но вместе с тем обескураживает — подвижность и гибкость жанровых рамок не предлагают точных правил. На лекции речь пойдёт о том, как искать баланс между точным замыслом и непредсказуемостью окружающей среды. Как прислушиваться ко времени и пространству и успевать реагировать на их сигналы, чтобы поймать в кадре и теле жизнь, но остаться честными в своей идее. Ты сможешь разобраться в подходах к созданию танцевального кино: — как выбрать идею, место и время для съёмок; — кого и что разместить в кадре; — как выбрать или отказаться от звука в своей работе; — каким может быть танец в кино. Лектор: Полина Вязовая — лауреат фестиваля кино и танца «Симбиоз»: специальный приз «За исследование самоопределения через пространство», Тюмень, 2025 г. (кинотанец «Портрет города — автопортрет»); шорт-лист кинопоказа фестиваля «НИЭЛИТНИМАСС», Санкт-Петербург, 2025 г. (кинотанец «Потёмки»). Приятный бонус: в стоимость билета включено посещение фотовыставки Анны Гражданкиной «Поиграй со мной»: https://kaverafisha.ru/novosibirsk/events/poigrayy-so-mnoyy-292640

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