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  1. Новосибирск
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Как сделать исследование своего района на пленочную фотографию

Центр культуры «ЦК19»
улица Свердлова, 13

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 14+

Про событие

На лекции визуальный художник, автор проекта «Мой Академ» Лиза Белецкая расскажет о том, как использовать аналоговую фотографию в качестве метода художественного исследования. Ты узнаешь, зачем сегодня снимать на плёнку, с чего начать знакомство с «аналогом» и почему этот процесс остаётся таким притягательным в эпоху тотальной цифровизации. Встреча пройдёт в рамках выставки «Бюро параллельных миров», вот тут можешь прочитать о ней: https://kaverafisha.ru/novosibirsk/events/byuro-parallelnyh-mirov-312426

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