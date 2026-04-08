Товарищество рябовской мануфактуры
Москва, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 2
Территория образует творческий квартал, включающий 25 тысяч метров площади для размещения разных функций из актуальных индустрий. Здесь можно запустить собственный проект, отдохнуть среди аутентичной авангардной архитектуры, завести приятные знакомства, найти формат развлечения для всей семьи от спортивных активностей до крупных городских фестивалей, выпить чашечку кофе, купить кеды, винтажную куртку или бросить вызов солнцу, загорая на эксплуатируемых крышах наших зданий. https://tovarishestvo.com/
Карта места...