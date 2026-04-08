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Всероссийский музей декоративного искусства

Москва, ул. Делегатская, д. 3

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https://damuseum.ru/ Актуальное пространство, в котором опыт и традиции декоративного искусства служат отправной точкой для коммуникации и творчества. В экспозиции музея представлены предметы декоративно-прикладного и народного искусства из разных регионов России, которые на протяжении XVII-XXI веков способствовали формированию национальной идентичности. Просветительский центр знакомит посетителей с декоративным искусством через ручной труд и творчество. Центр моды и дизайна – площадка для нового прочтения коллекции музея, место дискуссий и творческих экспериментов дизайнеров, которые, обращаясь к истокам и сохраняя наследие, создают современный продукт. Режим работы: вт, ср: 11:00 - 19:00 чт: 11:00 - 21:00 пт: 11:00 - 20:00 сб, вс: 12:00 - 20:00 выходной день: понедельник
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