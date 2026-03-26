Групповая выставка фотографов. Главная идея — показать фотографию не как документальный слепок реальности, а как инструмент познания мира. Каждый из 8 участников представит фотопроект — глубокое исследование выбранной темы, для которого разработан уникальный визуальный язык. Такой подход позволяет художникам работать со сложными смыслами в эпоху информационного шума и поверхностного скроллинга. Выставка займёт несколько залов, разделённых на смысловые блоки. В основной части зритель увидит исследования на самые разные темы: концептуальный взгляд на портрет и город, поиски нового языка в съёмке животных, философия цвета. Особое место отведено залу локального нарратива Новосибирска. В последнем зале будут представлены выпускные работы курса Марии Синицыной «Фотография на что угодно», проходившего на базе Центра культуры ЦК19 в 2026 году. Этот раздел делает видимыми процессы и пути развития начинающих авторов. Открытие выставки состоится 26 марта в 18:00, вход свободный. В другие дни билет можно будет купить в кассе центра.