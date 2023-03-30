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Музей-Заповедник Коломенское

Москва, Андропова пр-т, 39

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https://www.mgomz.ru/ Музей-заповедник «Коломенское» — это огромный исторический комплекс на юге Москвы, сочетающий природную красоту, архитектурные памятники и богатое культурное наследие. Здесь можно полюбоваться цветением яблонь, посмотреть на образцы деревянного зодчества и белокаменные храмы. Летний режим работы (1 мая — 30 сентября): Парковая территория: ежедневно с 5:30 до 00:00 Выставки работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, часть выставок по пятницам и субботам работает до 20:00, расписание указано на сайте музея.
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Комментарии

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Софья
05 апреля, 15:47

Если кто-то поедет сюда - возьмите меня с собой, пожалуйста

А
Аноним
7 сентября 2025, 01:00

Комментарий удален

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Гриша
8 сентября 2025, 11:01

Инструмент «ханг» называется))

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Михаил
22 сентября 2024, 03:47

Хорошее место для прогулок.

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Yana
24 августа 2024, 23:42

Очень красивая природа!

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Евгения
20 марта 2024, 05:52

Хороший парк. Папа живёт рядом и мы часто там гуляем. Прекрасен во время цветения весной, лучшее место для фотосессии. Огромное количество локаций на любой вкус.

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Варвара
14 марта 2024, 21:53

Живу недалеко от этого парка. Самое любимое место для прогулок, встреч, тихого отдыха. Пейзажи прекрасны Советую посетить!)

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Yana
8 ноября 2023, 03:04

Обожаю!)

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Дмитрий
5 декабря 2022, 17:10

Красивое

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Tatya Isakova
28 ноября 2022, 00:09

Очень красивое место😍 Одно из самых моих любимых мест Москвы. Есть набережная, вдоль которой можно прогуляться. Замечательный парк.

П№
Пользователь №168430
13 сентября 2022, 05:26

Нужно угадывать с погодой :) Но вид был шикарный...

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