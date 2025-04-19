Фотовыставка Анны Гражданкиной и Ольги Тайировой. Проект раскрывает мир разноцветных историй, таинство детских открытий, аромат летнего неба и звенящую тишину кинофильма, поставленного на паузу. Фотография приглашает тебя в пространство внутренних путешествий, в пряничный макетный театр забытых переживаний и потерянных воспоминаний о детстве. Это секретное место, где взрослый вновь может стать ребёнком, а ребёнок вдруг почувствовать себя повзрослевшим. И это приглашение в игру. Об авторах: — Анна Гражданкина — новосибирский фотограф, автор и преподаватель курсов «Арт-фотография и современное искусство» и «Арт-продвижение», победитель и финалист TIFA, IPA, Art Laguna Prize, 35 awards, BCFP, а также основатель фестиваля современной фотографии «Арткоко». — Ольга Тайирова — независимый куратор, художник-монументалист, основатель и руководитель галереи визуального искусства «Tayirova. Art Conception». Режим работы: вторник — воскресенье с 13:00 до 21:00.