https://www.mgomz.ru/ Музей-заповедник «Коломенское» — это огромный исторический комплекс на юге Москвы, сочетающий природную красоту, архитектурные памятники и богатое культурное наследие. Здесь можно полюбоваться цветением яблонь, посмотреть на образцы деревянного зодчества и белокаменные храмы. Летний режим работы (1 мая — 30 сентября): Парковая территория: ежедневно с 5:30 до 00:00 Выставки работают со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, часть выставок по пятницам и субботам работает до 20:00, расписание указано на сайте музея.
Карта места...
Комментарии
Аноним7 сентября 2025, 01:00
Комментарий удален
Инструмент «ханг» называется))
Михаил22 сентября 2024, 03:47
Хорошее место для прогулок.
Очень красивая природа!
Евгения20 марта 2024, 05:52
Хороший парк. Папа живёт рядом и мы часто там гуляем. Прекрасен во время цветения весной, лучшее место для фотосессии. Огромное количество локаций на любой вкус.
Варвара14 марта 2024, 21:53
Живу недалеко от этого парка. Самое любимое место для прогулок, встреч, тихого отдыха. Пейзажи прекрасны Советую посетить!)
Обожаю!)
Дмитрий5 декабря 2022, 17:10
Красивое
Tatya Isakova28 ноября 2022, 00:09
Очень красивое место😍 Одно из самых моих любимых мест Москвы. Есть набережная, вдоль которой можно прогуляться. Замечательный парк.
Пользователь №16843013 сентября 2022, 05:26
Нужно угадывать с погодой :) Но вид был шикарный...
Если кто-то поедет сюда - возьмите меня с собой, пожалуйста