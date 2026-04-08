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Особняк-Небылица

Москва, Озерковский переулок, 1/18

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В сердце столицы распахнул свои двери необычный особняк. Кинешь взгляд это лишь дом, с окнами да дверьми, но стоит заглянуть внутрь, как преломится реальность вокруг, обычная жизнь сменится на волшебство, перенося каждого в удивительный мир, где сказка становится явью: лешие, русалки, герои былин да сказаний поселились здесь, да гостей поджидают. Многие мастера трудились над его созданием — мастеровые да художники, кудесники компьютерные да сочинители, а иные сказывают, что и без волшебства тут не обошлось. https://москва-небылица.рф/ Режим работы: ежедневно 10:00-22:00
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