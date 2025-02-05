Выбор редакции. Спектакль «Чехов. Диалоги»

Что такое «игровой коллаж» и что ещё можно рассказать о Чехове со сцены мы отправились выяснять в одну прекрасную субботу в Первый театр.

Антон Павлович Чехов и его произведения — неустаревающая классика. Годы идут, а в репертуаре разных театров по всей стране мелькают знакомые с детства «Вишнёвый сад», «Дядя Ваня», «Чайка» и многие другие.

Эксперименты театра

Казалось бы, все сюжеты понятны и предсказуемы, но что, если чеховских героев перенести в современное время, поселить в одной из панелек, с «бабушкиной» мебелью и обязательным ковром на стене, и послушать как на этот раз зазвучит диалог о любви, разочарованиях, отношениях с самим собой, партнёром, социумом?

Именно такой эксперимент устроила команда Первого театра.

Спектакль выстроен из 31 произведения. Каждый артист выбрал для себя несколько отрывков из разных рассказов, которые вместе соединились в сюжет, отображающий истории Чехова в наши дни.

Все переходы от одного персонажа к другому стремительны и ты не всегда успеваешь за нитью повествования, но это не имеет значения. С первой реплики актеры захватывают полностью твоё внимание и не отпускают до самого конца!

Фишки

Минималистичные декорации и онлайн-трансляция того, что происходит за кулисами (а многие монологи и диалоги ведутся именно там) дают возможность не отвлекаться от того, что именно рассказывает тебе актёр. Это будто добавляет больше воздуха, чтобы твой коллаж обязательно получился в финале. Да-да, именно твой. Потому что диалоги Чехова у каждого свои.

Спектакль «Чехов. Диалоги» — нельзя взять и легко пересказать другу. Невозможно на словах передать детский восторг от ожившего на стене ковра (позволь мне, пожалуйста, сохранить интригу о чём речь). Слёзы от, казалось бы, обычных ситуаций с мужчинами и женщинами, мурашки размером со слона от монологов, улыбка от историй актрис — всё это остаётся с тобой после спектакля.

Кому стоит сходить?

Любителям классики, Антона Павловича Чехова, современной интерпретации знакомых с детства историй. Тем, кто любит театр и ещё не был в Первом театре. Тем, кто работает с визуалом, ищет вдохновения повсюду и старается тренировать свою насмотренность.

Кстати, ближайший спектакль будет 6 марта и билеты пока ещё есть.

Игровой коллаж «Чехов. Диалоги» Спектакль выстроен из 31 рассказа и пьес Антона Павловича Чехова. Каждый артист театра выбрал для себя несколько отрывков из разных рассказов, которые вместе соединились в сюжет,... 6 марта «Первый театр» от 500₽

Кому не стоит идти?

Тем, кто не любит маленькие пространства. Помещение театра достаточно маленькое, если с тобой случаются приступы клаустрофобии, лучше не ходи…или редактор очень тревожен и заботлив, пока непонятно :) Тем, кто верит, что классика должна оставаться классикой и никакие эксперименты над ней неприемлемы.