Спектакль выстроен из 31 рассказа и пьес Антона Павловича Чехова.
Каждый артист театра выбрал для себя несколько отрывков из разных рассказов, которые вместе соединились в сюжет, отображающий истории Чехова в наши дни.
Игровой коллаж, как способ работы с персонажами всего Чеховского мира. Лейтмотив «Бабьего царства», вкрапленные внутри всевозможные истории, монологи и диалоги, связанные с отношением человека к себе, партнеру и социуму.
Все переходы от одного персонажа к другому будут стремительными и быстрыми.
Продолжительность 2 часа.