Как сделать исследование своего района на пленочную фотографию
улица Свердлова, 13
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 14+
Про событие
На лекции визуальный художник, автор проекта «Мой Академ» Лиза Белецкая расскажет о том, как использовать аналоговую фотографию в качестве метода художественного исследования. Ты узнаешь, зачем сегодня снимать на плёнку, с чего начать знакомство с «аналогом» и почему этот процесс остаётся таким притягательным в эпоху тотальной цифровизации. Встреча пройдёт в рамках выставки «Бюро параллельных миров», вот тут можешь прочитать о ней: https://kaverafisha.ru/novosibirsk/events/byuro-parallelnyh-mirov-312426
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