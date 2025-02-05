Спектакль выстроен из 31 рассказа и пьес Антона Павловича Чехова.

Каждый артист театра выбрал для себя несколько отрывков из разных рассказов, которые вместе соединились в сюжет, отображающий истории Чехова в наши дни.

Игровой коллаж, как способ работы с персонажами всего Чеховского мира. Лейтмотив «Бабьего царства», вкрапленные внутри всевозможные истории, монологи и диалоги, связанные с отношением человека к себе, партнеру и социуму.

Все переходы от одного персонажа к другому будут стремительными и быстрыми.

Продолжительность 2 часа.