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[отменено] Игровой коллаж «Чехов. Диалоги»

Первый театр
улица Ленина, 24

Начало:

Завершение:

от 600₽ до 1000₽
Возраст 16+
Выставки
Спектакли
Необычное

Про событие

Спектакль выстроен из 31 рассказа и пьес Антона Павловича Чехова.

Каждый артист театра выбрал для себя несколько отрывков из разных рассказов, которые вместе соединились в сюжет, отображающий истории Чехова в наши дни.

Игровой коллаж, как способ работы с персонажами всего Чеховского мира. Лейтмотив «Бабьего царства», вкрапленные внутри всевозможные истории, монологи и диалоги, связанные с отношением человека к себе, партнеру и социуму.

Все переходы от одного персонажа к другому будут стремительными и быстрыми.

Продолжительность 2 часа.

Карточка

Выбор редакции. Спектакль «Чехов. Диалоги»

Что такое «игровой коллаж» и что ещё можно рассказать о Чехове со сцены мы отправились выяснять в одну прекрасную субботу в Первый театр.

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